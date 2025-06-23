Up down v13

5


up-down v13 Indikator ist kein repaint und arbeitet alle Paare und alle Zeitrahmen Charts.

es verbraucht zu viel Zeit brauchen mindestens i5 cpu.pc

v.2.2 use les cpu.but it sometimes cahange back signals.any one request it i will give bonus it.

Es ist geeignet auch 1 m Charts für alle Paare.

und halten lange Weg zum Signal.

dont gibt zu viele Signale.

Wenn das rote Histogramm die Triggerlinie kreuzt, ist das ein Aufwärtssignal und der Preis wird wahrscheinlich fallen.

wenn blaue Histogramm Kreuz Trigger-Linie, die nach unten signal.and Preis wahrscheinlich gehen up.

Wenn die Signale nicht gesehen, drücken Sie + Taste auf dem Terminal.

Sie werden sehen, manchmal h4 Signal manchmal 15 m.different periots.

Wenn das Signal wurde gesehen, jede periot Chart handeln acording zu ihm.

Dieses System ist eine mathematische Art von aproach zu Preisen zu finden, nach oben, unten Punkte.

v13 ist komplett anders als v6 und beseitigt die Fehler des v6 Indikators.

Arbeiten auch h4 Charts und über Perioden Waren.

und verwenden Sie die Variable periot ma.














Bewertungen 2
xan023
81
xan023 2025.12.26 11:16 
 

After the latest update, the indicator chart disappears.

SkystheLimit 986
5626
SkystheLimit 986 2025.07.25 19:55 
 

Very interesting indicator. Guner fixed the CPU-heaviness as well. Nice. Also check out his other work.

