Pro Trade Utility
- Utilitys
- Alexandr Malanici
- Version: 1.35
Pro Trade Utility für MetaTrader 5
Pro Trade Utility ist ein professioneller manueller Handelsassistent, der für Händler entwickelt wurde, die Präzision, Geschwindigkeit und Klarheit wünschen - ohne automatisierte Strategien.
Dieses Tool handelt nicht automatisch.
Es unterstützt Sie bei der korrekten Ausführung und Verwaltung von Trades mit angemessener Risikokontrolle.
Hauptmerkmale
Risiko- und Positionsmanagement
-
Risikobasierte automatische Losgrößenberechnung
-
Risiko wird deutlich in der Kontowährung angezeigt
-
Einstellbarer Stop Loss (Punkte)
-
Feste Risiko:Rendite-Anzeige
Ausführung des Handels
-
BUY / SELL (Marktaufträge)
-
KAUFLIMIT/VERKAUFSLIMIT
-
Pending Orders berechnet vom aktuellen Preis
-
Gleiche Risikologik für alle Auftragsarten
Handelsmanagement
-
Break Even (BE) - SL zum Einstieg verschieben
-
50% Close - Teilweise Schließung der Position
-
Close All - sofortiger Ausstieg
-
Funktioniert bei allen Trades des aktuellen Symbols
Kerzen-Timer
-
Live-Kerzen-Countdown
-
Fortschrittsbalken mit Anzeige der verbleibenden Kerzenzeit
-
Funktioniert in jedem Zeitrahmen
Handelssitzungen
-
Asien / London / New York Sitzungen
-
Session-Tabelle innerhalb des Panels
-
Entwickelt, um unauffällig zu bleiben und nicht vom Preis abzulenken
Entwickelt für echte Trader
-
Saubere, minimale Schnittstelle
-
Keine Indikatoren, die das Diagramm überlagern
-
Keine Strategielogik
-
Kein Repainting
-
Kein Martingal, kein Grid, keine Automatisierung
⚠ Wichtige Hinweise
-
Dies ist ein manuelles Handelswerkzeug, keine Expert Advisor Strategie
-
Der Trader entscheidet, wann er handelt
-
Funktioniert nurauf MetaTrader 5
-
Kompatibel mit allen Symbolen und Brokern
Für wen ist dies geeignet?
-
Daytrader
-
Scalper
-
Prop-Firmen-Händler
-
Jeder, der eine genaue Risikokontrolle und eine schnelle Ausführungbenötigt
⚠ Risikohinweis
Der Handel ist mit Risiken verbunden. Dieses Programm garantiert keine Gewinne.
Testen Sie immer auf einem Demokonto, bevor Sie live handeln.