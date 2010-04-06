Candle Smoother Indicator

Le Candle Smoother est un indicateur pour MetaTrader 5 qui vous aide à visualiser les mouvements de prix de manière plus calme et plus claire. Il élimine le "bruit de marché" inutile et affiche la véritable tendance de manière plus efficace.





Que fait l'indicateur "Candle Smoother" ?



Il lisse les données classiques des chandeliers japonais (Ouverture, Haut, Bas, Clôture).

Cela filtre les chandeliers chaotiques et agités.

De plus, une ligne EMA (Moyenne Mobile Exponentielle) est calculée à partir des prix lissés.

Cela vous aide à mieux reconnaître la véritable direction du marché.

En résumé : Moins de bruit, des tendances plus claires !





Comment lire l'indicateur



Dans une fenêtre séparée sous le graphique principal, vous verrez :

Affichage des chandeliers lissés

➔ Cela montre une évolution plus calme des mouvements de prix.

Ligne turquoise (EMA)

➔ Cette ligne suit les chandeliers lissés.

➔ Lorsque la ligne monte, le marché est généralement en tendance haussière.

➔ Lorsque la ligne descend, le marché tend vers une tendance baissière.





Caractéristiques principales



Chandeliers lissés : Réduisent les petites fluctuations de prix insignifiantes.

Ligne EMA intégrée : Indique la direction générale du prix lissé.

Anti-bruit : Rend les graphiques beaucoup plus clairs et lisibles.

Paramètres personnalisables : Vous pouvez ajuster la sensibilité selon vos besoins.





Explication des paramètres



ATR Length (Par défaut : 50)

➔ Contrôle la force du lissage.

➔ Nombre plus grand = plus de lissage = graphique plus calme.

EMA Period (Par défaut : 14)

➔ Détermine la rapidité avec laquelle la ligne EMA réagit aux variations de prix.

➔ Nombre plus petit = plus sensible (réaction plus rapide).

➔ Nombre plus grand = plus lisse (réaction plus lente mais plus fiable).

Le Candle Smoother est parfait si vous souhaitez identifier des tendances claires sans être perturbé par de fortes fluctuations de prix. Il est idéal pour les débutants comme pour les traders expérimentés qui privilégient des décisions calmes et systématiques.





Ceci n'est pas un conseil financier ! Cet indicateur fonctionne en temps réel et ne se re-dessine pas.

