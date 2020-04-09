EagleFX
- Utilidades
- Youssef Wajih Saeed I Said It Here
- Versión: 4.12
- Actualizado: 23 junio 2025
- Activaciones: 20
Resumen
EagleFX es un Asesor Experto (EA) completamente automatizado para MetaTrader 5 que ejecuta estrategias de trading algorítmico de alta precisión las 24 horas del día en múltiples instrumentos. Elimina las emociones de las decisiones, realiza backtests rigurosos de cada señal, ajusta dinámicamente los parámetros de riesgo y aprovecha módulos de memoria inspirados en machine learning para perfeccionar su desempeño de manera continua.
-
Ejecución continua y sin emociones
EagleFX funciona las 24/7 sin fatiga, monitorizando el precio en tiempo real y ejecutando operaciones en cuanto se cumplen las condiciones predefinidas. A diferencia de los traders humanos, propensos al miedo y la codicia, sigue estrictamente su estrategia codificada, eliminando cualquier sesgo emocional.
-
Estrategias probadas y backtesteadas
Todas las reglas de entrada y salida se basan en criterios cuantitativos (ATR, EMA, RSI) y han sido backtesteadas sobre años de datos históricos para garantizar solidez estadística y evitar sobreajuste. Antes de su despliegue en real, cada conjunto de parámetros pasa por un riguroso análisis walk-forward, simulaciones bajo distintos regímenes de volatilidad y optimización tanto para mercados en tendencia como laterales.
-
Arquitectura avanzada y adaptabilidad
Desarrollado como un EA autónomo en MT5, EagleFX utiliza llamadas a indicadores basadas en manejadores (handles) para máxima eficiencia y estructuras de memoria por capas inspiradas en agentes LLM como FinMem y TradingGPT, priorizando eventos recientes relevantes sin perder contexto de largo plazo. Este diseño multinivel permite al bot adaptar sus señales en tiempo real, similar a marcos de refuerzo profundo como FinRL.
-
Gestión robusta de riesgo y capital
EagleFX emplea dimensionamiento dinámico de posiciones basado en el criterio de Kelly, limitado por fracciones de riesgo definidas por el usuario, y aplica límites de drawdown diarios/semanales para preservar el capital. Normaliza automáticamente los tamaños de lote según restricciones del bróker, valida distancias de SL/TP frente a niveles mínimos de stop y ajusta órdenes pendientes para cumplir con fill-or-kill.
-
Cobertura de mercados y fiabilidad
Diseñado inicialmente para pares Forex, la arquitectura modular de EagleFX se extiende fácilmente a CFDs, índices y commodities, explotando las capacidades multi-símbolo de MT5. Integra un registro de operaciones y manejo de errores (OrderCheck, OrderSend) para capturar y reportar cualquier solicitud inválida al instante, manteniendo la operación ininterrumpida y la confianza del trader.
¿Por qué EagleFX?
-
Trading ininterrumpido 24/7 sin emociones
-
Decisiones basadas en datos y optimizadas por backtesting
-
Inteligencia adaptativa con memoria multinivel
-
Protección de capital via estrictos controles de drawdown
-
Escalable a cualquier mercado MT5 con robusto manejo de errores
Portuguese (Português)
Resumo
EagleFX é um Expert Advisor (EA) totalmente automatizado para MetaTrader 5, que executa estratégias algorítmicas de trading de alta precisão 24 horas por dia em múltiplos instrumentos. Ele elimina emoções das decisões, realiza backtests rigorosos de cada sinal, ajusta dinamicamente parâmetros de risco e utiliza módulos de memória inspirados em machine learning para refinar continuamente seu desempenho.
-
Execução contínua e sem emoções
EagleFX opera 24/7 sem fadiga, monitorando preços em tempo real e executando trades assim que as condições predefinidas são atendidas. Ao contrário de traders humanos, sujeitos a medo e ganância, ele segue estritamente sua estratégia programada, eliminando qualquer viés emocional.
-
Estratégias comprovadas e testadas
Todas as regras de entrada e saída baseiam-se em critérios quantitativos (ATR, EMA, RSI) e são backtestadas em anos de dados históricos para garantir robustez estatística e evitar overfitting. Antes de entrar em operação real, cada conjunto de parâmetros passa por análises walk-forward rigorosas, simulações em diferentes regimes de volatilidade e otimizações para mercados em tendência e laterais.
-
Arquitetura avançada e adaptabilidade
Desenvolvido como um EA independente no MT5, EagleFX usa chamadas a indicadores via handles para máxima eficiência e estruturas de memória em camadas inspiradas em agentes LLM como FinMem e TradingGPT, priorizando eventos recentes relevantes sem perder o contexto de longo prazo. Esse design multinível permite que o bot adapte seus sinais em tempo real, semelhante a frameworks de deep-reinforcement como o FinRL.
-
Gestão robusta de risco e capital
EagleFX emprega dimensionamento dinâmico de posição pelo critério de Kelly, limitado por frações de risco definidas pelo usuário, e impõe limites de drawdown diários/semanas para preservar o capital. Ele normaliza automaticamente tamanhos de lote conforme restrições da corretora, valida distâncias de SL/TP frente a níveis mínimos de stop e pré-ajusta ordens pendentes para atender aos requisitos fill-or-kill.
-
Cobertura ampla de mercados e confiabilidade
Projetado originalmente para pares Forex, a base de código modular do EagleFX expande-se facilmente para CFDs, índices e commodities, aproveitando as capacidades multi-símbolo do MT5. Integra registro contínuo de operações e tratamento de erros (OrderCheck, OrderSend), garantindo captura e relatório instantâneo de quaisquer solicitações inválidas, mantendo a operação ininterrupta e a confiança do trader.
Por que EagleFX?
-
Trading 24/7 sem pausas nem emoções
-
Decisões guiadas por dados com backtesting profundo
-
Inteligência adaptativa com memória em camadas
-
Preservação de capital via estritos controles de drawdown
-
Escalável a qualquer mercado MT5 com tratamento robusto de erros