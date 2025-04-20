Trade Panel of Tony


Con esta potente herramienta para MetaTrader 5, podrás gestionar tu riesgo de forma precisa y tomar decisiones rápidas con un solo clic. Ha sido diseñada especialmente para traders que desean tener un control total sobre sus operaciones, sin complicaciones ni cálculos manuales.


La funcionalidad principal de esta herramienta es que te permite definir cuánto dinero estás dispuesto a arriesgar por operación. A partir de este dato, y con solo mover visualmente las líneas de Stop Loss (SL) y Take Profit (TP) directamente en el gráfico, la herramienta calcula automáticamente el tamaño óptimo de lote (contratos) que deberías usar. Esta función es ideal tanto para traders novatos como profesionales que desean mantener una gestión de riesgo coherente y automatizada.


Además del cálculo de lotaje, la herramienta muestra en tiempo real:


El número de contratos a operar, según el riesgo definido.


La relación riesgo/beneficio (RR).


La cantidad de pips del SL y del TP.


El tipo de operación (compra o venta, tipo limit y tipo stop), deducido automáticamente según la posición relativa del precio, SL y TP.


Todo esto se presenta de forma clara y organizada sobre el gráfico, permitiéndote tomar decisiones rápidas sin perder tiempo valioso en el mercado. Su diseño visual e intuitivo hace que configurar una operación sea tan sencillo como arrastrar líneas y pulsar un botón.


Una de las grandes ventajas es que se adapta a cualquier estilo de trading: scalping, intradía o swing trading. Olvídate de usar calculadoras externas o planillas: esta herramienta hace todo por ti, en tiempo real y directamente desde tu plataforma.


Con esta solución, no solo operarás con más confianza y rapidez, sino que también reducirás errores humanos y aumentarás la eficiencia de tu operativa diaria.


Ideal para traders que valoran la precisión, la simplicidad y el control total de su riesgo.


