EagleFX

Özet
EagleFX, MetaTrader 5 için tam otomatik bir Expert Advisor (EA) olup, çoklu enstrümanlar üzerinde 7/24 yüksek hassasiyetli algoritmik ticaret stratejileri uygular. Karar alma sürecinden duyguyu çıkarır, her sinyali titizlikle geriye yönelik test eder, risk parametrelerini dinamik olarak ayarlar ve makine öğrenimi temelli bellek modülleri kullanarak performansını sürekli geliştirir.

  1. Sürekli, Duygusuz Uygulama
    Yorgunluk olmaksızın piyasa hareketlerini izler ve önceden belirlenmiş koşullar sağlandığında emirleri anında yürütür.

  2. Kanıtlanmış, Test Edilmiş Stratejiler
    ATR, EMA, RSI gibi teknik göstergelere dayalı giriş/çıkış kuralları yıllık tarihsel veriler üzerinde test edilerek aşırı uyum engellenir.

  3. Gelişmiş Mimari & Uyarlanabilirlik
    Handle-tabanlı gösterge çağrıları ve katmanlı bellek yapısı ile gerçek zamanlı strateji optimizasyonu sağlar.

  4. Sağlam Risk & Fon Yönetimi
    Kelly kriterine göre dinamik pozisyon boyutlandırma, günlük/haftalık maksimum kayıp sınırları ve lot normalizasyonu otomatik olarak yönetilir.

  5. Geniş Piyasa Kapsamı & Güvenilirlik
    Forex’in yanı sıra CFD, endeks ve emtialara da kolayca uygulanabilir; kesintisiz operasyon ve kullanıcı güveni için eksiksiz hata yönetimi ve kayıt tutma sunar.


Önerilen ürünler
Regulus exclusive advisor
Oleg Konovalov
Uzman Danışmanlar
Kazanç ve araştırma için araçlar. Alım satım sinyallerinin ve stratejisinin özü, yazarın fiyat tahmin kalıplarının oluşumuna yönelik algoritmasına dayanmaktadır. Her enstrümana uygulanabilir! MA "Nine-Tailed Fox" 'a dayalı bir kontrol sistemi ile tamamlanmıştır, sinyali piyasa, alet ve çalışma süresi için mümkün olduğunca doğru bir şekilde günceller ve ayarlar. Uygun: Tüm pazarlardaki tüm araçlar (istisnalar vardır). Kimin için: hedge fonları, fon ve varlık yöneticileri, yatırım yöneticileri,
The Wall Street Player ultimatum
Lancine Stanislas Traore
Yardımcı programlar
The Wall Street Player (Ultimatum version). This EA tailored as a Discipline, Money and Risk Management tool is a powerful Trade Station utility designed for Forex, Cryptos, Commodities, Shares, Deriv synthetic pairs and any CFDs Market. It is designed to fit your strategy as a winner, and take your Edge of the market to the NEXT-LEVEL. The only thing to do is to get It on your chart and appreciate the possibilities and chart management abilities it has to offer for realizing that discipline and
GoldScalpQueen Ai
Mike Wilson Namaru
Uzman Danışmanlar
GoldScalpQueen Ai — XAUUSD (Altın) için yeni nesil Expert Advisor GoldScalpQueen Ai, XAUUSD (Altın) işlemleri için özel olarak tasarlanmış yeni nesil bir Expert Advisor’dır. Teknik göstergeler, price action, mum ve grafik formasyonları, uyumsuzluk (divergence) analizi ve çoklu zaman dilimi doğrulaması gibi birçok profesyonel trading tekniğini bir araya getirerek akıllı, güçlü ve tamamen yapılandırılabilir bir karar motoru oluşturur. Profesyonel trader’lar için geliştirilen GoldScalpQueen Ai, ATR
NanoTrade Pro
Vadim Podoprigora
Uzman Danışmanlar
NanoTrade Pro NanoTrade Pro   is a state-of-the-art automated trading advisor designed to optimize your trading strategy in the fast-paced financial markets. Leveraging advanced algorithms and real-time data analysis, NanoTrade Pro automates the scalping process, enabling traders to capitalize on small price movements with remarkable precision and efficiency. Basically, the advisor does not use any risk systems with increasing volume or increasing the number of open orders. Before buying, be s
VIX 75 Momentum EA Pro
Joshua Adeyemo
Uzman Danışmanlar
VIX Momentum Pro EA - Ürün açıklaması Genel bakış VIX Momentum Pro, VIX75 Sentetik Endeksleri için özel olarak tasarlanmış sofistike bir algoritmik ticaret sistemidir. Algoritma, sentetik volatilite piyasasında yüksek olasılıklı ticaret fırsatlarını tanımlamak için özel momentum tespit teknikleri ile birleştirilmiş gelişmiş çoklu zaman dilimi analizi kullanır. Ticaret stratejisi Expert Advisor, birden fazla zaman diliminde fiyat hareketlerini analiz eden kapsamlı momentum tabanlı bir yaklaşımla
GBot
Vusumuzi Sibonakaliso Dlangamandla