History Pattern Search
Yevhenii Levchenko
Indikatoren
Der Indikator erstellt aktuelle Notierungen, die mit historischen verglichen werden können, und auf dieser Grundlage eine Preisbewegungsprognose erstellen. Der Indikator verfügt über ein Textfeld zur schnellen Navigation zum gewünschten Datum. Optionen: Symbol - Auswahl des Symbols, das der Indikator anzeigen soll; SymbolPeriod - Auswahl des Zeitraums, aus dem der Indikator Daten aufnimmt; IndicatorColor - Indikatorfarbe; HorisontalShift - Verschiebung der vom Indikator gezeichneten Kurse u
MarketProfile EForex
Veridiana Adorno Kendrick
Indikatoren
Marktprofil Zeigt an, wo sich der Kurs länger aufgehalten hat, und hebt wichtige Niveaus hervor, die beim Handel genutzt werden können. Es handelt sich um ein leistungsfähiges Tool, das die fundamentalen Komponenten, aus denen sich jeder Markt zusammensetzt - Preis/Volumen/Zeit -, aufgreift und ihre Beziehung in Echtzeit anzeigt, während sich der Markt über einen vorher festgelegten Zeitraum entwickelt. Ein sehr leistungsfähiges Werkzeug!
VSA Histogram
Richard Bystricky
Indikatoren
VSA - P (Volume Spread Analysis) Period-Based Histogram ist ein Tool, das die Dynamik des Marktvolumens visuell darstellt, indem es die Prinzipien der Volume Spread Analysis anwendet, wobei der Schwerpunkt auf der Hervorhebung der wichtigsten Volumenänderungen über bestimmte Zeiträume liegt. Das Histogramm erfasst Veränderungen in den Beziehungen zwischen Volumen und Preisspanne in Echtzeit und ermöglicht es Händlern, frühzeitige Signale für Kumulation, Verteilung und Verschiebungen im Kauf- ode
Acceleration Fractals
Vladimir Tkach
Indikatoren
Der Indikator analysiert die Veränderung der Minimal- und Maximalpreise der vorangegangenen Balken, um den Eintritt der großen Akteure festzustellen. Wenn die Veränderung (Delta) zunimmt, wird ein Signal auf dem Diagramm in Form eines Pfeils angezeigt. Gleichzeitig wird ein virtueller Handel mit der Geschichte durchgeführt. Im Falle einer Wiederholung des Signals werden die Positionen aufgestockt (Refilling). So kann die Menge der Positionen variieren. Die Ergebnisse des virtuellen Handels in Fo
BoxInside MT4
Evgeny Shevtsov
4.83 (6)
Indikatoren
Dieser Indikator berechnet das Volumenprofil und platziert Etiketten, die den VAH-, VAL- und POC-Niveaus entsprechen, für jede einzelne Kerze. Funktionsmerkmale des Indikators Der Indikator funktioniert auf den Zeitrahmen von M5 bis MN, aber er verwendet die historischen Daten kleinerer Perioden: M1 - für Zeiträume von M5 bis H1, M5 - für den Zeitraum H4, M30 - für den Zeitraum D1, H4 - für den Zeitraum W1, D1 - für den Zeitraum MN. Die Farbe und die Position der Etiketten VAL, VAH und POC auf
FREE
Pivot Trading Pro 4
Kaijun Wang
Indikatoren
Pivot Punkt Handel : 1.pp 1.pp Drehpunkt 2. r1 r2 r3 , s1 s2 s3 Indikatoren für praktische Handelsinstrumente Wave Auto Calculator, Channel Trend Trading Perfekter Trend - Wave Auto Channel Calculator , MT4 Version Perfekter Trend - Wave Auto Channel Calculator , MT5 Version Lokales Copy Trading Einfaches und schnelles Kopieren, MT4 Version Einfaches und schnelles Kopieren, MT5 Version Lokales Kopieren Trading Demo Trial Easy And Fast Copy , MT4 Demo-Konto läuft Easy And Fast Copy , MT5 Demokont
Dollar Mint Indicator
David Mwaniki Mbugua
Indikatoren
Dollar mint Indikator ist eine besondere Handwerkskunst mit jahrelanger Erfahrung in der Forex. Dollar mint ea ist ein völlig nicht repaint Indikator mit Preis-Aktion Daten optimiert, so dass, sobald es gibt Ihnen ein Signal t . Der Indikator kann verwendet werden, um alles auf dem mt4 mit viel Leichtigkeit zu handeln. Vorteile ; Vollständig nicht repaint Verwendung in jedem Zeitrahmen Verwenden Sie in allen verfügbaren handelbaren Vermögenswerte auf mt4 Am besten zu verwenden auf h4. Es gen
Trendiness Index
Libertas LLC
5 (3)
Indikatoren
" Der Trend ist dein Freund" ist eines der bekanntesten Sprichwörter in der Welt des Investierens, denn das Erfassen großer trendmäßiger Kursbewegungen kann äußerst profitabel sein. Mit dem Trend zu handeln ist jedoch oft leichter gesagt als getan, denn viele Indikatoren basieren auf Preisumkehrungen und nicht auf Trends. Diese Indikatoren sind nicht sehr effektiv, wenn es darum geht, Trendphasen zu erkennen oder vorherzusagen, ob sich Trends fortsetzen werden. Um dieses Problem zu lösen, haben
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Der Crypto_Forex-Indikator „Auto FIBO Pro“ ist ein großartiges Hilfsmittel beim Handel! - Der Indikator berechnet automatisch Fibo-Level und lokale Trendlinien (rote Farbe) und platziert sie im Diagramm. - Fibonacci-Level zeigen Schlüsselbereiche an, in denen der Preis umkehren kann. - Die wichtigsten Level sind 23,6 %, 38,2 %, 50 % und 61,8 %. - Sie können ihn für Reversal Scalping oder für Zone Grid Trading verwenden. - Es gibt auch viele Möglichkeiten, Ihr aktuelles System mit dem Auto FIBO
Trend Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Trend Oscillator – ist ein erweiterter benutzerdefinierter Crypto_Forex-Indikator, ein effizientes Handelstool! - Es wird eine erweiterte neue Berechnungsmethode verwendet – 20 Optionen für den Parameter „Preis für Berechnung“. - Der sanfteste Oszillator, der je entwickelt wurde. - Grüne Farbe für Aufwärtstrends, Rote Farbe für Abwärtstrends. - Überverkaufte Werte: unter 5, überkaufte Werte: über 95. - Es gibt viele Möglichkeiten, selbst Standardstrategien mit diesem Indikator zu verbessern. -
Harmonic Shark
Sergey Deev
Indikatoren
Der Indikator erkennt und zeigt ein harmonisches Shark-Muster an (siehe Screenshot). Das Muster wird durch die Extremwerte des ZigZag-Indikators gezeichnet (in den Ressourcen enthalten, muss nicht installiert werden). Nach der Erkennung des Musters benachrichtigt der Indikator über ein Pop-up-Fenster, eine mobile Benachrichtigung und eine E-Mail. Der Indikator hebt den Prozess der Musterbildung hervor und nicht nur das vollständige Muster. Im ersten Fall wird es in den Konturdreiecken angezeigt.
