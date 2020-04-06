Predict lows and highs

EA que sigue y monitoriza el precio del oro durante el periodo Heiken Ashi con control operativo. Configuración recomendada - Símbolo: XAUUSD / Oro - Marco de tiempo: H1 - Depósito mínimo: $1000 - Lote 0.01 - Apalancamiento: 1:100 o superior - VPS: Muy recomendable para operaciones 24/7 Lo que hay que saber antes de comprar El trading implica riesgo, y el rendimiento pasado no es garantía de éxito futuro. Las condiciones del mercado están sujetas a cambios, y es importante probar el EA en dife