Uzman Danışmanlar
Why choose GBot? Very fruitful EA that trades gold, it can be tested in this site and contact me if you need the source code and the application file. The strategy used is used internally with minimum data to be as input from the user. In the past 10 years the EA has been able to maintain the minimum of 30% return per month. Well in the past 3 - 5 years it obtained very impressive results. The maximum balance drawdown in the past 10 years has been around 5 %. Advantages Controlled risk. Good ret
Prometheus MT5
Evgenii Aksenov
4.33 (6)
Uzman Danışmanlar
All our signals are now available on myfxbook:  click here   Prometheus signal: Unique set files and all recommendations are provided free of charge. All future updates of the adviser are included in the price. After the purchase, contact me and I will help you install and configure the robot correctly. I will also share with you information on how to get a free VPS from a reliable broker. Gold is one of the riskiest instruments on the market. It requires precision, deep analysis and effective
Gordian Knot 1
Hidenori Tanaka
Uzman Danışmanlar
This EA is a simple automated trading system for the Meta Trader 5 platform. It uses parabolic SAR to automatically adjust lot size based on market trends. By this, the EA does not take a large amount of risk, but instead steadily accumulates profits. Main Features The EA does not use the martingale method for lot size adjustment. If a position is taken before the forex market closes, the position will be carried over to the weekend. This EA is designed to hold multiple positions at the same t
Gonadri EA
Mario Bellanco Vaquero
Uzman Danışmanlar
GONADRI EA: Take control of your trades with intelligence. If you want free gonadri contact me dm set file:  c ontact me via dm If you have any questions, you can ask me privately. IT IS EXCLUSIVELY FOR BROKERS WITH 2 DECIMALS IN GOLD AND SPREAD LESS THAN 10, FOR EXAMPLE: VTMARKETS ECN RAW, ULTIMAMARKETS ECN RAW AND SIMILAR Always use it on GOLD, but you can try to make it work on other pairs; for example, in FTMO it works very well on GER40. Timeframe: M5 Minimum recommended deposit: 5.000 at
Uni Bot
Andriy Sydoruk
2.73 (33)
Uzman Danışmanlar
Uni Bot   is a trendy neural network trained bot. An expert system based on a neural network based on a new specially developed architecture (T-INN) Target-IntelNeuroNet. For this variant of the Expert Advisor to work, there is no need to download the file of the trained neural network, since for the ease of use by the end user of the neural network forex bot, most users encoded a number of neural networks in the body of the bot. But in order for the bot to better adapt to the specific history
TrendWave Navigator
Michael Kolawole Shodimu
Uzman Danışmanlar
Title: TrendWave Navigator – Multi-Timeframe Trend-Following EA Short Description: Catch strong market trends with precision! Trades Forex majors and XAUUSD using H1 trend detection and M15 pullback entries. Smart risk management with low drawdown. Full Description Overview: TrendWave Navigator is a professional multi-timeframe Expert Advisor that captures sustained directional moves while filtering out choppy market noise. Optimized for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, and XAUUSD (Gold). Ideal for tr
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Uzman Danışmanlar
Ride the Gold Trend with a Simple Buy-Only EA The  EA is a fully automated Buy-Only Expert Advisor for MetaTrader 5. It is designed to capture upward market opportunities with safe risk management and seamless execution. Why Traders Choose It: Best performance on Gold (XAUUSD) – highly liquid and trending. Buy-Only EA – focuses purely on long positions. Plug & Play setup – attach and let it trade automatically. Built-in Stop Loss & Take Profit protection. Smart one-position contro
Orders assistant tools
Mohammadhossein Yoosefiizad
Yardımcı programlar
