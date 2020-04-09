Pro Trade Utility

Pro Trade Utility für MetaTrader 5

Pro Trade Utility ist ein professioneller manueller Handelsassistent, der für Händler entwickelt wurde, die Präzision, Geschwindigkeit und Klarheit wünschen - ohne automatisierte Strategien.


Dieses Tool handelt nicht automatisch.

Es unterstützt Sie bei der korrekten Ausführung und Verwaltung von Trades mit angemessener Risikokontrolle.


Hauptmerkmale


Risiko- und Positionsmanagement

  • Risikobasierte automatische Losgrößenberechnung

  • Risiko wird deutlich in der Kontowährung angezeigt

  • Einstellbarer Stop Loss (Punkte)

  • Feste Risiko:Rendite-Anzeige

Ausführung des Handels

  • BUY / SELL (Marktaufträge)

  • KAUFLIMIT/VERKAUFSLIMIT

  • Pending Orders berechnet vom aktuellen Preis

  • Gleiche Risikologik für alle Auftragsarten

Handelsmanagement

  • Break Even (BE) - SL zum Einstieg verschieben

  • 50% Close - Teilweise Schließung der Position

  • Close All - sofortiger Ausstieg

  • Funktioniert bei allen Trades des aktuellen Symbols

Kerzen-Timer

  • Live-Kerzen-Countdown

  • Fortschrittsbalken mit Anzeige der verbleibenden Kerzenzeit

  • Funktioniert in jedem Zeitrahmen

Handelssitzungen

  • Asien / London / New York Sitzungen

  • Session-Tabelle innerhalb des Panels

  • Entwickelt, um unauffällig zu bleiben und nicht vom Preis abzulenken

Entwickelt für echte Trader

  • Saubere, minimale Schnittstelle

  • Keine Indikatoren, die das Diagramm überlagern

  • Keine Strategielogik

  • Kein Repainting

  • Kein Martingal, kein Grid, keine Automatisierung

⚠ Wichtige Hinweise

  • Dies ist ein manuelles Handelswerkzeug, keine Expert Advisor Strategie

  • Der Trader entscheidet, wann er handelt

  • Funktioniert nurauf MetaTrader 5

  • Kompatibel mit allen Symbolen und Brokern

Für wen ist dies geeignet?

  • Daytrader

  • Scalper

  • Prop-Firmen-Händler

  • Jeder, der eine genaue Risikokontrolle und eine schnelle Ausführungbenötigt

⚠ Risikohinweis


Der Handel ist mit Risiken verbunden. Dieses Programm garantiert keine Gewinne.

Testen Sie immer auf einem Demokonto, bevor Sie live handeln.


