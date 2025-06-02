BitMEX Trading API Romeu Bertho 5 (1) Bibliotheken

Die Analyse von Kryptowährungen war mit Crypto Charts für MetaTrader 5 noch nie so einfach. Der Handel an der BitMEX war noch nie so einfach wie mit der BitMEX Trading API für MetaTrader 5. Die BitMEX Trading API Bibliothek wurde so entwickelt, dass sie so einfach wie möglich zu benutzen ist. Binden Sie die Bibliothek einfach in Ihren Expert Advisor oder Ihr Script ein, rufen Sie die entsprechenden Methoden auf und beginnen Sie mit dem Handel! Eigenschaften Handeln Sie auf BitMEX und BitMEX Te