Zig Zag 123
Stephen Reynolds
Indikatoren
Zig Zag 123 sagt uns, wann eine Umkehr oder Fortsetzung wahrscheinlicher ist, indem wir die Verschiebung von Angebot und Nachfrage betrachten. Wenn dies geschieht, erscheint ein charakteristisches Muster, das als 123 (auch als ABC bekannt) bekannt ist, und bricht oft in Richtung eines höheren Tiefs oder eines niedrigeren Hochs aus. Es wurden Stop-Loss- und Take-Profit-Levels hinzugefügt. Es gibt ein Panel, das die Gesamtperformance Ihrer Trades anzeigt, wenn Sie diese Stop-Loss- und Take-Profi
FREE
Xmaster formula indicator forex no repaint
Vadym Velychkov
Indikatoren
Neue, genauere Version des Xmaster-Indikators. Mehr als 200 Händler aus der ganzen Welt haben mehr als 15.000 Tests verschiedener Kombinationen dieses Indikators auf ihren PCs durchgeführt, um die effektivste und genaueste Formel zu erhalten. Und hier präsentieren wir Ihnen den "Xmaster Formula Indicator Forex No Repaint" Indikator, der genaue Signale anzeigt und nicht neu lackiert wird. Dieser Indikator sendet auch Signale an den Händler per E-Mail und Push. Mit jedem neuen Tick analysiert es
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Indikatoren
Alpha Trend Zeichen ist seit langem ein sehr beliebtes Handelstool in unserem Unternehmen. Es kann unser Handelssystem überprüfen und Handelssignale klar anzeigen, und die Signale werden nicht driften. Hauptfunktionen: Anhand der Marktanzeige aktiver Bereiche können Indikatoren intuitiv bestimmen, ob der aktuelle Markttrend zu einem Trendmarkt oder zu einem volatilen Markt gehört. Und betreten Sie den Markt gemäß den Indikatorpfeilen, mit grünen Pfeilen für Kauf und roten Pfeilen für Verkauf
Rainbow Price Visualizer
Vincent Jose Proenca
Indikatoren
Regenbogen Preis Visualizer v1.21 Sehen Sie, wo der Markt wirklich atmet. Verwandelt Ihren MT4-Chart in eine ultrapräzise Heatmap, die Preiszonen hervorhebt, die von großen Akteuren bevorzugt werden. Warum das wichtig ist 300 Kursebenen mit einer Auflösung von 0,2 Pips - mikroskopische Details. 8 visuelle Themen (Regenbogen, Feuer, Ozean...) für sofortige Lesbarkeit. Intelligente Deckkraft: rauscharme Überblendungen, echte Pop-Zonen. Leichtes Rendering mit automatischer Bereinigung. Vollständig
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indikatoren
MT5-Version  |  FAQ Der   Owl Smart Levels Indikator   ist ein komplettes Handelssystem innerhalb eines Indikators, der so beliebte Marktanalysetools wie die   fortschrittlichen Fraktale von Bill Williams , Valable ZigZag, das die   richtige Wellenstruktur   des Marktes aufbaut, und   Fibonacci-Levels , die die genauen Einstiegslevels markieren, enthält in den Markt und Orte, um Gewinne mitzunehmen. Detaillierte Strategiebeschreibung Anleitung zur Verwendung des Indikators Berater-Assistent im
Blahtech Market Profile
Blahtech Limited
4.53 (15)
Indikatoren
War: $249 Jetzt: $99 Das Marktprofil definiert eine Reihe von Tagestypen, die dem Händler helfen können, das Marktverhalten zu bestimmen. Ein Schlüsselmerkmal ist der Value-Bereich, der den Bereich der Kursbewegung darstellt, in dem 70 % des Handels stattfand. Das Verständnis des Value-Bereichs kann Händlern einen wertvollen Einblick in die Marktrichtung geben und den Handel mit höheren Gewinnchancen festlegen. Es ist eine hervorragende Ergänzung zu jedem System, das Sie verwenden. Blahtech Limi
Protected highs lows and trend detected MT4
Minh Truong Pham
5 (2)
Indikatoren
Dieser Indikator stellt einen alternativen Ansatz zur Ermittlung der Marktstruktur dar. Die verwendete Logik ist von Lernmaterial abgeleitet, das von DaveTeaches (auf X) erstellt wurde Upgrade v1.10: Option hinzufügen, um geschützte Hoch-/Tiefwerte in den Puffer zu legen (Abbildung 11, 12) Bei der Quantifizierung der Marktstruktur ist es üblich, fraktale Hochs und Tiefs zu verwenden, um "signifikante" Swing-Pivots zu identifizieren. Wenn der Kurs durch diese Pivots schließt, können wir einen M
EZ Binary USJP Pair
Tuan Anh Dao
Indikatoren
Der Indikator ermöglicht Ihnen den Handel mit binären Optionen. Der empfohlene Zeitrahmen ist М1 und die Verfallszeit ist 1,2,3 Minuten. Der Indikator ist für den automatischen und manuellen Handel geeignet. Ein mögliches Signal wird als ein Pfeil über/unter einer Kerze angegeben. Sie sollten warten, bis die Kerze geschlossen ist! Die Pfeile werden nicht neu gezeichnet Handelssitzungen: TOKYO Abschnitt (Halbjahresende) Währungspaare: USD/JPY Arbeits-Zeitrahmen: M1 Verfallszeit: 1,2,3 Minuten. De
FREE
SimSim Arrow Momentum
Aleksandr Tyunev
Indikatoren
SimSim Arrow Momentum ist ein Standard-Momentum-Indikator, jedoch in einer Pfeilversion. Version für MetaTrader 5 Die Indikatorparameter ähneln den Standardparametern, plus einem zusätzlichen Parameter Delta. Delta = 0 - 100 Abweichungen vom 100er-Wert. Eine Änderung des Niveaus des 100er-Indikators, plus und minus ist möglich. Der Indikator generiert ein Signal, wenn der Preis die Niveaulinie = 100 +- Delta kreuzt. Aktivieren Sie „CONTROL DEAL“ für den Betrieb und Trades basierend auf dem
Italo Trend Indicator
Italo Santana Gomes
4.76 (33)
Indikatoren
KAUFEN INDIKATOR UND ERHALTEN EA KOSTENLOS ALS BONUS + EINIGE ANDERE GESCHENKE! ITALO TREND INDICATOR ist der beste Trend-Indikator auf dem Markt, der Indikator funktioniert auf allen Zeitrahmen und Vermögenswerte, Indikator nach 7 Jahren Erfahrung auf Forex und viele andere Märkte gebaut. Sie wissen, dass viele Trend-Indikatoren im Internet nicht vollständig sind, nicht helfen, und es ist schwierig zu handeln, aber der Italo-Trend-Indikator ist anders , der Italo-Trend-Indikator zeigt das Sign
VR Grid
Vladimir Pastushak
5 (3)
Indikatoren
