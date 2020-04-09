EagleFX

Resumen
EagleFX es un Asesor Experto (EA) completamente automatizado para MetaTrader 5 que ejecuta estrategias de trading algorítmico de alta precisión las 24 horas del día en múltiples instrumentos. Elimina las emociones de las decisiones, realiza backtests rigurosos de cada señal, ajusta dinámicamente los parámetros de riesgo y aprovecha módulos de memoria inspirados en machine learning para perfeccionar su desempeño de manera continua.

  1. Ejecución continua y sin emociones
    EagleFX funciona las 24/7 sin fatiga, monitorizando el precio en tiempo real y ejecutando operaciones en cuanto se cumplen las condiciones predefinidas. A diferencia de los traders humanos, propensos al miedo y la codicia, sigue estrictamente su estrategia codificada, eliminando cualquier sesgo emocional.

  2. Estrategias probadas y backtesteadas
    Todas las reglas de entrada y salida se basan en criterios cuantitativos (ATR, EMA, RSI) y han sido backtesteadas sobre años de datos históricos para garantizar solidez estadística y evitar sobreajuste. Antes de su despliegue en real, cada conjunto de parámetros pasa por un riguroso análisis walk-forward, simulaciones bajo distintos regímenes de volatilidad y optimización tanto para mercados en tendencia como laterales.

  3. Arquitectura avanzada y adaptabilidad
    Desarrollado como un EA autónomo en MT5, EagleFX utiliza llamadas a indicadores basadas en manejadores (handles) para máxima eficiencia y estructuras de memoria por capas inspiradas en agentes LLM como FinMem y TradingGPT, priorizando eventos recientes relevantes sin perder contexto de largo plazo. Este diseño multinivel permite al bot adaptar sus señales en tiempo real, similar a marcos de refuerzo profundo como FinRL.

  4. Gestión robusta de riesgo y capital
    EagleFX emplea dimensionamiento dinámico de posiciones basado en el criterio de Kelly, limitado por fracciones de riesgo definidas por el usuario, y aplica límites de drawdown diarios/semanales para preservar el capital. Normaliza automáticamente los tamaños de lote según restricciones del bróker, valida distancias de SL/TP frente a niveles mínimos de stop y ajusta órdenes pendientes para cumplir con fill-or-kill.

  5. Cobertura de mercados y fiabilidad
    Diseñado inicialmente para pares Forex, la arquitectura modular de EagleFX se extiende fácilmente a CFDs, índices y commodities, explotando las capacidades multi-símbolo de MT5. Integra un registro de operaciones y manejo de errores (OrderCheck, OrderSend) para capturar y reportar cualquier solicitud inválida al instante, manteniendo la operación ininterrumpida y la confianza del trader.

¿Por qué EagleFX?

  • Trading ininterrumpido 24/7 sin emociones

  • Decisiones basadas en datos y optimizadas por backtesting

  • Inteligencia adaptativa con memoria multinivel

  • Protección de capital via estrictos controles de drawdown

  • Escalable a cualquier mercado MT5 con robusto manejo de errores

Portuguese (Português)

Resumo
EagleFX é um Expert Advisor (EA) totalmente automatizado para MetaTrader 5, que executa estratégias algorítmicas de trading de alta precisão 24 horas por dia em múltiplos instrumentos. Ele elimina emoções das decisões, realiza backtests rigorosos de cada sinal, ajusta dinamicamente parâmetros de risco e utiliza módulos de memória inspirados em machine learning para refinar continuamente seu desempenho.

  1. Execução contínua e sem emoções
    EagleFX opera 24/7 sem fadiga, monitorando preços em tempo real e executando trades assim que as condições predefinidas são atendidas. Ao contrário de traders humanos, sujeitos a medo e ganância, ele segue estritamente sua estratégia programada, eliminando qualquer viés emocional.

  2. Estratégias comprovadas e testadas
    Todas as regras de entrada e saída baseiam-se em critérios quantitativos (ATR, EMA, RSI) e são backtestadas em anos de dados históricos para garantir robustez estatística e evitar overfitting. Antes de entrar em operação real, cada conjunto de parâmetros passa por análises walk-forward rigorosas, simulações em diferentes regimes de volatilidade e otimizações para mercados em tendência e laterais.

  3. Arquitetura avançada e adaptabilidade
    Desenvolvido como um EA independente no MT5, EagleFX usa chamadas a indicadores via handles para máxima eficiência e estruturas de memória em camadas inspiradas em agentes LLM como FinMem e TradingGPT, priorizando eventos recentes relevantes sem perder o contexto de longo prazo. Esse design multinível permite que o bot adapte seus sinais em tempo real, semelhante a frameworks de deep-reinforcement como o FinRL.

