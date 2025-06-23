EagleFX
- Utilitys
- Youssef Wajih Saeed I Said It Here
- Version: 4.12
- Aktualisiert: 23 Juni 2025
- Aktivierungen: 20
Zusammenfassung
EagleFX ist ein vollautomatischer Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5, der rund um die Uhr hochpräzise algorithmische Handelsstrategien über verschiedene Instrumente hinweg ausführt. Er eliminiert emotionale Einflüsse, testet jedes Signal umfassend rückwirkend, passt Risikoparameter dynamisch an und nutzt fortschrittliche, maschinelles Lernen inspirierte Memorienmodule zur kontinuierlichen Leistungsoptimierung.
-
Kontinuierliche, emotionslose Ausführung
Permanente Marktüberwachung und sofortige Trade-Ausführung bei Erfüllung vordefinierter Bedingungen ohne menschliche Ermüdung.
-
Bewährte, getestete Strategien
Regeln für Ein- und Ausstieg basieren auf ATR, EMA, RSI etc. und werden auf jahrelangen historischen Daten validiert.
-
Fortschrittliche Architektur & Anpassungsfähigkeit
Handle-basierte Indikatoraufrufe und mehrschichtige Speicherstrukturen erlauben Echtzeit-Optimierung ähnlich Deep-Reinforcement-Frameworks.
-
Robustes Risiko- & Geldmanagement
Dynamische Positionsgrößen nach Kelly-Kriterium, tägliche/wöchentliche Drawdown-Limits und automatische Lot-Normalisierung.
-
Breite Marktabdeckung & Zuverlässigkeit
Modular erweiterbar auf CFDs, Indizes und Rohstoffe, mit nahtlosem Logging und Fehlerbehandlung für ununterbrochenen Betrieb.