XAU Sniper
- Asesores Expertos
- Vernkham Sorsavanh
- Versión: 1.2
- Activaciones: 5
XAU Sniper es un sistema de trading totalmente automatizado diseñado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. Sigue una estrategia estable y disciplinada que no utiliza Martingala ni Cuadrícula, lo que lo hace adecuado para operaciones a largo plazo y de bajo riesgo.
Características principales:
- Sin Martingala, Sin Cuadrícula
- Tamaño de lote fijo (0,01 recomendado)
- 5 años de pruebas retrospectivas con un rendimiento estable
- Adecuado para operadores a largo plazo que valoran la seguridad y la consistencia
- Configuración sencilla y fácil de usar
Configuración recomendada:
- Símbolo: XAUUSD / ORO
- Marco temporal: H1
- Depósito mínimo: $500 por 0.01 lote
- Apalancamiento: 1:100 o superior
- Broker recomendado: IC Markets (para un rendimiento óptimo)
- VPS: Muy recomendable para operar 24/7
Aviso importante antes de comprar
El trading implica riesgo, y el rendimiento pasado no garantiza el éxito futuro. Las condiciones del mercado pueden cambiar, y es crucial probar el EA bajo diferentes escenarios para evaluar su efectividad. Comience con posiciones más pequeñas o utilice una cuenta demo para reducir las pérdidas potenciales y familiarizarse con el comportamiento del EA. La toma de decisiones informadas, la gestión adecuada del riesgo y la paciencia son la clave del éxito a largo plazo.