EagleFX

Sintesi
EagleFX è un Expert Advisor (EA) completamente automatizzato per MetaTrader 5, che esegue 24/7 strategie di trading algoritmico ad alta precisione su più strumenti. Elimina le emozioni dalle decisioni, sottopone ogni segnale a rigorosi backtest, adatta dinamicamente i parametri di rischio e sfrutta moduli di memoria ispirati al machine learning per raffinare costantemente le prestazioni.

  1. Esecuzione continua e priva di emozioni
    Monitoraggio costante dei prezzi ed esecuzione immediata degli ordini al verificarsi delle condizioni predefinite.

  2. Strategie comprovate e testate
    Regole di ingresso/uscita basate su ATR, EMA, RSI, con backtest su anni di dati storici.

  3. Architettura avanzata & adattività
    Chiamate handle-based agli indicatori e memoria multilivello per ottimizzazione in tempo reale, simile ai framework di deep-reinforcement.

  4. Gestione rigorosa del rischio & del capitale
    Dimensionamento dinamico delle posizioni con criterio di Kelly, limiti di drawdown giornalieri/settimanali e normalizzazione automatica dei lotti.

  5. Ampia copertura di mercato & affidabilità
    Estendibile a CFD, indici e materie prime, con logging e gestione degli errori integrati per un’operatività continua.