Der VR-Raster-Indikator ist entwickelt , um ein grafisches Raster mit benutzerdefinierten Einstellungen zu erstellen. Im Gegensatz zum Standardgitter wird VR Grid zum Erstellen von kreisförmigen Ebenen verwendet. Je nach Wahl des Benutzers kann der Schritt zwischen den Rundenstufen beliebig sein. Darüber hinaus behält VR Grid im Gegensatz zu anderen Indikatoren und Dienstprogrammen die Position des Rasters bei, selbst wenn sich der Zeitraum ändert oder das Terminal neu gestartet wird. Einstellun
FREE
MTF Stochastic
Sergey Deev
Indikatoren
Der Indikator zeigt die Daten des Stochastik-Oszillators in einem höheren Zeitrahmen auf dem Chart an. Die Haupt- und Signallinien werden in einem separaten Fenster angezeigt. Die gestufte Reaktion wird nicht geglättet. Der Indikator eignet sich zum Üben von "manuellen" Forex-Handelsstrategien, die die Daten von mehreren Bildschirmen mit unterschiedlichen Zeitrahmen eines einzigen Symbols verwenden. Der Indikator verwendet die gleichen Einstellungen wie der Standardindikator und eine Dropdown-Li
Market Profile 3
Hussien Abdeltwab Hussien Ryad
3 (2)
Indikatoren
Market Profile 3 MetaTrader 4 Indikator - ist eine klassische Marktprofil-Implementierung, die die Preisdichte im Laufe der Zeit anzeigen kann, indem sie die wichtigsten Preisniveaus, den Wertbereich und den Kontrollwert einer bestimmten Handelssitzung umreißt. Dieser Indikator kann mit Zeitrahmen zwischen M1 und D1 verbunden werden und zeigt das Marktprofil für tägliche, wöchentliche, monatliche oder sogar Intraday-Sessions an. Niedrigere Zeitrahmen bieten eine höhere Präzision. Höhere Timefram
FREE
Visual EMA MultiFlex Indicator MT4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indikatoren
Visual EMA MultiFlex Indicator - Meistern Sie die Trends mit Präzision! Der Visual EMA MultiFlex Indikator ist ein dynamisches Werkzeug, das Ihre Entscheidungsfindung durch die Kombination von drei Exponential Moving Averages (EMAs) verbessert. Egal, ob Sie Anfänger oder erfahrener Händler sind, dieser Indikator ist Ihr Tor zur Identifizierung von präzisen Marktein- und -ausstiegen. Wie er funktioniert: Der Visual EMA MultiFlex-Indikator nutzt kurze, mittlere und lange EMAs, um die Marktdynamik
Volume Compair
Thiago Pereira Pinho
Indikatoren
Professioneller kumulativer Delta- und Volumen-Median-Indikator Verfolgen Sie echten Kauf-/Verkaufsdruck mit diesem leistungsstarken Tool zur Volumenanalyse. Der Volumenvergleichsindikator kombiniert kumulatives Delta und Volumenmedian , um Ihnen zu helfen, institutionelle Aktivitäten, Ungleichgewichte und potenzielle Umkehrungen zu erkennen. Hauptmerkmale: Kumulatives Delta-Histogramm - Visualisiert das Netto-Kauf- und Verkaufsvolumen in Echtzeit. Kauf-/Verkaufsvolumen-Mediane - Horiz
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indikatoren
Daily Candle Predictor ist ein Indikator, der den Schlusskurs einer Kerze vorhersagt. Der Indikator ist in erster Linie für die Verwendung in D1-Charts gedacht. Dieser Indikator eignet sich sowohl für den traditionellen Devisenhandel als auch für den Handel mit binären Optionen. Der Indikator kann als eigenständiges Handelssystem oder als Ergänzung zu Ihrem bestehenden Handelssystem verwendet werden. Dieser Indikator analysiert die aktuelle Kerze und berechnet bestimmte Stärkefaktoren innerhalb
HMA Trend Professional MT4
Pavel Zamoshnikov
4.57 (7)
Indikatoren
Verbesserte Version des kostenlosen HMA Trend Indikators (für MetaTrader 4) mit statistischer Analyse. HMA Trend ist ein Trendindikator, der auf dem Hull Moving Average (HMA) mit zwei Perioden basiert. HMA mit einer langsamen Periode identifiziert den Trend, während HMA mit einer schnellen Periode die kurzfristigen Bewegungen und Signale in Trendrichtung bestimmt. Die wichtigsten Unterschiede zur kostenlosen Version: Möglichkeit zur Vorhersage der Wahrscheinlichkeit einer Trendumkehr anhand der
Flag Streamer Pattern
Harun Celik
4.33 (3)
Indikatoren
Der Flag Streamer Pattern Indikator ist ein Indikator, der Flaggen- und Wimpelmuster aufspürt. Wenn die Legende Muster findet, zeichnet sie Linien auf dem Grafikbildschirm. Magentafarbene Linien stellen das Streamer-Muster dar. Aquafarbene Muster stellen das Flaggenmuster dar. Sie können die Farben der Muster nach Ihren Wünschen ändern. Unsere beliebten Produkte Super-Oszillator HC Kreuzsignal Super Cross Trend Starker Trend Super Signal Parameter fs- =======Kanal-Trend-Einstellung===== Kanal -
FREE
Order Book
Thomas Bradley Butler
Indikatoren
Kombinieren Sie es mit dem Delta Footprint Chart, um ein vollständiges Bild des Marktvolumenprofils zu erhalten:   https://www.mql5.com/en/market/product/9415 3 Der Indikator „Orderbuch“ zeigt ein Histogramm auf dem Preisdiagramm an, das die Geld- und Briefvolumencluster darstellt.   Der Indikator analysiert die historischen Preisdaten und berechnet die Geld- und Briefvolumencluster für jedes Preisniveau innerhalb einer bestimmten Anzahl von Balken. Die Gebotsvolumen-Cluster werden blau darge
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indikatoren
Derzeit 20% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Neueinsteiger oder Expert Händler! Dieses Dashboard arbeitet mit 28 Währungspaaren. Es basiert auf 2 unserer Hauptindikatoren (Advanced Currency Strength 28 und Advanced Currency Impulse). Es bietet einen hervorragenden Überblick über den gesamten Forex-Markt. Es zeigt die Werte der Advanced Currency Strength, die Veränderungsrate der Währungen und die Signale für 28 Devisenpaare in allen (9) Zeitrahmen. Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indikatoren
Gann Made Easy ist ein professionelles und einfach zu bedienendes Forex-Handelssystem, das auf den besten Handelsprinzipien unter Verwendung der Theorie von Mr. basiert. W.D. Gann. Der Indikator liefert genaue KAUF- und VERKAUFSsignale, einschließlich Stop-Loss- und Take-Profit-Levels. Mit PUSH-Benachrichtigungen können Sie auch unterwegs handeln. BITTE KONTAKTIEREN SIE MICH NACH DEM KAUF, UM KOSTENLOS HANDELSTIPPS, BONUSSE UND DEN GANN MADE EASY EA ASSISTANT ZU ERHALTEN! Wahrscheinlich haben Si