  4. Gestão robusta de risco e capital
    EagleFX emprega dimensionamento dinâmico de posição pelo critério de Kelly, limitado por frações de risco definidas pelo usuário, e impõe limites de drawdown diários/semanas para preservar o capital. Ele normaliza automaticamente tamanhos de lote conforme restrições da corretora, valida distâncias de SL/TP frente a níveis mínimos de stop e pré-ajusta ordens pendentes para atender aos requisitos fill-or-kill.

  5. Cobertura ampla de mercados e confiabilidade
    Projetado originalmente para pares Forex, a base de código modular do EagleFX expande-se facilmente para CFDs, índices e commodities, aproveitando as capacidades multi-símbolo do MT5. Integra registro contínuo de operações e tratamento de erros (OrderCheck, OrderSend), garantindo captura e relatório instantâneo de quaisquer solicitações inválidas, mantendo a operação ininterrupta e a confiança do trader.

Por que EagleFX?

  • Trading 24/7 sem pausas nem emoções

  • Decisões guiadas por dados com backtesting profundo

  • Inteligência adaptativa com memória em camadas

  • Preservação de capital via estritos controles de drawdown

  • Escalável a qualquer mercado MT5 com tratamento robusto de erros


Productos recomendados
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Gold Crazy EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para el comercio de Oro H1/ EU M15. Utiliza algunos indicadores para encontrar la buena entrada. Y se puede establecer SL o puede DCA si lo desea. Puede ser un Scalping o una cuadrícula / Martingala dependerá de su configuración. Este EA puede Auto lote por Balance, establecer el riesgo por el comercio. También puede establecer TP / SL para el comercio earch o para la cesta del comercio. - RSI_PERIOD - si = -1, entonces la estrategia po
Prime Trader
Abderrahmane Benali
Asesores Expertos
PrimeTrader EA - Inteligencia refinada PrimeTrader EA es un sofisticado sistema de comercio automatizado construido para ofrecer un rendimiento estructurado a través de las cambiantes condiciones del mercado. Mediante la combinación de múltiples motores analíticos en un único marco de decisión, se centra en la precisión, adaptabilidad y ejecución disciplinada. El sistema gestiona las operaciones de forma inteligente desde la entrada hasta la salida, aplicando una lógica protectora y un control
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
MANUS PRO EA La revolución del trading que estabas esperando ¿Estás HARTO de ver cómo otros traders obtienen beneficios constantes mientras tu cuenta sangra en rojo ? Los mercados financieros no esperan a nadie, y usted tampoco debería hacerlo. MANUS PRO no es sólo otro Asesor Experto... es su BILLETE A LA LIBERTAD FINANCIERA . Por qué MANUS PRO es diferente (y por qué todo el mundo habla de él) PARA PRINCIPIANTES: Tu mentor de trading que nunca duerme Curva de aprendizaje cero - Instálelo,
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Asesores Expertos
Siga la tendencia del oro con un sencillo EA de sólo compra El EA es un Asesor Experto Buy-Only totalmente automatizado para MetaTrader 5. Está diseñado para capturar oportunidades de mercado alcistas con una gestión segura del riesgo y una ejecución sin fisuras. Por qué lo eligen los traders: El mejor rendimiento en Oro (XAUUSD) - de gran liquidez y tendencia. Buy-Only EA - se centra puramente en posiciones largas. Plug & Play configuración - adjuntar y dejar que el comercio de forma
CME Exchange margin zones
Roman Vasilchenko
Utilidades
La utilidad está diseñada para mostrar en el gráfico las zonas de margen construidas sobre la base de los requisitos de margen para los futuros de la Bolsa Mercantil de Chicago (CME). Estas zonas de margen son buenos niveles de resistencia y soporte, como se ve en las capturas de pantalla. Cómo utilizarlas Para operar en zonas de margen, utilice las siguientes reglas: compre después de que el día haya cerrado por encima de una de las zonas a la siguiente zona; vender después de que el día haya
The AInalyzer Automated AI Chart Analysis
Maurice Tusche
5 (1)
Utilidades
Análisis Gráfico Profesional - AI-Powered & Visually Enhanced El AInalyzer es un Asesor Experto para MetaTrader 5 que aprovecha la inteligencia artificial para analizar las estructuras del mercado y automáticamente coloca objetos visuales directamente en sus gráficos. En lugar de pasar horas examinando manualmente los gráficos, obtendrá una visión clara de los niveles de soporte, zonas de resistencia, estructuras de tendencia, y las posibles oportunidades de trading en poco tiempo - todo lógica
QuantumGold Matrix
Mohammed Lamine Kasmi
Utilidades
QuantumXAU Matrix - EA Inteligente de Oro para MetaTrader 5 QuantumXAU Matrix es un potente Asesor Experto, totalmente automatizado, diseñado específicamente para XAUUSD (Oro) en la plataforma MetaTrader 5. Sigue una estrategia de promediación inteligente con gestión de riesgos controlada, con el objetivo de obtener ganancias consistentes a través de un tamaño de lote adaptable y una sincronización comercial precisa. Específico para cada símbolo : Opera sólo en XAUUSD para un rendimiento opti
