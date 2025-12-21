TickChartAskLine Ask Line For TickChartService

TickChartAskLine ist ein spezieller Indikator für MetaTrader 5, der entwickelt wurde, um den gleitenden Spread auf Tick-Charts zu visualisieren, die mit TickChartService erstellt wurden.
Der Indikator zeigt zwei Linien auf dem Chart an: eine blaue Bid-Linie (Hauptpreis) und eine rote Ask-Linie,
Dadurch können Händler die Spread-Dynamik in Echtzeit visuell verfolgen. Dies ist von entscheidender Bedeutung für Scalper und Hochfrequenzhändler, die die
Einstiegskosten auf jeder Tick-Ebene überwachen müssen. Der Indikator liest automatisch den gespeicherten Spread aus dem benutzerdefinierten Symbol und zeigt beide Preise korrekt an
entsprechend den aktuellen Marktbedingungen.
Empfohlene Produkte
Ticks Bars
Andrej Nikitin
4 (2)
Indikatoren
Dieser Tick-Indikator zeichnet synthetische Balken/Candlesticks, die eine bestimmte Anzahl von Ticks enthalten. Parameter: Optionspreise - Preis der Option. Er kann Bid, Ask oder (Ask+Bid)/2 sein. Anzahl der Ticks zur Identifizierung des Balkens - Anzahl der Ticks, die den OHLC bilden. Anzahl der Kursniveaus - Anzahl der angezeigten Kursniveaus (es werden keine Niveaus angezeigt, wenn sie auf 0 oder einen niedrigeren Wert eingestellt sind). Berechneter Balken - Anzahl der Balken auf dem Chart. P
FREE
TSO Moving Average Slope MT5
Dionisis Nikolopoulos
5 (3)
Indikatoren
Die Steigung des gleitenden Durchschnitts (MAS) subtrahiert den Stand des gleitenden Durchschnitts vor n Perioden vom aktuellen Stand des gleitenden Durchschnitts. Auf diese Weise kann der Trend des gleitenden Durchschnitts auf der Linie des gleitenden Durchschnitts eingezeichnet werden. Merkmale Beobachten Sie Auf- und Abwärtstrends auf einen Blick. Der Indikator ist nicht nachbildend. Liefert Pufferwerte für den Trend des gleitenden Durchschnitts, die als Teil eines EAs verwendet werden könne
FREE
RCCMA Custom Moving Average for RCC
Yutaka Okamoto
Indikatoren
RCCMA ist ein allgemeiner gleitender Durchschnittsindikator, der mit ReviewCandleChart funktioniert. Das Original ist "Custom Moving Average", bereitgestellt von MetaQuotes Software Corp. Basierend auf diesem Quellcode, habe ich ReviewCandleChart angepasst. Vorteile Wenn ReviewCandleChart eingeschaltet ist, wird rechts von der vertikalen Referenzlinie keine Linie angezeigt. Wenn ReviewCandleChart eingeschaltet ist und Sie eine Taste wie "Z" oder "X" drücken, wird die MA gezeichnet. Wenn ReviewC
FREE
Candle Smoother Indicator
TECHAURORA - FZCO
Indikatoren
Der Candle Smoother ist ein Indikator für den MetaTrader 5, der Ihnen hilft, die Kursbewegungen ruhiger und klarer zu sehen. Er entfernt unnötiges "Marktrauschen" und zeigt den echten Trend besser an. Was macht der "Candle Smoother Indikator"? Er glättet die klassischen Candlestick-Daten (Open, High, Low, Close). Dadurch werden chaotische, hektische Kerzen gefiltert . Zusätzlich wird eine EMA-Linie (exponentieller gleitender Durchschnitt) berechnet, basierend auf den geglätteten Kursen. So erke
FREE
Avi vertex
Alexey Viktorov
3.56 (9)
Indikatoren
Der Indikator zeigt eine Trendverlangsamung oder ein mögliches Ende des Trends und eine Preisumkehr an. Der Indikator hat keine Parameter. Wenn rote Balken erscheinen und diese kürzer werden, kann man von einem nahenden Ende des Abwärtstrends sprechen. Wenn grüne Balken kürzer werden, können wir das nahende Ende des Aufwärtstrends erwarten.
