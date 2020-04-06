XAU Sniper es un sistema de trading totalmente automatizado diseñado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. Sigue una estrategia estable y disciplinada que no utiliza Martingala ni Cuadrícula, lo que lo hace adecuado para operaciones a largo plazo y de bajo riesgo.

Características principales:

- Sin Martingala, Sin Cuadrícula

- Tamaño de lote fijo (0,01 recomendado)

- 5 años de pruebas retrospectivas con un rendimiento estable

- Adecuado para operadores a largo plazo que valoran la seguridad y la consistencia

- Configuración sencilla y fácil de usar





Configuración recomendada:

- Símbolo: XAUUSD / ORO

- Marco temporal: H1

- Depósito mínimo: $500 por 0.01 lote

- Apalancamiento: 1:100 o superior

- Broker recomendado: IC Markets (para un rendimiento óptimo)

- VPS: Muy recomendable para operar 24/7





Aviso importante antes de comprar

El trading implica riesgo, y el rendimiento pasado no garantiza el éxito futuro. Las condiciones del mercado pueden cambiar, y es crucial probar el EA bajo diferentes escenarios para evaluar su efectividad. Comience con posiciones más pequeñas o utilice una cuenta demo para reducir las pérdidas potenciales y familiarizarse con el comportamiento del EA. La toma de decisiones informadas, la gestión adecuada del riesgo y la paciencia son la clave del éxito a largo plazo.