Breakout Strategy: Full Automated and Semi-Automated Trading Robot Starting with you, continuing with the robot. "After purchasing the bot, message me on WhatsApp or email, and you'll receive a powerful and highly useful indicator—perfect for trading the New York session—as a free gift!" Contact: WhatsApp How the Semi-Automated Robot Works Test is free :  https://t.me/ForexAssistant The robot provides flexibility by allowing the user to define a specific area for price monitoring. Here's how
Draggon EA
Albert Andrei Brandel
Uzman Danışmanlar
Draggon is an advanced Expert Advisor (EA) designed for MetaTrader 5, with an emphasis on simplicity, efficiency, and consistent profitability. This algorithmic trading system follows market trends and employs a sophisticated combination of indicators to identify high probability trade opportunities in the EUR/USD pair on a 4-minute chart. Backtesting from 01.01.2019 until today showed that, starting with an initial deposit of $300, Draggon was able to generate a profit of $36,788. Key Features:
Bolt
Faith Wairimu Kariuki
Uzman Danışmanlar
BOLT – The Gold Trading Powerhouse BOLT is a next-generation AI-driven gold trading robot built for precision, consistency, and explosive profitability. Powered by the GPT-TURBO Core, BOLT is not just another Expert Advisor — it is a fully intelligent trading system designed to dominate the XAU/USD market with unmatched accuracy. Since its launch in 2024, BOLT has achieved remarkable results — turning an initial 1,000 USD into more than 1.3 million USD, all with 100% verified history quality. It
Trend Trader EME
SASA MIJIN
Uzman Danışmanlar
Trend Trader is an intelligent, fully automated EA. It's combining Institutional Levels (for stop loss and profit targets), and 3 indicators for buy and sell signal at same time. When 3 indicators agree with each other for trend, or changing trend, EA will open position, stop loss will be set on last low, or high, depending on direction, and targets profit are made on levels (on default settings, you can change it). Indicators its using are Expert Market Edge (custom made indicator  https://www.
AO Trade
Ka Lok Louis Wong
Uzman Danışmanlar
AO Trade sistemi özellikle trend ticareti için tasarlanmış olup, açık artırma veya haber saatlerini pazar eğilimlerini öngörmek için diğer belirli emir saatleri ile karşılaştırma noktaları olarak kullanır. **EA'da kullanılan tüm zaman parametreleri terminal zamanınıza dayanmaktadır. Farklı aracı kurumlar farklı GMT zaman dilimlerinde faaliyet gösterebilir, bu da Yaz Saati uygulamalarından dolayı daha fazla farklılık gösterebilir.** **Lütfen uygulamadan önce terminalinizle hizalanan zaman ayarl
Gold Trend Swing
Luis Ruben Rivera Galvez
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Send me a message so I can send you the setfileGiriş için 498 dolar, 1298 dolara ulaşana kadar her ay 100 artacak XAUUSD (ALTIN) için Otomatik İşlem Botu. Bu botu XAUUSD (GOLD) H1 grafiklerinize bağlayın ve kanıtlanmış bir stratejiyle otomatik olarak işlem görmesini sağlayın! Basit ama etkili otomasyon arayan yatırımcılar için tasarlanan bu bot, düşük ila orta spreadler için optimize edilmiş teknik göstergeler ve fiyat hareketlerinin bir kombinasyonuna dayalı işlemleri yürütür. Bot Nasıl Ça
EA Supremacy NT
Dmytro Melnyk
Uzman Danışmanlar
Our team - @Supremacy_Lab - are glad to introduce our first product - EA_Supremacy_NT - a unique technical solution for day trading, scalping, and trend following. EA_Supremacy_NT is a non-trading version of our core automated advisor, that will be released later. It is a truly innovative product that is based on an unconventional approach to market data processing. The underlying algorithm allows traders to reap the maximum possible profit from short-term price movements. The system uses a si
CRT Advanced
Jose Antonio Cantonero Velasco
Uzman Danışmanlar
SISTEMA DE TRADING ALGORITMICO PROFESIONAL VISIÓN GENERAL CRT ADVANCED   es un sistema de trading automatizado de alta precisión que opera basado en el análisis de formaciones de velas japonesas. Desarrollado específicamente para mercados de Forex, indices y commodities, implementa una metodología sistemática que combina price action puro con gestión avanzada de riesgo. Contacte conmigo después de la compra, le enviaré sets y soporte gratuito. Gracias.