QuantumFlow Scalper
Jonathan Mboya Kinaro
Utilidades
QUANTUM FLOW SCALPER - Sistema de scalping de alta frecuencia DESCRIPCIÓN El Quantum Flow Scalper v2.0 es un sistema de scalping de alta frecuencia para MetaTrader 5 que tiene como objetivo obtener beneficios pequeños y frecuentes a lo largo de la sesión de negociación. El sistema opera motores de scalping duales para las direcciones de compra y venta que pueden capturar movimientos de precios en ambas direcciones simultáneamente. ENFOQUE SCALPING Operaciones de alta frecuencia El EA está diseñ
FREE
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Asesores Expertos
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
RSI Auto Trader
Harun Benge
Asesores Expertos
El Asesor Experto (EA) de Estrategia de Compra Automática Basada en RSI está diseñado para abrir automáticamente posiciones de compra cuando el indicador RSI entra en la zona de sobreventa. Espacia inteligentemente las nuevas operaciones manteniendo una distancia mínima entre las posiciones abiertas para evitar una exposición excesiva. Con niveles de toma de ganancias (TP) y tamaños de lote ajustables, este EA está específicamente diseñado para el par XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo M5. Este
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Asesores Expertos
Sonic R Pro Enhanced EA - Versión 2025 ¡249$ solo para los primeros 5 compradores! Señal en vivo Comprueba el rendimiento en vivo de Sonic R Pro Enhanced: Estrategia de Trading Sonic R Pro Enhanced es una versión mejorada de la estrategia Sonic R, automatizando operaciones basadas en la Banda del Dragón (EMA 34 y EMA 89) e incorporando algoritmos avanzados para maximizar el rendimiento. Timeframes: M15, M30 Pares compatibles: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY Estilo de Trading: Swing Trad
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Asesores Expertos
Hamster Scalping es un asesor comercial totalmente automatizado que no utiliza martingala. Estrategia de scalping nocturno. El indicador RSI y el filtro ATR se utilizan como entradas. El asesor requiere un tipo de cuenta de cobertura. El seguimiento del trabajo real, así como mis otros desarrollos, se puede encontrar aquí: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recomendaciones generales Depósito mínimo de $ 100, use cuentas ECN con margen mínimo, configuración predeterminada para euru
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Asesores Expertos
Nueva descripción del producto para MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro - El más inteligente Crypto Guerrero ️ Probado en batalla en BTC & ETH. Construido para el caos en tiempo real. --- MadoCryptoXPro no es sólo otro bot técnico. Es una máquina de campo de batalla diseñado para manejar la locura de BTCUSD y ETHUSD con precisión quirúrgica. Si el mercado es plana, tendencia, o simplemente psycho - se mantiene enfocado, se adapta rápidamente, y protege su capital como un guardia de bóv
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Asesores Expertos
Experto forex profesional Gyroscope ( para los pares EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) que analiza el mercado utilizando el índice de ondas de Elliot. La teoría de las ondas de Elliott es la interpretación de los procesos en los mercados financieros a través de un sistema de modelos visuales (ondas) en los gráficos de precios. El autor de la teoría, Ralph Elliott, identificó ocho variantes de ondas alternas (de las cuales cinco está
Quantum Echo Breakout Expert
Mohammed Lamine Kasmi
Utilidades
Quantum Echo Breakout Expert v3.0 Experto de trading inteligente basado en lógica avanzada del mercado para detectar rupturas. ¿Buscas una estrategia automática que combine precisión y efectividad? Con Quantum Echo Breakout v3.0, obtienes una herramienta profesional que detecta con alta precisión oportunidades de ruptura en Forex y otros mercados financieros. Características: Trading inteligente basado en volatilidad y calma del mercado: El experto monitorea el rango de precio durante un perío
Draggon EA
Albert Andrei Brandel
Asesores Expertos
Draggon es un Asesor Experto (EA) avanzado diseñado para MetaTrader 5, con énfasis en la simplicidad, eficiencia y rentabilidad consistente. Este sistema de trading algorítmico sigue las tendencias del mercado y emplea una sofisticada combinación de indicadores para identificar oportunidades de trading de alta probabilidad en el par EUR/USD en un gráfico de 4 minutos. Las pruebas retrospectivas desde el 01.01.2019 hasta hoy mostraron que, comenzando con un depósito inicial de $300, Draggon pudo
SL TP Manager Utility MT5
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Utilidades
SL-TP Manager Utility para MT5 - Herramienta profesional de gestión de riesgos Protección avanzada de posiciones y gestión de beneficios SL-TP Manager Utility es una herramienta potente e intuitiva diseñada para operadores que desean un control preciso de su gestión de riesgos. Esta utilidad proporciona una interfaz elegante para establecer, modificar y gestionar sus niveles de Stop Loss, Take Profit y Trailing Stop con sólo unos clics. Características principales: Modo de operación dual: Establ
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Asesores Expertos
SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家 - 专为开启交易而设计！ 这是一个使用特殊创新和先进算法来计算其价值的交易机器人，是您在金融市场世界中的助手。 使用我们来自 SolarTrade Suite 系列的指标集来更好地选择启动此机器人的时机。 在描述底部查看我们来自 SolarTrade Suite 系列的其他产品。 您想自信地驾驭投资和金融市场的世界吗？ SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家是一款创新软件，旨在帮助您做出明智的投资决策并增加您的利润。 SolarTrade Suite 金融机器人的优势：LaunchPad 市场专家： - 准确计算：我们的机器人使用先进的算法和分析方法来准确预测市场走势。 计算购买和出售资产的最佳时机。 - 用户友好界面：直观的界面将使您能够轻松掌握程序并在安装后立即开始享受其好处。 - 专家支持：我们的专业团队随时准备为您解答任何问题，并为您提供有关使用该程序的建议。 立即试用 SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad Market
Order Block Draw MTF for MT5
Jorge Delgado Segura
Utilidades
¡¡¡Sólo $10 por seis meses!!! Esto dibujará Bloques de Orden con sólo hacer clic en una vela con diferentes colores para diferentes marcos de tiempo. Utilizará el cuerpo o las mechas. También puede dibujar el umbral medio de la vela de apertura / cierre o alta / baja. Como herramienta de dibujo, no está activa todo el tiempo después de añadirla al gráfico. Se activa pulsando 'b' dos veces en el teclado en un segundo. Si se activa pero luego se decide no dibujar, se desactiva pulsando 'b' una
Pick and Roll
Marta Gonzalez
Asesores Expertos
Pick and Roll es un Software Automatizado Seguro para operar 28 pares simultáneamente. Pick and Roll está optimizado para 28 pares del mercado de divisas Funcionamiento del sistema Pick and Roll 1: TENDENCIA PREVIA 2: CONSOLIDACIÓN 3: RUPTURA No utilice este robot al mismo tiempo que otros, es un robot multivalor, por lo que gestiona 28 pares simultáneamente. La arquitectura es un Experto Robot Autónomo totalmente automático capaz de analizar de forma independiente el mercado y tomar decisio
Simple And Unique Tool
Arinze Michael Ejike
Utilidades
Descripción de la Herramienta Un asistente de trading completo que pone el control al alcance de tu mano. La herramienta optimiza la ejecución de órdenes y la gestión de posiciones mientras ofrece soporte inteligente a través de múltiples proveedores de IA. TRADE - Ejecuta posiciones largas y cortas con capacidades de cobertura. Configura niveles de stop-loss (SL) y take-profit (TP) con precisión. Coloca órdenes pendientes y gestiona la configuración de volumen. La interfaz soporta modos MARKET
Exclusive Imperium MT5
Natalyia Nikitina
Asesores Expertos
Exclusive Imperium MT5 — Sistema de Trading Automatizado Exclusive Imperium MT5 es un Asesor Experto para MetaTrader 5, basado en algoritmos de análisis de mercado y gestión de riesgos. El EA funciona en modo completamente automático y requiere una mínima intervención por parte del trader. ¡Atención! Contáctame inmediatamente después de la compra para recibir las instrucciones de configuración. IMPORTANTE: Todos los ejemplos, capturas de pantalla y pruebas se presentan únicamente con fines demos
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Asesores Expertos
Magic EA es un Asesor Experto basado en Scalping, Ondas de Elliot y con filtros como RSI, Estocástico y otras 3 estrategias gestionadas y decididas con el robot de forma inteligente. Un gran número de entradas y ajustes son probados y optimizados e incrustados en el programa por lo tanto las entradas son limitadas y muy simples. Usando EA no necesita ninguna información profesional o Forex Trading Knowledge. EA puede operar en todos los símbolos y todos los marcos de tiempo, utilizando estrateg
MAM White
Matei-Alexandru Mihai
4 (1)
Asesores Expertos
¡Solo quedan 7/10 copias al precio de lanzamiento de $85! Filosofía — “Construir solo cuando el mercado dice que sí.” La mayoría de las rejillas colocan niveles en el gráfico y esperan. MAM White primero pide permiso: al mercado, a la volatilidad y a tu bróker. Solo construye una rejilla LIMIT unilateral cuando la EMA rápida está alineada con una fuerte tendencia de EMA lenta y el precio mantiene la distancia adecuada desde el centro. ¿No hay tendencia? No construye. ¿Cambio fresco? Tiempo
FREE
GoldRobotics
Patiwat Phinitsuwan
Asesores Expertos
GoldRobotics EA: Trading Aut omatizado de Oro con Precisión y Velocidad GoldRobotics es un sofisticado Asesor Experto diseñado para el trading automatizado en el mercado XAUUSD (Oro). Este EA emplea una estrategia única basada en el reconocimiento preciso de patrones de velas y análisis de volumen, lo que permite entradas y salidas rápidas para un rendimiento óptimo en condiciones de mercado volátiles. Da prioridad a las reacciones rápidas a las fluctuaciones del mercado, por lo que es ideal
Ex Calibur MT5
Firman Syah
Utilidades
️ Ex-Calibur EA es un robot de comercio profesional con estrategia de barra interior. Características principales: Potente estrategia Inside Bar . - Detección automática de patrones Inside Bar para puntos de entrada precisos - Visualización de cuadros indicadores de colores para facilitar el análisis - Sistema de entrada automatizado con órdenes pendientes para capturar rupturas Gestión avanzada del riesgo - Sistema flexible de Trailing Stop para asegurar los beneficios - Break Even au
Breadwinner EMA Pro
Isidro Jr Rosalada Dadula
Asesores Expertos
Trading de Forex Automatizado con Enfoque en la Gestión de Riesgos Esta es una traducción generada por IA para su idioma. Tenga en cuenta que pueden estar presentes algunos errores. (Archivos/Configuraciones Actualizadas en la Comunidad DFX MQL5, enlace abajo) Desate el Poder de los Cruces de EMA con un Enfoque Disciplinado para la Rentabilidad EMA Pro de DFX es un potente y fácil de usar Asesor Experto (EA) de Forex diseñado para automatizar sus estrategias de trading. Está basado en una estra
Aicira In Berlin MT5 EA for DE40
Hans Robert Nyberg
Asesores Expertos
Este Asesor Experto (EA) está diseñado para operar en el índice DE40 (a menudo etiquetado como DAX, GER40, etc., dependiendo del corredor). El EA identifica automáticamente oportunidades de comercio y gestiona posiciones con un enfoque basado en el riesgo, ofreciéndole dos modos de trading para elegir: Conservador – Un enfoque más lento y constante. Agresivo – Una estrategia más rápida diseñada para aprovechar los mayores movimientos del mercado (con mayor riesgo). Esta estrategia selecciona sus
PZ Goldfinch Scalper EA MT5
PZ TRADING SLU
3.33 (49)
Asesores Expertos
Esta es la última versión de mi famoso scalper, Goldfinch EA, publicado por primera vez hace casi una década. Escalifica el mercado en las expansiones repentinas de volatilidad que tienen lugar en cortos períodos de tiempo: asume e intenta capitalizar la inercia en el movimiento de los precios después de una aceleración repentina de los precios. Esta nueva versión se ha simplificado para permitir al operador utilizar la función de optimización del probador fácilmente para encontrar los mejores p
FREE
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Asesores Expertos
HMA Scalper Pro EA     es un robot multifuncional diseñado para el trading activo en los instrumentos financieros más demandados, incluidas las parejas de divisas más populares (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD), el oro (XAU/USD), el petróleo (Brent, WTI) y las criptomonedas (BTC, ETH, LTC, entre otras). La base del algoritmo es una versión modernizada de la media móvil Hull (HMA), que proporciona señales más claras en comparación con las medias móviles clásicas. El asesor reacciona d
Los compradores de este producto también adquieren
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Utilidades
Ayuda a calcular el riesgo por operación, la fácil instalación de una nueva orden, gestión de órdenes con funciones de cierre parcial, trailing stop de 7 tipos y otras funciones útiles. Materiales e instrucciones adicionales. Instrucciones de instalación   -   Instrucciones para la aplicación   -   Versión de prueba de la aplicación para una cuenta demo Función de línea -   Muestra en el gráfico la línea de apertura, Stop Loss, Take Profit. Con esta función es fácil establecer una nueva orden
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (578)
Utilidades
Bienvenido a Trade Manager EA: la herramienta definitiva de gestión de riesgos diseñada para hacer que el trading sea más intuitivo, preciso y eficiente. No es solo una herramienta para realizar órdenes; es una solución integral para la planificación de operaciones, gestión de posiciones y control del riesgo. Ya seas un principiante, un trader avanzado o un scalper que necesita ejecuciones rápidas, Trade Manager EA se adapta a tus necesidades, ofreciendo flexibilidad en todos los mercados, desde
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (116)
Utilidades
Experimente una copia de operaciones excepcionalmente rápida con Local Trade Copier EA MT5 . Con su fácil configuración de 1 minuto, este copiador de operaciones le permite copiar operaciones entre múltiples terminales de MetaTrader en la misma computadora con Windows o en Windows VPS con velocidades de copiado ultra rápidas de menos de 0.5 segundos. Ya seas un trader principiante o profesional, el   Local Trade Copier EA MT5   ofrece una amplia gama de opciones para personalizarlo según tus ne
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (146)
Utilidades
Trade Panel es un asistente comercial multifuncional. La aplicación contiene más de 50 funciones comerciales para operaciones manuales y le permite automatizar la mayoría de las acciones comerciales. Atención, la aplicación no funciona en el probador de estrategias. Antes de comprar, puede probar la versión demo en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Comercio. Le permite realizar operaciones comerciales con un solo clic: Abra una orden y posi
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilidades
Ultimate Extractor - Analítica profesional para MT5 Ultimate Extractor transforma su historial de operaciones de MetaTrader 5 en información práctica con análisis completos, gráficos interactivos y seguimiento del rendimiento en tiempo real. Qué hace Fase 1: Analiza automáticamente su historial de operaciones MT5 a través de todos los Asesores Expertos y genera informes HTML detallados con visualizaciones interactivas. Realiza un seguimiento en tiempo real de las métricas de rendimiento, incluye
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Utilidades
Versión Beta Telegram to MT5 Signal Trader está casi listo para el lanzamiento oficial en versión alfa. Algunas funciones aún están en desarrollo y puede que encuentre pequeños errores. Si experimenta problemas, por favor repórtelos, sus comentarios ayudan a mejorar el software para todos. El precio aumentará después de 20 ventas. Copias restantes a $90: 2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader es una herramienta potente que copia señales de trading desde canales o grupos de Telegram directamente
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (103)
Utilidades
¿Cansado de complejas órdenes y cálculos manuales? Trade Dashboard es su solución. Con su interfaz fácil de usar, la colocación de órdenes se convierte en un esfuerzo, con un solo clic, puede abrir operaciones, establecer stop loss y tomar los niveles de beneficios, gestionar el tamaño del lote de comercio, y calcular el riesgo de recompensa, lo que le permite centrarse sólo en su estrategia. Diga adiós a los cálculos manuales y agilice su experiencia de trading con Trade Dashboard. Descargue la
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilidades
Smart Stop Scanner – Sistema multiactivo de escaneo de stops basado en estructura de mercado Descripción general Smart Stop Scanner ofrece a los traders un monitoreo profesional de niveles de stop-loss a través de múltiples mercados. El sistema identifica automáticamente las zonas de stop más relevantes basadas en estructura real del mercado, rupturas clave y lógica de acción del precio, todo presentado en un panel unificado, claro y totalmente compatible con pantallas de alta resolución (DPI-
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilidades
EASY Insight AIO – La solución todo en uno para un trading inteligente y sin esfuerzo Resumen Imagina poder analizar todo el mercado — Forex, Oro, Cripto, Índices e incluso Acciones — en segundos, sin tener que revisar gráficos manualmente, instalar indicadores o hacer configuraciones complicadas. EASY Insight AIO es tu herramienta definitiva de exportación para trading impulsado por IA, lista para usar al instante. Ofrece una visión completa del mercado en un único archivo CSV limpio, listo p
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilidades
La copiadora comercial para MT5 es un comercio   copiadora para la plataforma МetaТrader 5 . Copia operaciones de forex entre   cualquier cuenta  MT5  - MT5, MT4  - MT5 para la versión COPYLOT MT5 (o MT4 - MT4 MT5  - MT4 para la versión COPYLOT MT4) Copiadora confiable! Versión MT 4 Descripción completa +DEMO +PDF Cómo comprar Cómo instalar    Cómo obtener archivos de registro    Cómo probar y optimizar    Todos los productos de Expforex También puede copiar operaciones en el terminal МТ4 ( МТ
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilidades
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Gato Copiador MT5) es un copiador de operaciones local y un marco completo de gestión de riesgos y ejecución diseñado para los desafíos comerciales de hoy. Desde desafíos de firmas prop hasta gestión de carteras personales, se adapta a cada situación con una combinación de ejecución robusta, protección de capital, configuración flexible y manejo avanzado de operaciones. El copiador funciona tanto en modo Master (emisor) como Slave (receptor), con sincronización en
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilidades
MT5 to Telegram Signal Provider es una utilidad fácil de usar y completamente personalizable que permite enviar señales especificadas al chat, canal o grupo de Telegram, convirtiendo tu cuenta en un proveedor de señales . A diferencia de la mayoría de los productos competidores, no utiliza importaciones DLL. [ Demo ] [ Manual ] [ Versión MT4 ] [ Versión Discord ] [ Canal de Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Configuración Está disponible una guía del usuario paso a paso. No se requiere conoci
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilidades
Smart Stop Manager – Ejecución automática de stop-loss con precisión profesional Descripción general Smart Stop Manager es la capa de ejecución de la línea Smart Stop, diseñada para traders que necesitan una gestión de stop-loss estructurada, fiable y totalmente automatizada en múltiples posiciones abiertas. Supervisa continuamente todas las operaciones activas, calcula el nivel óptimo de stop utilizando la lógica de estructura de mercado de Smart Stop y actualiza los stops automáticamente sig
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilidades
Trade Manager para ayudarle a entrar y salir rápidamente de operaciones mientras calcula automáticamente su riesgo. Incluye funciones que le ayudarán a evitar el exceso de operaciones, las operaciones de venganza y las operaciones emocionales. Las operaciones se pueden gestionar automáticamente y las métricas de rendimiento de la cuenta se pueden visualizar en un gráfico. Estas características hacen que este panel sea ideal para todos los operadores manuales y ayuda a mejorar la plataforma Meta
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de telegramas a MT5 (de la que usted es miembro), también puede funcionar como copiadora remota. Fácil de configurar, copia instantánea, puede trabajar con casi todos los formatos de señal, señal de imagen, soporte para traducir otros idiomas al inglés . Trabaja con todo tipo de canales o grupos, incluso canales con "Restricción de Guardar Contenido", trabaja con multi canales, multi MT5 . Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket,
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.64 (11)
Utilidades
HINN MAGIC ENTRY es la mejor herramienta para la entrada y gestión de posiciones! Coloca órdenes a través de la selección de niveles en el gráfico! Funciones principales: - Órdenes a mercado, limitadas y pendientes - Cálculo automático de lotes - Contabilización automática de diferenciales y comisiones - Número ilimitado de tomas de posiciones intermedias - Breakeven y stop loss trailing - Interfaz intuitiva, adaptable y personalizable - Visualización de sesiones y niveles algorítmicos fuer
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilidades
HYT (Help Your Trading)   es una herramienta diseñada para ayudarle   a promediar   sus posiciones perdedoras utilizando dos técnicas principales: Promedio estándar. Cobertura con posterior apertura de posiciones en dirección de la tendencia. Esta herramienta permite gestionar múltiples posiciones abiertas en diferentes direcciones, tanto de compra como de venta. HYT calcula automáticamente el tamaño de la próxima posición, el precio de la orden, la dirección para promediar y cerrar la posición
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Utilidades
Grid Manual es un panel de negociación para trabajar con una cuadrícula de órdenes. La utilidad es universal, tiene configuraciones flexibles y una interfaz intuitiva. Funciona con una cuadrícula de órdenes no solo en la dirección de promediar pérdidas, sino también en la dirección de aumentar las ganancias. El usuario no necesita crear y mantener una cuadrícula de órdenes, la utilidad lo hará. Basta con abrir un pedido y el "Grid manual" creará automáticamente una grilla de órdenes para el mism
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Utilidades
Panel de comercio para operar en 1 clic. ¡Trabajando con posiciones y pedidos! Operar desde el gráfico o desde el teclado. Con nuestro panel de operaciones, puede ejecutar operaciones con un solo clic directamente desde el gráfico y realizar operaciones comerciales 30 veces más rápido que con el control estándar de MetaTrader. Los cálculos automáticos de parámetros y funciones hacen que las operaciones sean más rápidas y cómodas para los operadores. Consejos gráficos, etiquetas informativas e in
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilidades
Este producto filtra todos los asesores expertos y los gráficos manuales durante el tiempo de noticias, por lo que no tendrás que preocuparte por los repentinos picos de precios que podrían destruir tus configuraciones de negociación manuales o las operaciones realizadas por otros asesores expertos. Este producto también viene con un sistema completo de gestión de órdenes que puede manejar tus posiciones abiertas y órdenes pendientes antes del lanzamiento de cualquier noticia. Una vez que compre
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Utilidades
Seconds Chart — una herramienta única para crear gráficos en segundos en MetaTrader 5 . Con Seconds Chart , puede construir gráficos con marcos temporales definidos en segundos, proporcionando una flexibilidad y precisión de análisis ideales que no están disponibles en gráficos estándar de minutos u horas. Por ejemplo, el marco temporal S15 indica un gráfico con velas de 15 segundos. Puede utilizar cualquier indicador y asesor experto compatible con símbolos personalizados. Trabajar con ellos es
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Utilidades
DashPlus es una herramienta avanzada de gestión de operaciones diseñada para mejorar la eficiencia y efectividad de sus transacciones en la plataforma MetaTrader 5. Ofrece un conjunto integral de funciones, que incluyen cálculo de riesgos, gestión de órdenes, sistemas avanzados de cuadrícula, herramientas basadas en gráficos y análisis de rendimiento. Características Clave 1. Cuadrícula de Recuperación Implementa un sistema de cuadrícula de promediado y flexible para gestionar operaciones durant
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.35 (17)
Utilidades
