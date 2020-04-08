MACD Enhanced UP

Представляем MACD Enhanced PRO — усовершенствованный индикатор MACD (Moving Average Convergence Divergence), который сочетает классический MACD с интеллектуальной визуализацией, динамическим анализом риска и автоматическим выявлением дивергенций. Индикатор помогает быстро оценивать импульс и направление тренда, получать четкие сигналы входа/выхода и оперативно контролировать рыночные условия риска в одном окне.

Внимание! Для достижения наилучших результатов рекомендуется адаптировать параметры индикатора под конкретные инструменты и таймфреймы, а также учитывать волатильность рынка.

Основные характеристики

Улучшенная визуализация MACD Цветовая дифференциация линии MACD относительно сигнальной (зелёный — выше сигнальной, красный — ниже). Многоцветная гистограмма, отражающая рост/падение импульса и переход через ноль. Стрелочные сигналы в точках пересечения MACD и сигнальной линии (покупка/продажа).

Расширенные функции отображения Полностью настраиваемое включение/отключение компонентов: линия MACD, сигнальная линия, гистограмма, стрелки пересечений. Встроенная инфо‑панель: текущий пользователь, время (GMT), аптайм сессии, оценка риска с цветовой индикацией и эмодзи, сила тренда, последние сигналы, текущие настройки и статистика (MACD/Hist/Vol). Адаптация языка интерфейса (EN/RU) по языку терминала и локали.

Дивергенции (расширенный поиск) Автоматическое обнаружение бычьих и медвежьих дивергенций по локальным экстремумам цены с контролем минимальной дистанции между сигналами. Гибкие параметры: глубина поиска, период локального экстремума, коды и размеры стрелок, цвета для каждого типа дивергенции. Интеллектуальные фильтры силы изменений для снижения шума.

Аналитика риска и оверлей на гистограмме Композитная оценка риска (0–100) на основе волатильности (ATR‑подобная), силы тренда (по направлению MACD), импульса (динамика гистограммы) и локальной просадки. Цветовой оверлей риска на столбцах гистограммы при повышенных уровнях (средний/высокий/критический). Настраиваемые пороги Low/Medium/High, период пересчёта, триггеры уведомлений по риску, волатильности и просадке.

Гибкие настройки Периоды EMA: быстрый, медленный и сигнальный. Выбор типа цены: Close, Open, High, Low, Median, Typical, Weighted. Индивидуальные цвета, толщины линий и размеры стрелок, возможность отключать отдельные компоненты для фокусного анализа.

Система оповещений Оповещения о пересечениях MACD/Signal, переходе через ноль, дивергенциях, а также риск‑алерты (высокий риск, высокая волатильность, превышение допустимой просадки). Поддержка Alert/Push/E‑mail (включается параметрами).



Технические преимущества

Оптимизированный расчёт EMA с обработкой пустых значений и «тёплым стартом».

Эффективная постбарная логика перерасчёта, ограничение глубины повторной обработки.

Устойчивость к работе на длинной истории, аккуратная инициализация/деинициализация буферов и объектов.

Инфо‑панель обновляется с заданной частотой, не перегружая терминал.

Универсальная выборка цены и строгие проверки валидности параметров.

Рекомендации по использованию

Таймфреймы: эффективно от M1 до MN — параметры EMA стоит подбирать под волатильность инструмента.

Инструменты: валютные пары, индексы, акции, сырьё и др.

Стратегии: от скальпинга до позиционной торговли; рекомендуется комбинировать с уровнями S/R, объёмными и волатильностными фильтрами.

Торговые сигналы

Пересечение MACD и сигнальной линии — базовый сигнал смены локального импульса (подтверждается стрелками).

Изменение цвета гистограммы — указывает на усиление/ослабление импульса, а также переход через нулевую линию.

Бычья/медвежья дивергенция — потенциальный разворот или затухание текущего движения, желательно подтверждать ценовым действием.

Индикатор рекомендуется использовать в сочетании с дополнительными методами анализа для подтверждения сигналов и снижения количества ложных срабатываний. Для разных активов подбирайте периоды EMA, пороги риска и параметры поиска дивергенций.

Параметры (ключевые группы)

MACD Settings: fastLength, slowLength, signalLength, priceType.

Visual Settings: включение линий/гистограммы/стрелок, цвета, толщины.

Risk Management: включение анализа риска/оверлея, периоды, пороги, алерты по риску/дроудауну/волатильности.

Alert Settings: общие алерты, Push/E‑mail, события (Cross/Zero/Divergence).

Divergence Settings: глубина, дистанция, периоды локальных экстремумов, коды стрелок, цвета.

Info Panel: позиция, размеры, цвета, шрифт и частота обновления.

Что нового и удобства

Автоопределение языка системы (EN/RU) и динамическое отображение имени пользователя.

Панель статистики с мгновенной сводкой по MACD/Hist/Vol и статусу сигналов последних баров.

Деликатная работа в тестере с контролируемой глубиной пересчётов дивергенций.

Важные замечания и потенциальные доработки

При экстремально малых значениях MACD возможны резкие относительные изменения импульса; в таких местах логично повышать минимальные пороги для дивергенций и импульс‑фильтров.

Пороговые значения риска и волатильности следует откалибровать под инструмент и таймфрейм (например, MaxDrawdownAlert, RiskThreshold*).

Для снижения визуального шума можно уменьшить частоту обновления панели и увеличить MinDivergenceDistance.

Если будет обнаружена критическая ошибка — сообщите, пожалуйста. Будет оперативно исправлена.