King ElChart
Mohammed Maher Al-sayed Mohammed Ahmed Saleh
Uzman Danışmanlar
King ElChart – Advanced Dual-System EA for MetaTrader 5 Overview   King ElChart is a premium Expert Advisor engineered for serious traders who demand accuracy, stability, and flexibility in every market condition.   It combines adaptive logic, intelligent capital protection, and multi-phase trading control under one unified framework. Key Highlights   - Dual-core architecture that dynamically adjusts to changing volatility   - Smart position-management and recovery logic built for both short-te
Blue Bird MT5
Ismail Babaoglu
Uzman Danışmanlar
BlueBird EA – Dynamic Adaptive Grid Hedge System BlueBird EA   represents a new era of grid-based automation — combining volatility awareness, adaptive trend tracking, and smart capital management. If you are seeking a   fully autonomous, dynamic grid system   capable of capturing both trends and corrections,   BlueBird EA   is your ultimate trading companion. Overview BlueBird EA is a next-generation adaptive grid trading system designed for dynamic markets such as GOLD (XAUUSD) . It intellige
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (6)
Uzman Danışmanlar
Fiyat: 606$ -> 808$ Sinyal:   ENEA Kurulum:  Manual ENEA mt5 – Rejim Değişimi + GPT5 ve Gizli Markov Modelleri (HMM) ENEA mt5 , ChatGPT-5 yapay zekâ gücünü Gizli Markov Modeli (HMM) ile birleştiren, son derece gelişmiş, tamamen otomatik bir alım-satım algoritmasıdır. Piyasayı gerçek zamanlı olarak izler, karmaşık ve tespit edilmesi zor piyasa durumlarını (rejimler) belirler ve stratejisini mevcut koşullara göre dinamik olarak ayarlar. Amaç nettir: Trend, yatay hareket veya yüksek volatilite g
Conflux MT5
Jin Sangun
Uzman Danışmanlar
Overview Conflux EA is an expert advisor (EA) designed to analyze the market’s complex movements and execute intelligent trades accordingly. This EA is specifically tailored to adapt to market conditions using EA, particularly in assets like gold (GOLD), Bitcoin (BITCOIN), and other volatile instruments. Going beyond simple rule-based trading, it comprehensively interprets market data to help traders uncover hidden opportunities. The EA utilizes various technical indicators, such as RSI, Bolli
Exclusive Prime MT5
Natalyia Nikitina
Uzman Danışmanlar
Exclusive Prime MT5 — MetaTrader 5 için Profesyonel Ticaret Danışmanı Exclusive Prime MT5 , otomasyonu, istikrarı ve sıkı risk kontrolünü önemseyen yatırımcılar için tasarlanmış yeni nesil bir uzman danışmandır. Algoritma, akıllı piyasa analizini sermaye yönetim sistemiyle birleştirerek işlemlerin hassas şekilde gerçekleştirilmesini ve farklı piyasa koşullarına uyum sağlamasını garanti eder. Dikkat! Satın aldıktan hemen sonra benimle iletişime geçin , kurulum talimatlarını almak için! ÖNEMLİ: Tü
Adelio MT5
Jin Sangun
Uzman Danışmanlar
ADELIO'ya Giriş Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Genel Bakış ADELIO,   Altın (XAU/USD)   için güçlü ve hassas bir otomatik ticaret sistemidir. Piyasa volatilitesi ve trendlerini çoklu giriş stratejisi aracılığıyla kullanarak risk yönetimi sağlar. ADELIO EA, trendi takip eden anlık fiyat ayarlamaları ve volatilite gücünü kullanarak ticaret yapar ve tüm yatırımcıların kolayca kullanabilmesi için tas
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Uzman Danışmanlar
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Boris
ALEKSANDR IVANOV
Uzman Danışmanlar
Boris- Полностью автоматический ,агрессивный советник основанный на математических расчетах, написанный специально под валютную пару EUR/USD. Период H1. Советник использует свой автоматический виртуальный стоплосс и тейкпрофит !  Ваш брокер не будет видеть ,задерживать модификацию,забыть поставить стоп и так далее. Тестировать рекомендую только с качеством 100% тиков у брокеров дающих реальные котировки. Входные параметры:  Magic=77777; - Магик ордеров  StartHour=1;  - Час начала Торговли  En
SentimentExpert
Lhoussaine Ait Ben Mouh
Uzman Danışmanlar
Easy to Use: SentimentExpert Designed for traders of all levels, our EA comes with user-friendly settings and comprehensive documentation. Set it up in minutes and let it work tirelessly to grow your trading account. Consistent Performance: Backed by rigorous testing and optimization, the Enhanced Trading EA delivers reliable and consistent results. It’s like having a professional trader working around the clock, analyzing markets, and executing trades on your behalf. Take Your Trading to the Ne
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (203)
Yardımcı programlar
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions - Application instructions - Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteristics bef
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.98 (574)
Yardımcı programlar
Trade Manager EA’ye hoş geldiniz! Ticaretin daha sezgisel, hassas ve verimli hale gelmesi için tasarlanmış nihai risk yönetim aracı ile tanışın. Bu sadece bir emir verme aracı değil; ticaret planlaması, pozisyon yönetimi ve risk kontrolü için kapsamlı bir çözüm. İster yeni başlayan bir yatırımcı olun, ister deneyimli bir trader ya da hızlı emir gerektiren bir scalper, Trade Manager EA ihtiyaçlarınıza uyum sağlar ve forex, endeksler, emtialar ve kripto paralar dahil tüm piyasalarda esneklik sunar
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (115)
Yardımcı programlar
Local Trade Copier EA MT5   ile olağanüstü hızlı işlem kopyalama deneyimi yaşayın. Kolay 1 dakikalık kurulumuyla bu işlem kopyalayıcısı, aynı Windows bilgisayarda veya Windows VPS'te birden fazla MetaTrader terminali arasında işlemleri kopyalamanıza olanak tanır ve 0.5 saniyenin altındaki şimşek hızında kopyalama hızları sunar. Başlangıç seviyesinde veya profesyonel bir tüccar olsanız da,   Local Trade Copier EA MT5 , spesifik ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmek için geniş bir seçenek yelpazesi s
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (143)
Yardımcı programlar
Ticaret Paneli çok işlevli bir ticaret asistanıdır. Uygulama, manuel ticaret için 50'den fazla ticaret işlevi içerir ve çoğu ticaret işlemini otomatikleştirmenize olanak tanır. Dikkat, uygulama strateji test cihazında çalışmıyor. Satın almadan önce demo sürümünü bir demo hesabında test edebilirsiniz. Demo sürümü burada . Talimatların tamamı buraya . Ticaret. Tek tıklamayla alım satım işlemlerini gerçekleştirmenizi sağlar: Otomatik risk hesaplaması ile bekleyen emir ve pozisyonları açın. Tek tıkl
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Yardımcı programlar
Beta Sürümü Telegram to MT5 Signal Trader resmi alfa sürümüne neredeyse hazır. Bazı özellikler hâlâ geliştirilmekte olup küçük hatalarla karşılaşabilirsiniz. Sorun yaşarsanız lütfen bildirin, geri bildiriminiz yazılımın herkes için gelişmesine yardımcı olur. Fiyat 20 satıştan sonra artacaktır. Kalan $90 kopya: 4/20 . Telegram to MT5 Signal Trader , Telegram kanallarından veya gruplarından gelen işlem sinyallerini otomatik olarak MetaTrader 5 hesabınıza kopyalayan güçlü bir araçtır. Herkese açı
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (4)
Yardımcı programlar
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does Automatically analyzes your MT5 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metrics including open positions, floating P/L, and drawdown in real-time. Supports
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Yardımcı programlar
Smart Stop Scanner – Gerçek piyasa yapısına dayalı çoklu varlık stop-loss analizi Genel Bakış Smart Stop Scanner, birden fazla piyasadaki stop-loss seviyelerini profesyonel bir şekilde takip etmek için tasarlanmıştır. Sistem, gerçek piyasa yapısına dayanan breakout’ları, daha yüksek zirveleri ve daha düşük dipleri otomatik olarak algılar ve en önemli stop bölgelerini tespit eder. Tüm bilgiler, yüksek çözünürlüklü ekranlarla uyumlu (DPI-aware) net ve düzenli bir panelde sunulur. Forex, Altın, E
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (95)
Yardımcı programlar
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Yardımcı programlar