FREE
Ticks
Andrej Nikitin
3 (1)
Indikatoren
Ein einfacher Tick-Indikator für Geld- und Briefkurse. Der Periodentrenner (1 Minute) wird als Histogramm angezeigt. Parameter Show Bid Line - blendet die Bid-Linie ein/aus; Ask-Linie anzeigen - zeigt/versteckt die Ask-Linie; Show Labels - zeigt/versteckt die letzten Kurswerte.
FREE
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.6 (35)
Indikatoren
Dieser Indikator gehorcht dem beliebten Spruch, dass: "DER TREND IST DEIN FREUND". Er malt eine GRÜNE Linie für KAUFEN und eine ROTE Linie für VERKAUFEN. (Sie können die Farben ändern). Er gibt Alarme und Warnungen aller Art aus. Es wiederholt sich nicht und kann für alle Währungspaare und Zeitrahmen verwendet werden. Ja, so einfach und simpel ist das. Selbst ein Neuling kann damit großartige und zuverlässige Geschäfte machen. NB: Die besten Ergebnisse erzielen Sie mit meinen anderen Premium-Ind
FREE
Power Assisted Trend Following
Andreas Alois Aigner
Indikatoren
# Power Assisted Trend Following Indicator ## Überblick Der PowerIndicator ist eine Implementierung der von Dr. Andreas A. Aigner und Walter Schrabmair entwickelten "Power Assisted Trend Following"-Methodik. Dieser Indikator baut auf den Trendfolgekonzepten von J. Welles Wilder auf und verbessert diese, indem er Prinzipien der Signalanalyse auf die Finanzmärkte anwendet. Die Kernerkenntnis dieses Indikators ist, dass eine erfolgreiche Trendverfolgung voraussetzt, dass die Kursbewegungen eine
FREE
Spire
Sergey Ponomarev
Indikatoren
Spire - zeigt den Trend, das Signal, den Candlestick-Ausbruch zur oberen oder unteren Begrenzung des Kanals sowie eine vorübergehende oder lange Konsolidierung in Form eines rechteckigen Kanals. Trendsignale werden nicht neu gezeichnet. Die Idee des Indikators basiert auf den Bollinger Bändern. Modifizierbare Parameter Signaltrend - Änderung der Farbskala des Signaltrendsymbols Untere Grenze - Änderung der Farbskala der unteren Kanalbegrenzung Obere Grenze - Änderung der Farbskala der oberen Ka
FREE
FT ROC Histogram
FLEK TRADING s.r.o.
3 (1)
Indikatoren
Der Indikator zeigt den Wert der ROC (Rate of Change) des ausgewählten Preises oder gleitenden Durchschnitts als Histogramm an. Sie können die ROC-Werte des gleitenden Durchschnitts für den Glättungsindikator darstellen. Angezeigte Daten ExtROC - Veränderungsrate ExtMAROC - Glättungslinie Parameter Sie können den Preis, auf dem der Indikator berechnet wird, ändern. Eingaben InpMAPeriod - falls Sie den gleitenden Durchschnitt ROC berechnen möchten, geben Sie die Mittelungsperiode ein. Geben Si
FREE
Menora Indicator
Arnold Kurapa
4.5 (2)
Indikatoren
Menora (All In One) Indikator. Dies ist der erweiterte und Premium-Indikator für den Magic Trend, ein kostenloser Indikator. Er hat 3 Ausgangssignale, die von verschiedenen Marktbedingungen abhängen. Dieser Indikator hat eine Doppelfunktion als Indikator und Dienstprogramm zur gleichen Zeit. Spezifikationen 1] 3 Ausgangssignale a) Langsamer gleitender Durchschnitt mit Farbwechsel - Der MA hat einen nicht-repainting Farbwechsel, was ihn perfekt für Einstiegssignale macht. b) Schneller gleiten
FREE
Candle Color RSI
Mahmoud Ahmed Abdou Ali
Indikatoren
