EagleFX
- Utilità
- Youssef Wajih Saeed I Said It Here
- Versione: 4.12
- Aggiornato: 23 giugno 2025
- Attivazioni: 20
Sintesi
EagleFX è un Expert Advisor (EA) completamente automatizzato per MetaTrader 5, che esegue 24/7 strategie di trading algoritmico ad alta precisione su più strumenti. Elimina le emozioni dalle decisioni, sottopone ogni segnale a rigorosi backtest, adatta dinamicamente i parametri di rischio e sfrutta moduli di memoria ispirati al machine learning per raffinare costantemente le prestazioni.
Esecuzione continua e priva di emozioni
Monitoraggio costante dei prezzi ed esecuzione immediata degli ordini al verificarsi delle condizioni predefinite.
Strategie comprovate e testate
Regole di ingresso/uscita basate su ATR, EMA, RSI, con backtest su anni di dati storici.
Architettura avanzata & adattività
Chiamate handle-based agli indicatori e memoria multilivello per ottimizzazione in tempo reale, simile ai framework di deep-reinforcement.
Gestione rigorosa del rischio & del capitale
Dimensionamento dinamico delle posizioni con criterio di Kelly, limiti di drawdown giornalieri/settimanali e normalizzazione automatica dei lotti.
Ampia copertura di mercato & affidabilità
Estendibile a CFD, indici e materie prime, con logging e gestione degli errori integrati per un’operatività continua.