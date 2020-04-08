MACD Enhanced UP

Представляем MACD Enhanced PRO — усовершенствованный индикатор MACD (Moving Average Convergence Divergence), который сочетает классический MACD с интеллектуальной визуализацией, динамическим анализом риска и автоматическим выявлением дивергенций. Индикатор помогает быстро оценивать импульс и направление тренда, получать четкие сигналы входа/выхода и оперативно контролировать рыночные условия риска в одном окне.

Внимание! Для достижения наилучших результатов рекомендуется адаптировать параметры индикатора под конкретные инструменты и таймфреймы, а также учитывать волатильность рынка.

Основные характеристики

  • Улучшенная визуализация MACD

    • Цветовая дифференциация линии MACD относительно сигнальной (зелёный — выше сигнальной, красный — ниже).

    • Многоцветная гистограмма, отражающая рост/падение импульса и переход через ноль.

    • Стрелочные сигналы в точках пересечения MACD и сигнальной линии (покупка/продажа).

  • Расширенные функции отображения

    • Полностью настраиваемое включение/отключение компонентов: линия MACD, сигнальная линия, гистограмма, стрелки пересечений.

    • Встроенная инфо‑панель: текущий пользователь, время (GMT), аптайм сессии, оценка риска с цветовой индикацией и эмодзи, сила тренда, последние сигналы, текущие настройки и статистика (MACD/Hist/Vol).

    • Адаптация языка интерфейса (EN/RU) по языку терминала и локали.

  • Дивергенции (расширенный поиск)

    • Автоматическое обнаружение бычьих и медвежьих дивергенций по локальным экстремумам цены с контролем минимальной дистанции между сигналами.

    • Гибкие параметры: глубина поиска, период локального экстремума, коды и размеры стрелок, цвета для каждого типа дивергенции.

    • Интеллектуальные фильтры силы изменений для снижения шума.

  • Аналитика риска и оверлей на гистограмме

    • Композитная оценка риска (0–100) на основе волатильности (ATR‑подобная), силы тренда (по направлению MACD), импульса (динамика гистограммы) и локальной просадки.

    • Цветовой оверлей риска на столбцах гистограммы при повышенных уровнях (средний/высокий/критический).

    • Настраиваемые пороги Low/Medium/High, период пересчёта, триггеры уведомлений по риску, волатильности и просадке.

  • Гибкие настройки

    • Периоды EMA: быстрый, медленный и сигнальный.

    • Выбор типа цены: Close, Open, High, Low, Median, Typical, Weighted.

    • Индивидуальные цвета, толщины линий и размеры стрелок, возможность отключать отдельные компоненты для фокусного анализа.

  • Система оповещений

    • Оповещения о пересечениях MACD/Signal, переходе через ноль, дивергенциях, а также риск‑алерты (высокий риск, высокая волатильность, превышение допустимой просадки).

    • Поддержка Alert/Push/E‑mail (включается параметрами).

Технические преимущества

  • Оптимизированный расчёт EMA с обработкой пустых значений и «тёплым стартом».

  • Эффективная постбарная логика перерасчёта, ограничение глубины повторной обработки.

  • Устойчивость к работе на длинной истории, аккуратная инициализация/деинициализация буферов и объектов.

  • Инфо‑панель обновляется с заданной частотой, не перегружая терминал.

  • Универсальная выборка цены и строгие проверки валидности параметров.

Рекомендации по использованию

  • Таймфреймы: эффективно от M1 до MN — параметры EMA стоит подбирать под волатильность инструмента.

  • Инструменты: валютные пары, индексы, акции, сырьё и др.

  • Стратегии: от скальпинга до позиционной торговли; рекомендуется комбинировать с уровнями S/R, объёмными и волатильностными фильтрами.

Торговые сигналы

  • Пересечение MACD и сигнальной линии — базовый сигнал смены локального импульса (подтверждается стрелками).

  • Изменение цвета гистограммы — указывает на усиление/ослабление импульса, а также переход через нулевую линию.

  • Бычья/медвежья дивергенция — потенциальный разворот или затухание текущего движения, желательно подтверждать ценовым действием.

Индикатор рекомендуется использовать в сочетании с дополнительными методами анализа для подтверждения сигналов и снижения количества ложных срабатываний. Для разных активов подбирайте периоды EMA, пороги риска и параметры поиска дивергенций.

Параметры (ключевые группы)

  • MACD Settings: fastLength, slowLength, signalLength, priceType.

  • Visual Settings: включение линий/гистограммы/стрелок, цвета, толщины.

  • Risk Management: включение анализа риска/оверлея, периоды, пороги, алерты по риску/дроудауну/волатильности.

  • Alert Settings: общие алерты, Push/E‑mail, события (Cross/Zero/Divergence).

  • Divergence Settings: глубина, дистанция, периоды локальных экстремумов, коды стрелок, цвета.

  • Info Panel: позиция, размеры, цвета, шрифт и частота обновления.

Что нового и удобства

  • Автоопределение языка системы (EN/RU) и динамическое отображение имени пользователя.

  • Панель статистики с мгновенной сводкой по MACD/Hist/Vol и статусу сигналов последних баров.

  • Деликатная работа в тестере с контролируемой глубиной пересчётов дивергенций.

Важные замечания и потенциальные доработки

  • При экстремально малых значениях MACD возможны резкие относительные изменения импульса; в таких местах логично повышать минимальные пороги для дивергенций и импульс‑фильтров.

  • Пороговые значения риска и волатильности следует откалибровать под инструмент и таймфрейм (например, MaxDrawdownAlert, RiskThreshold*).

  • Для снижения визуального шума можно уменьшить частоту обновления панели и увеличить MinDivergenceDistance.

Если будет обнаружена критическая ошибка — сообщите, пожалуйста. Будет оперативно исправлена.