RSI-Indikatoren (Relative Strength Index) in Kerzenfarben ändern die Farben der Kerzen auf dem Kursdiagramm, um RSI-Bedingungen wie überkaufte/überverkaufte Niveaus oder bullisches/barrisches Momentum visuell darzustellen. Dabei werden Farben wie Rot für überkauft/barrisch und Grün für überverkauft/bullisch verwendet, um Händlern zu helfen, Umkehrungen oder Stärke auf einen Blick zu erkennen, ohne auf das separate RSI-Fenster zu schauen. Diese benutzerdefinierten Indikatoren färben Kerzen oft
FREE
MACD Enhanced
Nikita Berdnikov
5 (2)
Indikatoren
Wir stellen den MACD Enhanced vor - einen erweiterten MACD-Indikator (Moving Average Convergence Divergence), der Händlern erweiterte Möglichkeiten für die Trend- und Momentum-Analyse an den Finanzmärkten bietet. Der Indikator nutzt die Differenz zwischen dem schnellen und dem langsamen exponentiellen gleitenden Durchschnitt, um die Dynamik, die Richtung und die Stärke des Trends zu bestimmen und klare visuelle Signale für potenzielle Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu erzeugen. Aber Achtung! Um
FREE
HMA Color with Alerts MT5
Pavel Zamoshnikov
4.75 (56)
Indikatoren
Der gleitende Hull-Durchschnitt (HMA) ist bei Händlern wegen der effektiven Mittelwertbildung von Marktgeräuschen und einer relativ geringen Verzögerung zu Recht beliebt. Die aktuelle Version von MetaTrader 5 ändert seine Farbe, wenn sich die Bewegungsrichtung ändert. Es sind Ton- und Textsignale verfügbar. Sie unterstützt auch den Versand von E-Mail- und Push-Nachrichten. Es ist möglich, ein Signal auf dem aktuellen unvollständigen Balken auszulösen, obwohl ein solches Signal vor dem Abschluss
FREE
Volume By Color RSJ
JETINVEST
5 (2)
Indikatoren
Dieser einfache Indikator malt mit einer dunkleren Farbe auf dem Volumenbalken, wenn die gehandelte Menge über dem Durchschnitt der ausgewählten Anzahl von Perioden des Volumens selbst liegt, wodurch die Momente hervorgehoben werden, in denen es ein großes Volumen von Geschäften über dem Durchschnitt gab. Es ist auch möglich, eine Konfiguration von vier Farben zu verwenden, wobei der Farbton die Stärke des Kerzenvolumens anzeigt. Der Indikator ist standardmäßig auf den einfachen Durchschnitt vo
FREE
Magic 7 Indicator
Marek Pawel Szczesny
Indikatoren
Überblick Magic 7 Indicator ist ein umfassender MetaTrader 5 (MQL5) Indikator, der sieben verschiedene Handelsszenarien auf der Grundlage von Candlestick-Mustern und technischer Analyse identifiziert. Der Indikator kombiniert traditionelle Preisaktionsmuster mit modernen Konzepten wie Fair Value Gaps (FVG), um Handelssignale mit präzisen Einstiegspunkten und Stop-Loss-Niveaus zu liefern. Merkmale 7 Handelsszenarien : Jedes Szenario identifiziert spezifische Marktbedingungen und Handelschancen Vi
FREE
Color
Sergey Ponomarev
Indikatoren
Der Color-Indikator dient als Assistent für einen Anfänger oder erfahrenen Händler, um einen kurzfristigen Trend oder einen globalen Trend in Abhängigkeit vom gewählten Zeitrahmen zu erkennen, sowie um die flache Zone zu identifizieren, die an Orten mit langem Handel in einer Zone des Indikators Color sehr sichtbar ist. Der Indikator wird nicht auf der abgeschlossenen Kerze neu gezeichnet, sondern im Moment des Erscheinens der Kerze und der Bildung eines Signals, kann in der Zeichnung abgelehnt
FREE
ColorLine Indicator
MetaQuotes Ltd.
3 (1)
Indikatoren
Der ColorLine-Indikator zeigt die Linie des gleitenden Durchschnitts im Chart an. Die Linie hat verschiedene Farben (100 Balken haben die gleiche Farbe). Die Farbeinstellung der Linie ändert sich alle 5 Ticks, es gibt 3 Farbschemata. Indikator zur Demonstration des Stils DRAW_COLOR_LINE. Zeichnet eine Linie zu Schlusskursen in farbigen Stücken von 20 Balken. Die Dicke, der Stil und die Farbe der Linienabschnitte werden nach dem Zufallsprinzip geändert. Der Code des Indikators ist in der MQL5-Dok
FREE
Super Trend Strategy
Minh Khoa Nguyen
5 (2)
Indikatoren
Die SuperTrend-Strategie ist ein weit verbreiteter technischer Indikator, der auf der Average True Range (ATR) basiert und in erster Linie als Trailing-Stop-Instrument zur Erkennung vorherrschender Markttrends eingesetzt wird. Der Indikator ist so konzipiert, dass er einfach zu handhaben ist und gleichzeitig einen zuverlässigen Einblick in den aktuellen Markttrend bietet. Er funktioniert auf der Grundlage von zwei Schlüsselparametern: der Periode und dem Multiplikator . Standardmäßig wird für di
FREE
ROC Oscillator Breakout SW
Mohamed Hassan Mohamed Hassan Alsherbiny
Indikatoren
Wenn die Preise aus den Widerstandsniveaus ausbrechen und der Rate of Change Oszillator "ROC" aus seinen historischen Widerstandsniveaus ausbricht, ergeben sich höhere Chancen, weiter steigende Preise zu verzeichnen. Es wird dringend empfohlen, Preisausbrüche mit Oszillatorausbrüchen zu bestätigen, da sie vergleichbare Auswirkungen haben wie das Durchbrechen von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus durch den Preis; sicherlich werden Short Trades die gleiche Wahrnehmung haben. Das Konzept basie
FREE
ThreePointsChannelFree
Dimitr Trifonov
5 (1)
Indikatoren
Dies ist eine kostenlose Version des Indikators, die Periode zwischen den vertikalen Linien beträgt immer 30 Balken. In der kostenpflichtigen Version kann der Zeitraum vom Benutzer eingestellt werden, so dass eine Konfiguration mit vielen ThreePointsChannel-Indikatoren mit unterschiedlichen Zeiträumen möglich ist. Das Konstruktionsprinzip - auf einer beliebigen Anzahl von Balken, die vom Benutzer festgelegt wird, wird ein Kanal mit Maximal- und Minimallinien konstruiert, so dass die Balken das
FREE
Timeframe two in one
Andrey Kolesnik
Indikatoren
Der Indikator zeigt Candlesticks eines bestimmten übergeordneten Zeitrahmens auf kleineren Zeitrahmen an TF_Bar - Auswahl des übergeordneten Zeitrahmens, auf dessen Basis die Candlesticks des aktuellen Zeitrahmens angezeigt werden sollen; Number_of_Bars - die maximale Anzahl von Bars, bis zu der der Indikator berechnet wird; Color_Up - farbliche Darstellung der bullischen Candlesticks; Color_Down - farbliche Darstellung von bearishen Candlesticks; Widht_lines - die Dicke der Indikatorlinie
FREE
SV Squeeze momentun with BB and Keltner channel
Minh Truong Pham
Indikatoren
Dies ist eine Ergänzung des effektiven SV Squeeze-Momentums , das das Bolliger-Band und den Keltner-Kanal zum Chartfenster hinzufügt. Der Squeeze-Indikator für MT5, der von John Carter eingeführt wurde, ist ein volatilitätsbasiertes Tool. Unabhängig davon können wir den Squeeze-Indikator auch als Momentum-Indikator betrachten, da viele Trader ihn nutzen, um die Richtung und Stärke von Kursbewegungen zu identifizieren. Tatsächlich zeigt der Tradingview Squeeze-Indikator an, wann ein Finanzinstrum
FREE
Heikin Ashi Delta
Flavio Javier Jarabeck
5 (7)
Indikatoren
Für diejenigen, die gerne mit den Heikin Ashi Candlesticks handeln, gibt es hier einen mächtigen Verbündeten: Heikin Ashi Delta . Dieser Indikator wurde von Dan Valcu in seinem Buch über Heikin Ashi Candlesticks mit dem Titel "Heikin Ashi - How To Trade Without Candlestick Patterns " vorgestellt - und übrigens ist dies ein sehr cooles Buch, das wir absolut empfehlen. Selbst diejenigen unter Ihnen, die nicht mit Heikin Ashi Candlesticks handeln, können diesen Leitindikator trotzdem verwenden. Er
FREE
TrailingStop MA
Andrej Nikitin
3.5 (2)
Indikatoren
Der Indikator zeichnet zwei einfache gleitende Durchschnitte unter Verwendung der Höchst- und Tiefstkurse. Die Linie MA_High wird angezeigt, wenn der gleitende Durchschnitt nach unten gerichtet ist. Sie kann verwendet werden, um eine Stop-Order für eine Verkaufsposition zu setzen. Die MA_Low-Linie wird angezeigt, wenn der gleitende Durchschnitt nach oben gerichtet ist. Sie kann verwendet werden, um eine Stop-Order für eine Kaufposition zu setzen. Der Indikator wird im TrailingStop Expert Advisor
FREE
Donchian Channel DC
Renato Takahashi
Indikatoren
Donchian Channel DC ist ein Indikator für Donchian Channels, der neben der Mittelwertlinie auch die Maximal- und Minimalwerte einer bestimmten Periode aufzeichnet. Es ist möglich, eine einfache Periode für die Analyse zu konfigurieren und der Indikator wird alle drei Werte darstellen. Sie können mit diesem Indikator als Trend oder Umkehrung handeln, je nach Strategie. Lassen Sie nicht zu, andere Indikatoren zu testen, sobald andere Expert Advisors.
H Line
Tomas Lucena De Oliveira
Indikatoren
The moving average applied to the price chart is one of the most used technical analysis methods. There are several ways to use averages, among them, through the analysis of crossings. The method consists of using two moving averages, one fast period and one slow period. The concept is very simple, when there is a crossing of the fast moving average upwards it indicates a high market trend  and when the fast moving average crosses downwards it indicates a low  trend in the market, combining th
Bollinger and Envelope candle extremes
Paul Conrad Carlson
Indikatoren
Indikator und Expert Adviser EA verfügbar im Kommentarbereich dieses Produkts. Download mit Indikator muss Indikator installiert haben für EA zu arbeiten. Der Mt5-Indikator warnt bei gleichzeitigem Auftreten von Bollinger-Band und Hüllkurven-Extremen. Kaufsignal-Warnungen treten auf, wenn eine bullische Kerze sich unter dem unteren Bollinger Band und dem unteren Envelope gebildet hat Der Balken muss unterhalb dieser beiden Indikatoren eröffnen und schließen. Verkaufssignale treten auf, wenn si
FREE
ROMAN5 BollingerBands TS Indicator
Anton Nel
3 (1)
Indikatoren
Dieser Indikator basiert auf dem Bollinger Bands Indikator. Er hilft dem Benutzer zu erkennen, ob er kaufen oder verkaufen soll. Er verfügt über einen Alarm, der ertönt, sobald ein neues Signal erscheint. Ihre E-Mail-Adresse und die Einstellungen für den SMTP-Server sollten im Einstellungsfenster der Registerkarte "Mailbox" in Ihrem MetaTrader 5 angegeben werden. Blauer Pfeil nach oben = Kaufen. Roter Pfeil nach unten = Verkaufen. Linie = Trailing Stop. Sie können eines meiner Trailing Stop-Prod
FREE
FVG Indicator
Daniel Moises Pimentel Flores
Indikatoren
Dieser Indikator identifiziert und hebt Marktineffizienzen, sogenannte Fair Value Gaps (FVG), auf Kurscharts hervor. Mithilfe eines benutzerdefinierten Algorithmus erkennt der Indikator diese Bereiche des Ungleichgewichts, in denen sich der Preis stark bewegt, was potenzielle Handelsmöglichkeiten schafft. Parameter des Indikators: Bullish FVG Farbe (clrBlue) : Farbe, mit der bullische Ineffizienzen hervorgehoben werden. Der Standardwert ist blau. Bearish FVG Farbe (clrRed) : Farbe zur Hervorhebu
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Power Candles – Stärkebasierte Einstiegssignale für jeden Markt Power Candles bringt die bewährte Stärkenanalyse von Stein Investments direkt in den Preischart. Anstatt ausschließlich auf Preisbewegungen zu reagieren, wird jede Kerze anhand der realen Markstärke eingefärbt. So lassen sich Momentum-Aufbau, Beschleunigung der Stärke und saubere Trendwechsel sofort erkennen. Eine Logik für alle Märkte Power Candles arbeitet automatisch auf allen Handelssymbolen . Der Indikator erkennt selbstständig
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indikatoren
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Handelssystem auf MetaTrader 5 Für den ernsthaften Trader: Nähern Sie sich dem Goldhandel mit einer strukturierten, datengesteuerten Methodik, die mehrere Marktanalysefaktoren kombiniert. Dieses Tool wurde entwickelt, um Ihre Gold-Handelsanalyse zu unterstützen. Begrenzte Preisgelegenheit Dies ist eine Chance, den Gold Sniper Scalper Pro zu besitzen, bevor der Preis steigt. Der Produktpreis erhöht sich nach jeweils 10 nachfolgenden Käufen um $50. Endprei
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indikatoren
Nutzen Sie die Macht des Trendhandels mit Trend Screener Indicator: Ihrer ultimativen Trendhandelslösung, die auf Fuzzy-Logik und einem System mit mehreren Währungen basiert! Steigern Sie Ihren Trendhandel mit Trend Screener, dem revolutionären Trendindikator mit Fuzzy-Logik. Es handelt sich um einen leistungsstarken Trendfolgeindikator, der über 13 Premium-Tools und -Funktionen sowie 3 Handelsstrategien kombiniert und ihn zu einer vielseitigen Wahl macht, um Ihren Metatrader in einen Trendanaly
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Smart Stop Indicator – Intelligente Stop-Loss-Präzision direkt auf Ihrem Chart Übersicht Der Smart Stop Indicator ist die maßgeschneiderte Lösung für Trader, die ihren Stop-Loss klar und methodisch setzen möchten – statt sich auf Bauchgefühl oder Zufall zu verlassen. Das Tool kombiniert klassische Price-Action-Logik (höhere Hochs, tiefere Tiefs) mit moderner Breakout-Erkennung, um das nächste wirklich logische Stop-Level zu bestimmen. Ob Trendphase, Range oder schnelle Ausbruchsbewegung – der
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indikatoren
IX Power: Markteinblicke für Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und Forex Überblick IX Power ist ein vielseitiges Tool zur Analyse der Stärke von Indizes, Rohstoffen, Kryptowährungen und Forex-Symbolen. Während FX Power die höchste Präzision für Währungspaare bietet, indem es alle verfügbaren Paardaten einbezieht, konzentriert sich IX Power ausschließlich auf die Marktdaten des zugrunde liegenden Symbols. Dies macht IX Power zu einer hervorragenden Wahl für Nicht-Forex-Märkte und zu einem zuv
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indikatoren
- Real Preis ist 80$ - 45% Rabatt (Es ist 45$ jetzt) Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus-Indikator , Anleitung oder Fragen! - Lebenslanges Update kostenlos - Nicht übermalen - Zugehöriges Produkt: Gann Gold EA - Ich verkaufe meine Produkte nur im Elif Kaya Profil, alle anderen Webseiten sind gestohlene alte Versionen, also keine neuen Updates oder Support. Vorteile von M1 Scalper Pro Rentabilität: M1 Scalper Pro ist hochprofitabel mit einer strengen Ausstiegsstrategie. Häufige Gelegenhe
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Indikatoren
Gold Entry Sniper – Professionelles Multi-Timeframe-ATR-Dashboard für Gold-Scalping & Swing-Trading Gold Entry Sniper ist ein fortschrittlicher MetaTrader-5-Indikator, der präzise Kauf-/Verkaufssignale für XAUUSD und andere Märkte liefert. Mit ATR-Trailing-Stop-Logik und Multi-Timeframe-Analyse ist er ideal für Scalper und Swing-Trader. Wichtige Funktionen & Vorteile Multi-Timeframe-Analyse – Trends in M1, M5 und M15 auf einen Blick. ATR-basierter Trailing Stop – Dynamische Stops, die sich der V
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indikatoren
FX Levels: Außerordentlich präzise Unterstützungs- und Widerstandszonen für alle Märkte Kurzüberblick Suchen Sie eine verlässliche Methode, um Support- und Resistance-Level in jedem Markt zu identifizieren—egal ob Währungspaare, Indizes, Aktien oder Rohstoffe? FX Levels vereint die traditionelle „Lighthouse“-Methode mit einem modernen dynamischen Ansatz und bietet nahezu universelle Genauigkeit. Durch unsere Erfahrung mit echten Brokern sowie automatischen täglichen und Echtzeit-Updates hilft
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indikatoren
Matreshka Selbsttest- und Selbstoptimierungsanzeige: 1. Ist eine Interpretation der Elliott-Wellen-Analyse-Theorie. 2. Basiert auf dem Prinzip des Indikatortyps ZigZag, und die Wellen basieren auf dem Prinzip der Interpretation der Theorie von DeMark. 3. Filtert Wellen in Länge und Höhe. 4. Zeichnet bis zu sechs Ebenen von ZigZag zur gleichen Zeit, Tracking-Wellen unterschiedlicher Ordnung. 5. Markiert gepulste und Recoil-Wellen. 6. Zeichnet Pfeile zu offenen Positionen 7. Zeichnet drei Kanäle e
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indikatoren
Support And Resistance Screener ist ein Level-Indikator für MetaTrader, der mehrere Tools innerhalb eines Indikators bietet. Die verfügbaren Werkzeuge sind: 1. Marktstruktur-Screener. 2. Bullische Pullback-Zone. 3. Bärische Pullback-Zone. 4. Tägliche Pivot-Punkte 5. wöchentliche Pivots-Punkte 6. monatliche Pivots-Punkte 7. Starke Unterstützung und Widerstand basierend auf harmonischem Muster und Volumen. 8. Zonen auf Bankebene. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: HV Support and Resistance Indicator ist
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
Indikatoren
Meravith Auto ist eine automatisierte Version des Handelssystems Meravith. Der Indikator besteht aus einer Trendlinie, die ihre Farbe ändert. Bei einem Aufwärtstrend ist sie grün, bei einem Abwärtstrend rot. Dies ist die Unterstützungslinie des Trends. Eine Liquiditätslinie, bei der das Aufwärtsvolumen dem Abwärtsvolumen entspricht. Eine dreifache bullische Abweichungslinie. Eine dreifache bärische Abweichungslinie. Lila und blaue Punkte, die auf hohes Volumen hinweisen. Der lila Punkt zeigt ein
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indikatoren
TPSproTrend PRO erkennt den Moment, in dem der Markt tatsächlich die Richtung ändert und bildet einen Einstiegspunkt zu Beginn der Bewegung. Man steigt in den Markt ein, wenn sich der Preis gerade erst zu bewegen beginnt, und nicht erst, nachdem die Bewegung bereits stattgefunden hat.   Indikator       Es zeichnet keine Signale neu und zeigt automatisch Einstiegspunkte, Stop-Loss und Take-Profit an, wodurch der Handel übersichtlich, visuell und strukturiert wird. ANLEITUNG RUS   -   MT4-VERSION
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Indikatoren
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 ist ein Indikator für MetaTrader 5, der die Analyse der Marktstruktur und der ICT / Smart Money -Konzepte automatisiert. Er öffnet keine Trades und verwaltet keine Orders: Es ist ein visuelles Analyse-Tool , kein automatisierter Trading-Roboter. Was der Indikator anzeigt Der Indikator scannt den Chart und hebt folgende Informationen hervor : Marktstruktur : wichtige Swings, HH, HL, LH, LL Strukturbrüche : Brea
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indikatoren
Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Weitere Produkte dieses Autors
Tick Chart Service
Semyon Isakov
Utilitys
ENGLISCHE VERSION TICK CHART SERVICE - Professioneller Tick Chart Service für MT5
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension