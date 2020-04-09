Pro Trade Utility für MetaTrader 5

Pro Trade Utility ist ein professioneller manueller Handelsassistent, der für Händler entwickelt wurde, die Präzision, Geschwindigkeit und Klarheit wünschen - ohne automatisierte Strategien.





Dieses Tool handelt nicht automatisch.

Es unterstützt Sie bei der korrekten Ausführung und Verwaltung von Trades mit angemessener Risikokontrolle.





Hauptmerkmale





Risiko- und Positionsmanagement

Risikobasierte automatische Losgrößenberechnung

Risiko wird deutlich in der Kontowährung angezeigt

Einstellbarer Stop Loss (Punkte)

Feste Risiko:Rendite-Anzeige

Ausführung des Handels

BUY / SELL (Marktaufträge)

KAUFLIMIT/VERKAUFSLIMIT

Pending Orders berechnet vom aktuellen Preis

Gleiche Risikologik für alle Auftragsarten

Handelsmanagement

Break Even (BE) - SL zum Einstieg verschieben

50% Close - Teilweise Schließung der Position

Close All - sofortiger Ausstieg

Funktioniert bei allen Trades des aktuellen Symbols

Kerzen-Timer

Live-Kerzen-Countdown

Fortschrittsbalken mit Anzeige der verbleibenden Kerzenzeit

Funktioniert in jedem Zeitrahmen

Handelssitzungen

Asien / London / New York Sitzungen

Session-Tabelle innerhalb des Panels

Entwickelt, um unauffällig zu bleiben und nicht vom Preis abzulenken

Entwickelt für echte Trader

Saubere, minimale Schnittstelle

Keine Indikatoren, die das Diagramm überlagern

Keine Strategielogik

Kein Repainting

Kein Martingal, kein Grid, keine Automatisierung

⚠ Wichtige Hinweise

Dies ist ein manuelles Handelswerkzeug , keine Expert Advisor Strategie

Der Trader entscheidet, wann er handelt

Funktioniert nur auf MetaTrader 5

Kompatibel mit allen Symbolen und Brokern

Für wen ist dies geeignet?

Daytrader

Scalper

Prop-Firmen-Händler

Jeder, der eine genaue Risikokontrolle und eine schnelle Ausführungbenötigt

⚠ Risikohinweis





Der Handel ist mit Risiken verbunden. Dieses Programm garantiert keine Gewinne.

Testen Sie immer auf einem Demokonto, bevor Sie live handeln.