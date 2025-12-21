TickChartAskLine Ask Line For TickChartService

TickChartAskLine ist ein spezieller Indikator für MetaTrader 5, der entwickelt wurde, um den gleitenden Spread auf Tick-Charts zu visualisieren, die mit TickChartService erstellt wurden.

Der Indikator zeigt zwei Linien auf dem Chart an: eine blaue Bid-Linie (Hauptpreis) und eine rote Ask-Linie,

Dadurch können Händler die Spread-Dynamik in Echtzeit visuell verfolgen. Dies ist von entscheidender Bedeutung für Scalper und Hochfrequenzhändler, die die

Einstiegskosten auf jeder Tick-Ebene überwachen müssen. Der Indikator liest automatisch den gespeicherten Spread aus dem benutzerdefinierten Symbol und zeigt beide Preise korrekt an

entsprechend den aktuellen Marktbedingungen.