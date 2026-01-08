Trade Panel of Tony

Mit diesem leistungsstarken Tool für MetaTrader 5 können Sie Ihr Risiko präzise steuern und mit einem einzigen Klick schnelle Entscheidungen treffen. Es wurde speziell für Händler entwickelt, die eine vollständige Kontrolle über ihre Trades wünschen, ohne Komplikationen oder manuelle Berechnungen.

Das Hauptmerkmal dieses Tools ist, dass Sie festlegen können, wie viel Geld Sie pro Handel zu riskieren bereit sind. Anhand dieser Daten und durch einfaches visuelles Verschieben der Stop-Loss (SL)- und Take-Profit (TP)-Linien direkt auf dem Chart berechnet das Tool automatisch die optimale Lotgröße (Kontrakte), die Sie verwenden sollten. Diese Funktion ist sowohl für Anfänger als auch für professionelle Händler ideal, die ein konsistentes und automatisiertes Risikomanagement betreiben möchten.

Zusätzlich zur Berechnung der Losgröße zeigt das Tool in Echtzeit an:

Die Anzahl der zu handelnden Kontrakte, basierend auf dem definierten Risiko.

Das Risiko-Ertrags-Verhältnis (RR).

Die Anzahl der SL- und TP-Pips.

Die Art des Handels (Kauf oder Verkauf, Limit und Stop), die automatisch aus der relativen Position von Preis, SL und TP abgeleitet wird.

All dies wird klar und übersichtlich auf dem Chart dargestellt, so dass Sie schnelle Entscheidungen treffen können, ohne wertvolle Zeit auf dem Markt zu verschwenden. Das visuelle und intuitive Design macht das Einrichten eines Handels so einfach wie das Ziehen von Linien und das Anklicken einer Schaltfläche.

Einer der großen Vorteile ist, dass es sich an jeden Handelsstil anpasst: Scalping, Intraday- oder Swing-Trading. Vergessen Sie die Verwendung externer Rechner oder Tabellenkalkulationen: Dieses Tool erledigt alles für Sie, in Echtzeit und direkt auf Ihrer Plattform.

Mit dieser Lösung werden Sie nicht nur sicherer und schneller handeln, sondern auch menschliche Fehler reduzieren und die Effizienz Ihres täglichen Handels steigern.

Ideal für Händler, die Wert auf Präzision, Einfachheit und vollständige Kontrolle über ihr Risiko legen.