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Kopyalayıcı Kedi MT5) , günümüzün ticaret zorluklarına yönelik tasarlanmış yerel bir ticaret kopyalayıcısı ve eksiksiz risk yönetimi ve yürütme çerçevesidir. Prop firması zorluklarından kişisel portföy yönetimine kadar, sağlam yürütme, sermaye koruması, esnek yapılandırma ve gelişmiş ticaret işleme kombinasyonu ile her duruma uyum sağlar. Kopyalayıcı hem Master (gönderici) hem de Slave (alıcı) modunda çalışır, piyasa ve bekleyen emirlerin, ticaret değişikliklerini
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Yardımcı programlar
EASY Insight AIO – Akıllı ve zahmetsiz yatırım için hepsi bir arada çözüm Genel Bakış Tüm piyasayı — Forex, Altın, Kripto, Endeksler ve hatta Hisseler — saniyeler içinde, manuel grafik incelemesi, gösterge kurulumu ya da karmaşık ayarlar olmadan analiz edebildiğinizi hayal edin. EASY Insight AIO , yapay zekâ destekli yatırım için nihai, kullanıma hazır dışa aktarma aracınızdır. Tüm piyasanın kapsamlı bir anlık görüntüsünü tek bir temiz CSV dosyasında sunar; bu dosya ChatGPT, Claude, Gemini, Pe
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
Yardımcı programlar
Smart Stop Manager – Profesyonel hassasiyetle otomatik stop-loss yönetimi Genel Bakış Smart Stop Manager, Smart Stop ürün serisinin yürütme katmanıdır. Birden fazla açık pozisyonda yapılandırılmış, güvenilir ve tamamen otomatik stop-loss yönetimi isteyen trader’lar için tasarlanmıştır. Tüm açık işlemleri sürekli izler, Smart Stop piyasa yapısı mantığını kullanarak en uygun stop seviyesini hesaplar ve stopları net ve şeffaf kurallarla otomatik olarak günceller. İster tek bir varlıkla işlem yapı
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.89 (19)
Yardımcı programlar
Grid Manual, sipariş ızgarasıyla çalışmak için kullanılan bir ticaret yardımcı programıdır. Yardımcı program evrenseldir, esnek ayarlara ve sezgisel bir arayüze sahiptir. Sadece kayıpların ortalaması yönünde değil, aynı zamanda kazanç artışı yönünde de bir emir ızgarası ile çalışır. Tüccarın bir emir ızgarası oluşturmasına ve eşlik etmesine gerek yoktur, bu yardımcı programı yapacaktır. Emri açmanız yeterlidir ve Grid manual otomatik olarak ona bir emir ızgarası oluşturacak ve kapanana kadar ona
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Yardımcı programlar
MT5 için ticari kopyalayıcı, МetaТrader 5 platformu için bir ticari kopyalayıcıdır   . arasındaki   forex işlemlerini kopyalar.       COPYLOT MT5 sürümü için   herhangi bir hesap   MT5   -   MT5, MT4   -   MT5 (veya COPYLOT MT4 sürümü için   MT4 -   MT4 MT5   -  MT4) Güvenilir fotokopi makinesi! MT4 sürümü Tam tanım   +DEMO +PDF Nasıl alınır Nasıl kurulur     Günlük Dosyaları nasıl alınır?     Nasıl Test Edilir ve Optimize Edilir     Expforex'in tüm ürünleri Ayrıca МТ4 terminali   (МТ4   -  
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Yardımcı programlar
1 tıklama ile ticaret için Ticaret Paneli.   Pozisyonlar ve emirlerle çalışmak!   Grafikten veya klavyeden alım satım. Alım satım panelimizi kullanarak, grafikten tek bir tıklamayla alım satım yapabilir ve alım satım işlemlerini standart MetaTrader kontrolünden 30 kat daha hızlı gerçekleştirebilirsiniz. Bir tüccar için hayatı kolaylaştıran ve bir tüccarın ticaret faaliyetlerini çok daha hızlı ve daha rahat gerçekleştirmesine yardımcı olan parametrelerin ve işlevlerin otomatik hesaplamaları. Graf
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Yardımcı programlar
Riskinizi otomatik olarak hesaplarken işlemlere hızlı bir şekilde girip çıkmanıza yardımcı olacak Ticaret Yöneticisi. Aşırı Ticaret, İntikam Ticareti ve Duygusal Ticaretten korunmanıza yardımcı olacak özellikler içerir. İşlemler otomatik olarak yönetilebilir ve hesap performans ölçümleri bir grafikte görselleştirilebilir. Bu özellikler, bu paneli tüm manuel yatırımcılar için ideal kılar ve MetaTrader 5 platformunun geliştirilmesine yardımcı olur. Çoklu Dil desteği. MT4 Sürümü  |  Kullanım Kılavu
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.56 (9)
Yardımcı programlar
HINN MAGIC ENTRY – the ultimate tool for entry and position management! Place orders by selecting a level directly on the chart! Key features: - Market, limit, and pending orders - Automatic lot size calculation - Automatic spread and commission accounting - Unlimited partitial take-profits  - Breakeven and trailing stop-loss  functions - Intuitive, adaptive, and customizable interface - Session and strong algorithmic level visualization - Works with any assets and account types Join the   ALG
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Yardımcı programlar
Seconds Chart — MetaTrader 5 için saniye bazlı grafikler oluşturmanıza olanak sağlayan eşsiz bir araçtır. Seconds Chart sayesinde saniye cinsinden zaman dilimleriyle grafik oluşturabilir, standart dakika veya saatlik grafiklerde mümkün olmayan esneklik ve analiz hassasiyetine ulaşabilirsiniz. Örneğin, S15 zaman dilimi 15 saniyelik mum çubuklarını ifade eder. Desteklenen özel sembollerle herhangi bir gösterge ve danışman kullanabilirsiniz. Onlarla çalışmak, standart grafiklerde işlem yapmak kadar
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (11)
Yardımcı programlar
DashPlus , MetaTrader 5 platformunda işlem verimliliğinizi ve etkinliğinizi artırmak için tasarlanmış gelişmiş bir işlem yönetim aracıdır. Risk hesaplama, emir yönetimi, gelişmiş ızgara sistemleri, grafik tabanlı araçlar ve performans analitiği gibi kapsamlı bir özellik yelpazesi sunar. Temel Özellikler 1. Kurtarma Izgarası Olumsuz piyasa koşullarında işlemleri yönetmek için ortalama alma ve esnek bir ızgara sistemi uygular. İşlem kurtarma çabalarını optimize etmek için stratejik giriş ve çıkış
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.58 (33)
Yardımcı programlar
Trade Copier, ticaret hesapları arasındaki işlemleri kopyalamak ve senkronize etmek için tasarlanmış profesyonel bir yardımcı programdır. Kopyalama, tedarikçinin hesabından/terminalinden alıcının aynı bilgisayarda veya vps'de kurulu olan hesabına/terminaline gerçekleşir. Satın almadan önce demo sürümünü bir demo hesabında test edebilirsiniz. Demo versiyonu burada . Tüm talimatlar burada . Ana işlevler ve avantajlar: Emirlerin kopyalanmasını destekler: МТ5> МТ5, МТ4> МТ5, МТ5> МТ4. Emirlerin kopy
Easy Strategy Builder 5
Gheis Mohammadi
5 (4)
Yardımcı programlar
The  Easy Strategy Builder (ESB)  is a " Do It Yourself " solution that allows you to create a wide range of the automated trading strategies without any line of codes. This is the world’s easiest method to automate your strategies that can be used in STP, ECN and FIFO brokers. No drag and drop is needed. Just by set conditions of your trading strategy and change settings on desired values and let it work in your account. ESB has hundreds of modules to define unlimited possibilities of strategi
Zentral Trading Manager
Ray Zeanrik Parreno Fredeluces
5 (4)
Yardımcı programlar
Zentral Trading Manager Your Command Center for Precision Trading — Now Stronger than Ever Take control of your trades like never before. Zentral Trading Manager is your all-in-one manual trading panel for MetaTrader 5 — built for scalpers, day traders, and serious strategy execution. Fully compatible with both Mac and Windows laptops. High-DPI safe. No more layout issues. Key Features (Latest 2025 Update): • One-Click Close – Instantly close Buy/Sell, winning/losing trades, or even half positi
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
Yardımcı programlar
Custom Alerts AIO: Tüm Piyasaları Takip Et — Hiçbir Kurulum Gerekmez Genel Bakış Custom Alerts AIO , hiçbir ek yapılandırma gerektirmeyen, kullanıma hazır bir piyasa izleme çözümüdür. Gerekli tüm göstergeler — FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power — iç yapısına gömülüdür. Grafik görüntülemesi olmadan çalışır, bu da onu sessiz ve verimli bir şekilde gerçek zamanlı alarm üretimi için mükemmel hale getirir. Brokerınızın sunduğu tüm varlık sınıflarını destekler: Forex, Metaller, End
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (22)
Yardımcı programlar
Ultimate Trade Assistant MT5 — Çok Fonksiyonlu Ticaret Asistanı 66'dan fazla profesyonel araç tek bir panelde — daha hızlı, güvenli ve verimli işlem yapın. Bu asistan; risk yönetimi, emir kontrolü, piyasa analizi ve pozisyon takibini tek bir güçlü arayüzde birleştirir. Hem yeni başlayanlar hem de profesyonel yatırımcılar için uygundur. Neden trader’lar bu aracı tercih ediyor Tek tıklamayla hızlı emir açma ve yönetim Otomatik lot ve risk hesaplama Akıllı emirler: grid, OCO, gizli emirler, sanal S