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indikatoren
M1 SNIPER ist ein benutzerfreundliches Handelsindikatorsystem. Es handelt sich um einen Pfeilindikator, der für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Der Indikator kann als eigenständiges System für Scalping im M1-Zeitrahmen oder als Teil Ihres bestehenden Handelssystems verwendet werden. Obwohl dieses Handelssystem speziell für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde, kann es auch für andere Zeitrahmen verwendet werden. Ursprünglich habe ich diese Methode für den Handel mit XAUUSD und BTCUSD entwickel
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indikatoren
Ein exklusiver Indikator, der einen innovativen Algorithmus verwendet, um den Markttrend schnell und genau zu bestimmen. Der Indikator berechnet automatisch die Eröffnungs-, Schluss- und Gewinnniveaus und liefert detaillierte Handelsstatistiken. Mit diesen Funktionen können Sie das am besten geeignete Handelsinstrument für die aktuellen Marktbedingungen auswählen. Darüber hinaus können Sie ganz einfach Ihre eigenen Pfeilindikatoren in Scalper Inside Pro integrieren, um deren Statistiken und Rent
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indikatoren
WEIHNACHTSVERKAUF PREIS FÜR NUR 70 DOLLAR Wenige Exemplare nur vom 25. DEZEMBER - 27. Dezember MITTERNACHT ERHALTEN SIE IHR Exemplar an diesem Heiligabend SMC Blast Signal mit FVG, BOS und Trend Breakout Das SMC Blast Signal ist ein präzises Handelssystem für Meta Trader 4, das Smart Money Concepts (SMC) , einschließlich Fair Value Gaps (FVG) und Break of Structure (BOS) , verwendet, um Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Es beinhaltet einen Trendfilter , der einen gleitenden
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indikatoren
Dynamic Forex28 Navigator – Das Forex-Handelstool der nächsten Generation AKTUELL 49 % RABATT. Dynamic Forex28 Navigator ist die Weiterentwicklung unserer seit langem beliebten Indikatoren und vereint die Leistung von drei in einem: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 Bewertungen) + Advanced Currency IMPULSE mit ALERT (520 Bewertungen) + CS28 Combo Signals (Bonus) Details zum Indikator https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Was bietet der Strength Indicator der nächsten Generation?
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indikatoren
Apollo SR Master ist ein Support/Resistance-Indikator mit besonderen Funktionen, der das Trading mit Support/Resistance-Zonen einfacher und zuverlässiger macht. Der Indikator berechnet Support/Resistance-Zonen in Echtzeit ohne Verzögerung, indem er lokale Kurshochs und -tiefs erkennt. Um die neu entstandene Support/Resistance-Zone zu bestätigen, zeigt der Indikator ein spezielles Signal an, das signalisiert, dass die Zone als Kauf- oder Verkaufssignal verwendet werden kann. In diesem Fall erhöht
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indikatoren
Trendindikator, bahnbrechende, einzigartige Lösung für Trendhandel und -filterung mit allen wichtigen Trendfunktionen in einem Tool! Es handelt sich um einen 100 % nicht neu zu malenden Multi-Timeframe- und Multi-Währungs-Indikator, der für alle Symbole/Instrumente verwendet werden kann: Forex, Rohstoffe, Kryptowährungen, Indizes und Aktien. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: Der Support- und Resistance-Screener-Indikator ist für nur 50 $ und lebenslang verfügbar. (Ursprünglicher Preis 250 $) (Angebot
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indikatoren
3 Exemplare zu $65 übrig, nächster Preis ist $120 SMC Easy Signal wurde entwickelt, um die Verwirrung um das Smart-Money-Konzept zu beseitigen, indem es strukturelle Verschiebungen wie BOS (Break of Structure) und CHoCH (Change of Character) in einfache Kauf- und Verkaufssignale umwandelt. Es vereinfacht den Handel mit Marktstrukturen, indem es Ausbrüche und Umkehrungen automatisch identifiziert, sobald sie auftreten, so dass sich Händler auf die Ausführung statt auf die Analyse konzentrieren
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indikatoren
Derzeit 20% reduziert! Dieses Dashboard ist eine sehr leistungsfähige Software, die mit mehreren Symbolen und bis zu 9 Zeitrahmen arbeitet. Es basiert auf unserem Hauptindikator (Beste Bewertungen: Advanced Supply Demand ).   Das Dashboard gibt einen guten Überblick. Es zeigt: Gefilterte Angebots- und Nachfragewerte einschließlich der Zonenstärkebewertung, Pips-Abstände zu/und innerhalb von Zonen, Es hebt verschachtelte Zonen hervor, Es gibt 4 Arten von Alarmen für die gewählten Symbole in al
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indikatoren
Indikator im Voraus       Bestimmt Marktumkehrpunkte und -zonen   und ermöglicht es Ihnen, abzuwarten, bis der Preis zu diesem Niveau zurückkehrt, um am Anfang eines neuen Trends einzusteigen, anstatt an dessen Ende. Er zeigt       Umkehrniveaus       wenn der Markt eine Richtungsänderung bestätigt und weitere Bewegungen ausbildet. Der Indikator funktioniert ohne Nachzeichnen, ist für alle Instrumente optimiert und entfaltet sein volles Potenzial in Kombination mit dem       TREND LINES PRO  
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indikatoren
Currency Strength Wizard ist ein sehr leistungsstarker Indikator, der Ihnen eine Komplettlösung für erfolgreichen Handel bietet. Der Indikator berechnet die Stärke dieses oder jenes Forex-Paares anhand der Daten aller Währungen in mehreren Zeitrahmen. Diese Daten werden in Form von benutzerfreundlichen Währungsindizes und Währungsstärkelinien dargestellt, anhand derer Sie die Stärke dieser oder jener Währung erkennen können. Sie müssen lediglich den Indikator an das Diagramm anhängen, mit dem Si
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Indikatoren
Zur Feier der Neuveröffentlichung wird für eine begrenzte Zeit ein Sonderpreis angeboten. Der KATANA Scalper wurde entwickelt, um den Marktlärm mit einer scharfen Klinge wie ein Schwert zu durchschneiden und nur den reinen 'Kern des Momentums', der im Preis verborgen ist, sichtbar zu machen. Der Scalper wurde entwickelt, um nur den reinen "Kern des Momentums" zu visualisieren, der im Preis verborgen ist. Er vereinfacht komplexe Märkte und bietet "Sichtbarkeit" für den Einstieg mit chirurgischer
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indikatoren
TREND LINES PRO       Hilft dabei zu verstehen, wo der Markt tatsächlich die Richtung ändert. Der Indikator zeigt echte Trendumkehrungen und Punkte an, an denen wichtige Marktteilnehmer wieder einsteigen. Sie sehen  BOS-Linien   Trendwechsel und wichtige Kursniveaus in höheren Zeitrahmen – ohne komplexe Einstellungen oder unnötiges Rauschen. Signale werden nicht neu gezeichnet und bleiben nach dem Schließen des Balkens im Chart sichtbar. Was der Indikator anzeigt: Reale Veränderungen   Trend (B
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indikatoren
Eine Intraday-Strategie, die auf zwei Grundprinzipien des Marktes basiert. Der Algorithmus basiert auf der Analyse von Volumina und Preiswellen mit zusätzlichen Filtern. Der intelligente Algorithmus des Indikators gibt nur dann ein Signal, wenn sich zwei Marktfaktoren zu einem vereinen. Der Indikator berechnet Wellen eines bestimmten Bereichs auf dem M1-Diagramm unter Verwendung der Daten des höheren Zeitrahmens. Und um die Welle zu bestätigen, verwendet der Indikator eine Volumenanalyse. Dieser
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indikatoren
PRO Renko System ist ein hochpräzises Handelssystem, das speziell für den Handel mit RENKO-Charts entwickelt wurde. Dies ist ein universelles System, das auf verschiedene Handelsinstrumente angewendet werden kann. Das System neutralisiert effektiv so genannte Marktgeräusche, die Ihnen Zugang zu genauen Umkehrsignalen geben. Der Indikator ist sehr einfach zu bedienen und hat nur einen Parameter, der für die Signalerzeugung verantwortlich ist. Sie können das Tool einfach an jedes Handelsinstrum
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indikatoren
Hören Sie auf zu raten. Beginnen Sie mit einem statistischen Vorteil zu handeln. Aktienindizes werden nicht wie Forex gehandelt. Sie haben definierte Sitzungen, Overnight-Gaps und folgen vorhersehbaren statistischen Mustern. Dieser Indikator liefert Ihnen die Wahrscheinlichkeitsdaten, die Sie benötigen, um Indizes wie den DAX, S&P 500 und Dow Jones mit Zuversicht zu handeln. Was ihn anders macht Die meisten Indikatoren zeigen Ihnen, was passiert ist. Dieser zeigt Ihnen, was wahrscheinlich als nä
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indikatoren
Volatility Trend System – ein Handelssystem, das Signale für Einstiege gibt. Das Volatilitätssystem liefert lineare und punktuelle Signale in Richtung des Trends sowie Signale zum Verlassen des Trends, ohne Neuzeichnung und Verzögerungen. Der Trendindikator überwacht die Richtung des mittelfristigen Trends, zeigt die Richtung und deren Änderung an. Der Signalindikator basiert auf Änderungen der Volatilität und zeigt Markteintritte an. Der Indikator ist mit mehreren Arten von Warnungen ausgestat
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator analysiert das Volumen von jedem Punkt aus und berechnet die Erschöpfungsniveaus des Marktes für dieses Volumen. Er besteht aus drei Linien: Bullische Volumenerschöpfungslinie Bearische Volumenerschöpfungslinie Eine Linie, die die Marktrichtung anzeigt. Diese Linie ändert ihre Farbe, um anzuzeigen, ob der Markt bärisch oder bullisch ist. Sie können den Markt von jedem beliebigen Startpunkt aus analysieren. Sobald eine Volumenerschöpfungslinie erreicht ist, identifizieren Sie einen
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indikatoren
Stärke von 8 Währungen plus EIN EXOTISCHES Paar oder Rohstoffe oder Indexe! Jedes Produkt kann als 9. Linie hinzugefügt werden. Fügen Sie Rohstoffe, Indexes oder exotische Währungen hinzu (Gold, Silber, Öl, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ...). Eine neue noch nie dagewesene TRADING STRATEGIE  !!! Dieser Indikator ist einzigartig, weil wir eine Reihe von proprietäre Funktionen und neue Formeln eingebaut haben. Es funktioniert für alle Zeitrahmen. Basierend auf neuen zugrunde liegenden Algorithmen ist e
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indikatoren
Day Trader Master ist ein komplettes Handelssystem für Daytrader. Das System besteht aus zwei Indikatoren. Ein Indikator ist ein Pfeilsignal zum Kaufen und Verkaufen. Es ist die Pfeilanzeige, die Sie erhalten. Den zweiten Indikator stelle ich Ihnen kostenlos zur Verfügung. Der zweite Indikator ist ein Trendindikator, der speziell für die Verwendung in Verbindung mit diesen Pfeilen entwickelt wurde. INDIKATOREN WIEDERHOLEN SICH NICHT UND NICHT ZU SPÄT! Die Verwendung dieses Systems ist sehr einfa
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (7)
Indikatoren
Apollo Secret Trend ist ein professioneller Trendindikator, der verwendet werden kann, um Trends für jedes Paar und jeden Zeitrahmen zu finden. Der Indikator kann leicht zu Ihrem primären Handelsindikator werden, mit dem Sie Markttrends erkennen können, unabhängig davon, welches Paar oder welchen Zeitrahmen Sie bevorzugen. Durch die Verwendung eines speziellen Parameters im Indikator können Sie die Signale an Ihren persönlichen Handelsstil anpassen. Der Indikator bietet alle Arten von Warnungen,
