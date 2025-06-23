EagleFX
- Yardımcı programlar
- Youssef Wajih Saeed I Said It Here
- Sürüm: 4.12
- Güncellendi: 23 Haziran 2025
- Etkinleştirmeler: 20
Özet
EagleFX, MetaTrader 5 için tam otomatik bir Expert Advisor (EA) olup, çoklu enstrümanlar üzerinde 7/24 yüksek hassasiyetli algoritmik ticaret stratejileri uygular. Karar alma sürecinden duyguyu çıkarır, her sinyali titizlikle geriye yönelik test eder, risk parametrelerini dinamik olarak ayarlar ve makine öğrenimi temelli bellek modülleri kullanarak performansını sürekli geliştirir.
-
Sürekli, Duygusuz Uygulama
Yorgunluk olmaksızın piyasa hareketlerini izler ve önceden belirlenmiş koşullar sağlandığında emirleri anında yürütür.
-
Kanıtlanmış, Test Edilmiş Stratejiler
ATR, EMA, RSI gibi teknik göstergelere dayalı giriş/çıkış kuralları yıllık tarihsel veriler üzerinde test edilerek aşırı uyum engellenir.
-
Gelişmiş Mimari & Uyarlanabilirlik
Handle-tabanlı gösterge çağrıları ve katmanlı bellek yapısı ile gerçek zamanlı strateji optimizasyonu sağlar.
-
Sağlam Risk & Fon Yönetimi
Kelly kriterine göre dinamik pozisyon boyutlandırma, günlük/haftalık maksimum kayıp sınırları ve lot normalizasyonu otomatik olarak yönetilir.
-
Geniş Piyasa Kapsamı & Güvenilirlik
Forex’in yanı sıra CFD, endeks ve emtialara da kolayca uygulanabilir; kesintisiz operasyon ve kullanıcı güveni için eksiksiz hata yönetimi ve kayıt tutma sunar.