Expert Advisor Risk Manager para MT5 es un programa muy importante y, en mi opinión, necesario para todos los comerciantes. Con este Asesor Experto podrá controlar el riesgo en su cuenta de operaciones. El control de riesgos y beneficios puede realizarse tanto en términos monetarios como porcentuales. Para que el Asesor Experto funcione, simplemente adjúntelo al gráfico de pares de divisas y establezca los valores de riesgo aceptables en la divisa de depósito o en % del saldo actual. [Instruc
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilidades
De Telegram a MT5:   La solución definitiva para copiar señales Simplifique sus operaciones con Telegram a MT5, la moderna herramienta que copia señales de trading directamente desde los canales y chats de Telegram a su plataforma MetaTrader 5, sin necesidad de DLL. Esta potente solución garantiza una ejecución precisa de señales, amplias opciones de personalización, ahorra tiempo y aumenta su eficiencia. [ Instructions and DEMO ] Características principales Integración directa de la API de Tele
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
Utilidades
Patrex Pro: Maximice su potencial de trading Patrex Pro es un bot de trading avanzado diseñado para ayudar a los traders a optimizar sus estrategias de trading y maximizar sus beneficios potenciales. Con su tecnología de vanguardia y una interfaz fácil de usar, Patrex Pro es la herramienta definitiva para los operadores que buscan elevar su juego de comercio. Obtener versión MT4 Características principales: 1. Cobertura de posiciones: Patrex Pro permite a los usuarios cubrir sus posiciones en f
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilidades
Lazy Trader es su asistente personal de gestión de riesgos que encuentra de forma independiente las mejores entradas en el mercado, gestiona posiciones y le ayuda a extraer el máximo beneficio de cada idea de trading. Supervisa los gráficos de M1 a W1 , encuentra puntos de entrada óptimos basados en sus parámetros y gestiona las operaciones sin su participación: - ¿Tiene una idea en el gráfico diario? No hay necesidad de esperar a que los plazos inferiores formen una señal - Lazy Trader lo comp
Zentral Trading Manager
Ray Zeanrik Parreno Fredeluces
5 (4)
Utilidades
Gestor comercial central Su centro de mando para el trading de precisión: ahora más fuerte que nunca Tome el control de sus operaciones como nunca antes. Zentral Trading Manager es su panel de operación manual todo-en-uno para MetaTrader 5 - construido para scalpers, day traders, y ejecución de estrategias serias. Totalmente compatible con portátiles Mac y Windows . Alto-DPI seguro. No más problemas de diseño. Características principales (Última actualización 2025): - One-Click Close - Cierre i
Risk Manager Pro MT5
Roman Zhitnik
5 (7)
Utilidades
El Asesor Experto es un completo gestor de riesgos que ayuda a los usuarios a controlar sus actividades de negociación. Con esta herramienta como salvaguarda, puede configurar fácilmente varios parámetros de riesgo. Cuando se supera cualquier límite, el gestor de riesgos puede forzar el cierre de las posiciones abiertas, cerrar otros EAs, e incluso cerrar el terminal para evitar el trading emocional que no se corresponde con su estrategia de trading. Ajustes del Gestor de Riesgos Protección de
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilidades
Custom Alerts AIO: Supervisión inteligente de múltiples mercados, lista para usar sin configuración Descripción general Custom Alerts AIO es una herramienta avanzada de escaneo de mercado que funciona "nada más instalarla", sin necesidad de configurar indicadores adicionales. Incluye internamente todos los indicadores clave de Stein Investments (FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power), lo que te permite supervisar de forma sencilla todas las clases de activos principales: Forex,
Uber Trade Manager
Meelis Hynninen
4.88 (16)
Utilidades
UTM Manager es una herramienta intuitiva y fácil de usar que ofrece una ejecución comercial rápida y eficiente. Una de las características más destacadas es el modo "Ignorar spread", que le permite operar al precio de las velas, ignorando los spreads por completo (por ejemplo, permite operar con pares de spread más altos en LTF, evita que el spread lo saque de las operaciones). Otro aspecto clave del UTM Manager es su copiadora comercial local única, que permite la flexibilidad para ejecutar dif
Otros productos de este autor
EagleFX10
Youssef Wajih Saeed I Said It Here
Bibliotecas
Resumen EagleFX es un Asesor Experto (EA) completamente automatizado para MetaTrader 5 que ejecuta estrategias de trading algorítmico de alta precisión las 24 horas del día en múltiples instrumentos. Elimina las emociones de las decisiones, realiza backtests rigurosos de cada señal, ajusta dinámicamente los parámetros de riesgo y aprovecha módulos de memoria inspirados en machine learning para perfeccionar su desempeño de manera continua. Ejecución continua y sin emociones EagleFX funciona las
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario