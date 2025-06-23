



up-down v13 Indikator ist kein repaint und arbeitet alle Paare und alle Zeitrahmen Charts.

es verbraucht zu viel Zeit brauchen mindestens i5 cpu.pc

v.2.2 use les cpu.but it sometimes cahange back signals.any one request it i will give bonus it.

Es ist geeignet auch 1 m Charts für alle Paare.

und halten lange Weg zum Signal.

dont gibt zu viele Signale.

Wenn das rote Histogramm die Triggerlinie kreuzt, ist das ein Aufwärtssignal und der Preis wird wahrscheinlich fallen.

wenn blaue Histogramm Kreuz Trigger-Linie, die nach unten signal.and Preis wahrscheinlich gehen up.

Wenn die Signale nicht gesehen, drücken Sie + Taste auf dem Terminal.

Sie werden sehen, manchmal h4 Signal manchmal 15 m.different periots.

Wenn das Signal wurde gesehen, jede periot Chart handeln acording zu ihm.

Dieses System ist eine mathematische Art von aproach zu Preisen zu finden, nach oben, unten Punkte.

v13 ist komplett anders als v6 und beseitigt die Fehler des v6 Indikators.

Arbeiten auch h4 Charts und über Perioden Waren.

und verwenden Sie die Variable periot ma.