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Trendindikatoren sind einer der Bereiche der technischen Analyse und werden im Handel an Finanzmärkten eingesetzt. Angular Trend Lines -Indikator – bestimmt umfassend die Trendrichtung und generiert Einstiegssignale. Neben der Glättung der durchschnittlichen Richtung der Kerzen Dabei wird auch der Neigungswinkel von Trendlinien genutzt. Für den Neigungswinkel wurde das Prinzip der Konstruktion von Gann-Winkeln zugrunde gelegt. Der Indikator für die technische Analyse kombiniert Candlestick-Glätt
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA   KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneide
Updown v6
Guner Koca
Indikatoren
up down v6 für mt5 ist kein repaint alle timeframe und alle Paare Indikator. rot Histogramm cros Trigger, die bis Punkt ist, und legte einen roten Punkt auf Histogramm. und blauen Histogramm cros Trigger, die tief point.and setzen blauen Punkt auf Histogramm ist. dieser Indikator müssen manchmal heraus zu zoomen. für diese pres + Taste. wenn neu kommt Signal ist zu hoch macht vor unsichtbar.rote und blaue Punkte sind there.to die Signale zu sehen. Indikator ist keine repaint und kann alle Zeitra
High low levels
Guner Koca
Indikatoren
auf Demo-Modus, verwenden Datum für die Prüfung. für die Menschen kaufen thise Indikator, es ist Bonus Preis chanell Indikator. hoch niedrig Ebenen Indikator ist nicht repaint Trend reversal indicator.and arbeitet alle Paare und alle timeframes. Es gibt ein Histogramm bewegen sich nach oben und unten. und es gibt eine Ebene rot und blau. Wenn Histogramm erreichen die bis rote Ebene, die top.and Umkehrung ist möglich. Wenn Histogramm nach unten und erreichen blauen Ebene, die Preise überverkauft
Up Down v6
Guner Koca
4.45 (11)
Indikatoren
Im Demomodus wird das Datum verwendet, um zu arbeiten. In Version 13 wurde die Welle hinzugefügt.13.1 Histogramm und Triggerlinie können geändert werden. Welle kann 200-500 eingestellt werden. kann verschiedene Signale auf Welle 200 haben in der Version 14 wird das EMA verwendet, so dass man auch die Signale des Mountly-Charts sehen kann. Up-Down-Indikator ist kein repaint und arbeitet alle Paare und alle Zeitrahmen Charts. Es ist auch geeignet 1 m Charts für alle Paare. und halten lange Weg zu
Up Down V9
Guner Koca
3 (4)
Indikatoren
auf Demo-Modus verwenden Datum zu arbeiten. Indikator ist kein Repaint-Trend-Indikator. wenn rote Sterne bis zur Linie, das ist wahrscheinlich Ende der langen Trades. Wenn blaue Sterne bis zur Linie, das ist wahrscheinlich Ende der Trades nach unten. Indikator kann alle Paare und niedriger als wöchentliche Charts verwenden, um den Wochenchart zu verwenden, müssen mindestens 500 Balken Daten auf der Rückseite vorhanden sein und der Verarbeitungswert 500 gesenkt werden. Es ist auch geeignet für 1
Up down stars
Guner Koca
4.2 (5)
Indikatoren
oben unten Sterne Indikator ist keine Wiederholung Indikator. Es hält lange Weg zu Signalen. Geeignet für alle Paare und alle Zeitrahmen. Er benötigt mindestens 1000 Balken im Chart. 1 ist ein kritisches Niveau für Signale. Wenn die rote Linie 1 erreicht, gibt es einen roten Stern zum Verkauf. wenn die blaue Linie 1 erreicht, gibt es einen blauen Stern zum Kauf. Die Signale kommen meist genau zum richtigen Zeitpunkt. manchmal niedrigeren timeframes macht es aufeinanderfolgende Signale.
Up down v6T
Guner Koca
5 (2)
Indikatoren
Thise Indikator ist oben unten v6 kommt mit tradingwiev pinescript. gekauft Menschen, nach der Installation auf Terminal, kontaktieren Sie mich auf mql5 BONUS TradingView pinescript zu bekommen. up-down-Indikator ist kein repaint und arbeitet alle Paare und niedriger als wöchentliche Zeitrahmen Charts. Es ist auch geeignet 1 m Charts für alle Paare. und halten lange Weg zum Signal. gibt nicht zu viele Signale. Wenn das rote Histogramm die Triggerlinie kreuzt, ist das ein Aufwärtssignal und der
Volatility level
Guner Koca
5 (1)
Indikatoren
Der Volatilitätslevel-Indikator ist ein Volatilitätsoszillator, der Trendumkehrpunkte anzeigt. Preis Trends hat reverese, wenn die Volatilität inreased. dieser Indikator zeigt Trendumkehrpunkte Volatilität. meist gleiches Niveau nach oben und unten Volatilität ist Umkehrpunkte. rote Farbe zeigt Punkte der Volatilität nach oben. und wahrscheinlich Trend wird nach unten. blaue Farbe Oszillator zeigt tiefen Punkt des Preises, wenn erhöhte volatiliyty. Auf den Bildern sind die horizontalen Linien de
Up down v7
Guner Koca
Indikatoren
up down v7 Indikator ist ein no repaint trend indicator.this ist eine andere Version von up down v9.use verschiedenen algoritm. Es funktioniert alle Paare und alle Zeitrahmen. Verwenden Sie nicht verarbeitet Wert niedriger als 500 bars.you kann es acording zu Chart bar counts.2000-3000 erhöhen Es gibt blaue Histogramm gibt Divergenzen und extreme Punkte. Wenn Gold Punkte auf Histogramm gibt es extreme überkauft. wenn aqua Punkte unterhalb des Histogramms gibt es extrem überverkauft. um extreme S
Sinus wave
Guner Koca
5 (1)
Indikatoren
Der Sinuswellen-Indikator ist ein ganz gewöhnlicher Oszillator, um Divergenzen zu finden. Er funktioniert für alle Paare und alle Zeitrahmen. geeignet für erfahrene und Anfänger Trader... Indikator arbeitet in Richtung der Preise... wenn die sinuswelle nach oben geht, bedeutet das, dass die preise steigen werden. und während Sinuswelle gehen nach unten, dass bedeutet, dass die Preise gehen nach unten. es gibt divegency, wenn Trendumkehr. Es gibt auch verkaufen Divergenz auf Bärenmärkte Es gibt e
Arrow line
Guner Koca
5 (1)
Indikatoren
Der Pfeillinienindikator ist kein Trendindikator, der sich wiederholt. es funktioniert auf allen Zeitrahmen und alle Paare. Es ist ein auf der Pi Zahl ( π ) basierender Trendindikator. geeignet für erfahrene Trader und Anfänger. leicht zu verstehen. es gibt eine Triggerlinie und 2 Histogramme. rotes Histogramm ist ower Trigger, die Top-Signal ist.. Das blaue Histogramm ist über dem Trigger, der das untere Signal darstellt. Die Mindestanzahl der Balken ist 500. Der verarbeitete Wert muss zwischen
