Star arrows

Der Sternpfeil-Indikator ist kein Pfeil-Indikator zum Nachmalen.

Es ist geeignet für erfahrene Händler und Anfänger.

Es funktioniert alle Zeitrahmen und alle Paare.

einfach zu bedienen.gibt Stern Pfeile Top und Bottoms.

Wenn Pfeil nach oben der Preis, der Verkaufssignale ist.

Wenn Pfeile unter den Preisen ist es ein Kaufsignal.

cnt ist die Anzahl der zurückliegenden Balken und ist standardmäßig auf 1000 eingestellt.

es kann erhöht werden acording zu Charts bar Zahlen.