MT5 To Tradovate
Laurent Xavier Richer
Yardımcı programlar
MT5 → Tradovate Bridge (Prop-Firm Ready) Mirror your MT5 trades into Tradovate in real time—perfect for running your favorite indices/gold EA on MT5 while meeting the rules of top prop firms like Apex , etc. What it does Live mirroring: Replicates MT5 market executions (open/close) to Tradovate as market orders. Symbol routing:  Map your chart (e.g., US100/USTEC) to the right futures contract (MNQ/NQ/MES/ES/…); roll-aware (quarterly/monthly). Position cap: Limit how many MT5 positions are mirro
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Yardımcı programlar
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Layer Master Grid Trader MT5
Peter Andrew Thomas
5 (3)
Yardımcı programlar
Layer Master: Professional Grid Trading Tool for MT5 **BLACK FRIDAY DISCOUNT 50% OFF FOR 24 HOURS ONLY!!* Transform your grid trading with Layer Master - the most intuitive and powerful order management toolkit designed specifically for professional traders. MT4   Version:  https://www.mql5.com/en/market/product/79133 FREE - 7 Day Trial Version available. Please   contact  me to get your Free trial! Master Grid Trading with Precision Layer Master revolutionizes how you place and manage grid t
Custom Alerts MT5
Daniel Stein
5 (8)
Yardımcı programlar
Custom Alerts: Birden Fazla Piyasayı Takip Edin ve Hiçbir Önemli Sinyali Kaçırmayın Genel Bakış Custom Alerts , birden fazla enstrümanı tek bir yerden takip etmek isteyen yatırımcılar için dinamik bir çözümdür. FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels ve IX Power gibi önde gelen araçlarımızdan gelen verileri entegre ederek, Custom Alerts sizi grafikler arasında geçiş yapmak zorunda kalmadan önemli piyasa gelişmeleri hakkında otomatik olarak bilgilendirir. Artık broker’ınızın sunduğu tüm varl
DrawDown Limiter
Haidar, Lionel Haj Ali
5 (20)
Yardımcı programlar
Drawdown Limiter EA You are in the right place if you were searching for Drawdown control, Drawdown limiter, Balance protection, Equity Protection or Daily Drawdown Limit related to Prop Firm, FTMO, or Funded account trading, or if you want to protect your trading account. Have you suffered from controlling your drawdown when trading funded accounts? This EA is meant for you. Prop firms usually set a rule called “Trader Daily Drawdown”, and if it is not respected, you are disqualified.  I am an
Bots Builder Pro MT5
Andrey Barinov
4.17 (6)
Yardımcı programlar
This is exactly what the name says. Visual strategy builder . One of a kind. Turn your trading strategies and ideas into Expert Advisors without writing single line of code. Generate mql source code files with a few clicks and get your fully functional Expert Advisors, which are ready for live execution, strategy tester and cloud optimization. There are very few options for those who have no programming skills and can not create their trading solutions in the MQL language. Now, with Bots Builde
Trading box Technical analysis MT5
Igor Zizek
4.96 (24)
Yardımcı programlar
Everything for chart Technical Analysis indicator MT5 in one tool Draw your supply demand zone with rectangle and support resistance with trendline and get alerts to mobile phone or email alert -  Risk reward indicator mt5 Video tutorials, manuals, DEMO download   here .   Find contacts on my   profile . 1.   Extended rectangles and trendlines Object will be extended to the right edge of the chart when price will draw new candles on chart. This is rectangle extender or trendline extender. 2. Pri
Yazarın diğer ürünleri
EagleFX10
Youssef Wajih Saeed I Said It Here
Kütüphaneler
Özet EagleFX, MetaTrader 5 için tam otomatik bir Expert Advisor (EA) olup, çoklu enstrümanlar üzerinde 7/24 yüksek hassasiyetli algoritmik ticaret stratejileri uygular. Karar alma sürecinden duyguyu çıkarır, her sinyali titizlikle geriye yönelik test eder, risk parametrelerini dinamik olarak ayarlar ve makine öğrenimi temelli bellek modülleri kullanarak performansını sürekli geliştirir. Sürekli, Duygusuz Uygulama Yorgunluk olmaksızın piyasa hareketlerini izler ve önceden belirlenmiş koşullar s
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt