EagleFX

Zusammenfassung
EagleFX ist ein vollautomatischer Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5, der rund um die Uhr hochpräzise algorithmische Handelsstrategien über verschiedene Instrumente hinweg ausführt. Er eliminiert emotionale Einflüsse, testet jedes Signal umfassend rückwirkend, passt Risikoparameter dynamisch an und nutzt fortschrittliche, maschinelles Lernen inspirierte Memo­rienmodule zur kontinuierlichen Leistungsoptimierung.

  1. Kontinuierliche, emotionslose Ausführung
    Permanente Marktüberwachung und sofortige Trade-Ausführung bei Erfüllung vordefinierter Bedingungen ohne menschliche Ermüdung.

  2. Bewährte, getestete Strategien
    Regeln für Ein- und Ausstieg basieren auf ATR, EMA, RSI etc. und werden auf jahrelangen historischen Daten validiert.

  3. Fortschrittliche Architektur & Anpassungsfähigkeit
    Handle-basierte Indikatoraufrufe und mehrschichtige Speicherstrukturen erlauben Echtzeit-Optimierung ähnlich Deep-Reinforcement-Frameworks.

  4. Robustes Risiko- & Geldmanagement
    Dynamische Positionsgrößen nach Kelly-Kriterium, tägliche/­wöchentliche Drawdown-Limits und automatische Lot-Normalisierung.

  5. Breite Marktabdeckung & Zuverlässigkeit
    Modular erweiterbar auf CFDs, Indizes und Rohstoffe, mit nahtlosem Logging und Fehlerbehandlung für ununterbrochenen Betrieb.


