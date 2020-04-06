Predict lows and highs
- Asesores Expertos
- Vernkham Sorsavanh
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Presentamos Predict Lows and Highs EA, la solución de trading automatizada definitiva diseñada para predecir con precisión los máximos y mínimos del mercado. Este Asesor Experto (EA) está diseñado para optimizar su rendimiento comercial a través de múltiples instrumentos y marcos de tiempo.
Ajustes recomendados
- Símbolo: XAUUSD
- Marco temporal: H1
- Depósito mínimo: $1000-3000
- VPS: Muy recomendable para el comercio sin interrupciones
Aviso Importante
Operar implica riesgo, y el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Es esencial probar cualquier EA en una cuenta demo o con una pequeña posición real antes de comprometer un capital mayor. Las condiciones del mercado pueden variar, y una gestión adecuada del riesgo es vital para el éxito a largo plazo.