MACD Enhanced UP
- Индикаторы
- Nikita Berdnikov
- Версия: 1.1
- Активации: 10
Представляем MACD Enhanced PRO — усовершенствованный индикатор MACD (Moving Average Convergence Divergence), который сочетает классический MACD с интеллектуальной визуализацией, динамическим анализом риска и автоматическим выявлением дивергенций. Индикатор помогает быстро оценивать импульс и направление тренда, получать четкие сигналы входа/выхода и оперативно контролировать рыночные условия риска в одном окне.
Внимание! Для достижения наилучших результатов рекомендуется адаптировать параметры индикатора под конкретные инструменты и таймфреймы, а также учитывать волатильность рынка.
Основные характеристики
-
Улучшенная визуализация MACD
-
Цветовая дифференциация линии MACD относительно сигнальной (зелёный — выше сигнальной, красный — ниже).
-
Многоцветная гистограмма, отражающая рост/падение импульса и переход через ноль.
-
Стрелочные сигналы в точках пересечения MACD и сигнальной линии (покупка/продажа).
-
-
Расширенные функции отображения
-
Полностью настраиваемое включение/отключение компонентов: линия MACD, сигнальная линия, гистограмма, стрелки пересечений.
-
Встроенная инфо‑панель: текущий пользователь, время (GMT), аптайм сессии, оценка риска с цветовой индикацией и эмодзи, сила тренда, последние сигналы, текущие настройки и статистика (MACD/Hist/Vol).
-
Адаптация языка интерфейса (EN/RU) по языку терминала и локали.
-
-
Дивергенции (расширенный поиск)
-
Автоматическое обнаружение бычьих и медвежьих дивергенций по локальным экстремумам цены с контролем минимальной дистанции между сигналами.
-
Гибкие параметры: глубина поиска, период локального экстремума, коды и размеры стрелок, цвета для каждого типа дивергенции.
-
Интеллектуальные фильтры силы изменений для снижения шума.
-
-
Аналитика риска и оверлей на гистограмме
-
Композитная оценка риска (0–100) на основе волатильности (ATR‑подобная), силы тренда (по направлению MACD), импульса (динамика гистограммы) и локальной просадки.
-
Цветовой оверлей риска на столбцах гистограммы при повышенных уровнях (средний/высокий/критический).
-
Настраиваемые пороги Low/Medium/High, период пересчёта, триггеры уведомлений по риску, волатильности и просадке.
-
-
Гибкие настройки
-
Периоды EMA: быстрый, медленный и сигнальный.
-
Выбор типа цены: Close, Open, High, Low, Median, Typical, Weighted.
-
Индивидуальные цвета, толщины линий и размеры стрелок, возможность отключать отдельные компоненты для фокусного анализа.
-
-
Система оповещений
-
Оповещения о пересечениях MACD/Signal, переходе через ноль, дивергенциях, а также риск‑алерты (высокий риск, высокая волатильность, превышение допустимой просадки).
-
Поддержка Alert/Push/E‑mail (включается параметрами).
-
Технические преимущества
-
Оптимизированный расчёт EMA с обработкой пустых значений и «тёплым стартом».
-
Эффективная постбарная логика перерасчёта, ограничение глубины повторной обработки.
-
Устойчивость к работе на длинной истории, аккуратная инициализация/деинициализация буферов и объектов.
-
Инфо‑панель обновляется с заданной частотой, не перегружая терминал.
-
Универсальная выборка цены и строгие проверки валидности параметров.
Рекомендации по использованию
-
Таймфреймы: эффективно от M1 до MN — параметры EMA стоит подбирать под волатильность инструмента.
-
Инструменты: валютные пары, индексы, акции, сырьё и др.
-
Стратегии: от скальпинга до позиционной торговли; рекомендуется комбинировать с уровнями S/R, объёмными и волатильностными фильтрами.
Торговые сигналы
-
Пересечение MACD и сигнальной линии — базовый сигнал смены локального импульса (подтверждается стрелками).
-
Изменение цвета гистограммы — указывает на усиление/ослабление импульса, а также переход через нулевую линию.
-
Бычья/медвежья дивергенция — потенциальный разворот или затухание текущего движения, желательно подтверждать ценовым действием.
Индикатор рекомендуется использовать в сочетании с дополнительными методами анализа для подтверждения сигналов и снижения количества ложных срабатываний. Для разных активов подбирайте периоды EMA, пороги риска и параметры поиска дивергенций.
Параметры (ключевые группы)
-
MACD Settings: fastLength, slowLength, signalLength, priceType.
-
Visual Settings: включение линий/гистограммы/стрелок, цвета, толщины.
-
Risk Management: включение анализа риска/оверлея, периоды, пороги, алерты по риску/дроудауну/волатильности.
-
Alert Settings: общие алерты, Push/E‑mail, события (Cross/Zero/Divergence).
-
Divergence Settings: глубина, дистанция, периоды локальных экстремумов, коды стрелок, цвета.
-
Info Panel: позиция, размеры, цвета, шрифт и частота обновления.
Что нового и удобства
-
Автоопределение языка системы (EN/RU) и динамическое отображение имени пользователя.
-
Панель статистики с мгновенной сводкой по MACD/Hist/Vol и статусу сигналов последних баров.
-
Деликатная работа в тестере с контролируемой глубиной пересчётов дивергенций.
Важные замечания и потенциальные доработки
-
При экстремально малых значениях MACD возможны резкие относительные изменения импульса; в таких местах логично повышать минимальные пороги для дивергенций и импульс‑фильтров.
-
Пороговые значения риска и волатильности следует откалибровать под инструмент и таймфрейм (например, MaxDrawdownAlert, RiskThreshold*).
-
Для снижения визуального шума можно уменьшить частоту обновления панели и увеличить MinDivergenceDistance.
Если будет обнаружена критическая ошибка — сообщите, пожалуйста. Будет оперативно исправлена.