Sinus wave Tv
Guner Koca
1 (1)
Indikatoren
Sinuswelle Tv Indikator ist ein ganz gewöhnlicher Oszillator.um Divergenz zu finden. Für mt4 und Tradingview Kiefer Skript gekauft Menschen, nach der Installation auf Terminal, kontaktieren Sie mich auf mql5 BONUS TradingView pinescript zu bekommen . Es funktioniert alle Paare und alle Timeframes. geeignet für erfahrene und anfänger trader.. Indikator arbeitet in Richtung der Preise... Wenn die Sinuswelle nach oben geht, bedeutet das, dass die Preise steigen werden. und während Sinuswelle gehen
Sinus wave strong buy sell
Guner Koca
Indikatoren
Sinuswelle stark kaufen verkaufen Indikator ist nicht neu malen oben unten point indicator.it arbeiten alle Paare und alle timeframe.suitable für Anfänger und erfahrene Händler. Es hängt von der Sinuswelle und der Scheitelbasis ab. Es gibt ein Signal, wenn die Sinuswelle über Null oder unter Null ist, wenn der Scheitelpunkt erreicht wird. cnt Anzahl wurde auf 500 Bars für Demo-Modus eingestellt. Sie kann auf 2000 erhöht werden, je nachdem, welche Balkenanzahl der Chart hat. Der Mindestwert ist 5
Step divergency
Guner Koca
Indikatoren
Schritt Divergenz-Indikator ist ein kaufen verkaufen Divergenz-Indikator.enthalten Sinuswelle Indikator. es funktioniert alle timeframes und alle Paare. rote Linie gibt Schritt Divergenz verkaufen Formationen. blaue Linie gibt Schritt Divergenz kaufen Formationen. geeignet für erfahrene und Anfänger. Wenn sich die Preise nach oben bewegen und die roten Linien nach unten gehen, ist dies eine Verkaufsdivergenzformation. und wenn sich die Preise nach unten bewegen, aber die blaue Linie nach oben ge
Sinus arrows
Guner Koca
5 (1)
Indikatoren
Sinus Pfeile Indikator ist norepaint Pfeile Indikator. Er funktioniert in allen Zeitrahmen und für alle Paare. geeignet für erfahrene Trader und Anfänger. gibt rote Pfeile für sell.and gibt blaue Pfeile für kaufen. Händler müssen die alle timeframes.i bedeuten, wenn der Handel 5m Charts müssen auch die Überprüfung 15m Charts und 1m Charts. Es gibt cnt Zahl, um zu sehen, wie viel Bars zurück Bars.
Star arrows
Guner Koca
Indikatoren
Der Sternpfeil-Indikator ist kein Pfeil-Indikator zum Nachmalen. Es ist geeignet für erfahrene Händler und Anfänger. Es funktioniert alle Zeitrahmen und alle Paare. einfach zu bedienen.gibt Stern Pfeile Top und Bottoms. Wenn Pfeil nach oben der Preis, der Verkaufssignale ist. Wenn Pfeile unter den Preisen ist es ein Kaufsignal. cnt ist die Anzahl der zurückliegenden Balken und ist standardmäßig auf 1000 eingestellt. es kann erhöht werden acording zu Charts bar Zahlen.
Up down v8
Guner Koca
Indikatoren
Nach oben unten v8 Indikator ist kein repaint Zähler Trend Indikator . es versuchen, Markt bis unten Punkte zu finden. es funktioniert alle timeframes und alle Paare. geeignet für Anfänger und erfahrene Trader. Es gibt Welle und c-Werte, um Standardwerte einzustellen. Minimum verarbeitet Wert cnt kann gleich sein, um Welle Wert. Händler können sie geeignet bis unten Punkte auf verschiedenen Zeitrahmen ändern. Indikator verwenden gleitende Durchschnitte Histogramme und volatilty Trigger. Wenn das
Double sinus pi
Guner Koca
Indikatoren
auf zurück Test verwenden date.and nicht zu viel zurück Datum. double sinus waves pi indicator ist kein Indikator für gleitenden Durchschnitt und Niveaus. es funktioniert alle timeframes und alle Paare. Es ist mit Sinuswelle und geglättete Sinuswelle Indikator kombiniert. und indexiert auf pi Zahl über gekauft und über verkauft Ebenen. er ist einfach zu bedienen und für erfahrene Trader und Anfänger geeignet. Der cnt-Wert wurde auf 1000 Balken festgelegt. Er kann je nach Anzahl der Balken im Cha
Sinus cycle
Guner Koca
Indikatoren
sinus-zyklus-indikator ist ein nicht repaint-indikator für mt4-terminal. Er funktioniert in allen Zeitfenstern und für alle Paare. geeignet für erfahrene Trader und Anfänger. es gibt sinus wawes. wenn die intensive Wellen erscheinen, ist es Trendwechsel Punkte. Level 1 oder -1 ist eine Trendumkehr. cnt Zahlen sind die Balken Zahlen auf dem Chart.es kann erhöht oder verringert werden. Minimum cnt Wert ist 500. Welle ist Standard 500 value.and kann nicht ändern wenn die Preise oben, Zyklus Ebene
Sinus formula
Guner Koca
1 (1)
Indikatoren
Demo-Modus d Wert für Gold gesetzt. Sinus Formel Indikator nicht repaint Trend Indikator. es verwendet gleitende Durchschnitte und Sinus.. geeignet für erfahrene Trader und Anfänger. einfach zu bedienender Indikator. Es gibt eine Kalibrierungskonstante d Standardwert d für Goldusd eingestellt im Demo-Backtest wird nur Gold verwendet. d Wert kann sich ändern acording zu Paaren. Verfahren ist Erhöhen oder senken Sie den d-Wert entsprechend den Preisen. wenn Preis oben Lage Erhöhung oder Liebhaber
Updown v9
Guner Koca
Indikatoren
Indikator ist kein repaint trend indicator.for mt5 wenn weiße Sterne bis zum roten Histogramm, das ist wahrscheinlich Ende der langen Trades. wenn weiße Sterne bis zu blauen Histogramm, das ist wahrscheinlich Ende der Down-Trades. Indikator kann alle Paare und niedriger als wöchentliche Charts verwenden, um den Wochenchart zu verwenden, müssen mindestens 500 Balken Daten auf der Rückseite vorhanden sein und der Verarbeitungswert 500 gesenkt werden. Es ist auch geeignet für 1m Charts. Indikator h
Sinus wave mt5
Guner Koca
Indikatoren
Sinuswellenindikator ist ein ganz gewöhnlicher Oszillator.um Divergenzen zu finden.für mt5 er funktioniert für alle Paare und alle Zeitrahmen. geeignet für erfahrene und anfänger trader.. Indikator arbeitet in Richtung der Preise... während sinuswelle gehen nach oben Seite, die bedeutet, dass die Preise steigen wird. und während Sinuswelle gehen nach unten, dass bedeutet, dass die Preise gehen nach unten. es gibt divegency wenn Trendumkehr. es ist Welle zu setzen Standard 500. auf Bilder diverge
