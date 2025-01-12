Gann Scalping Gold

Der Gann-Scalping-Gold-Indikator ist ein robustes technisches Analysetool, das für den Präzisionshandel auf den Goldmärkten entwickelt wurde. Er nutzt Gann-basierte Methoden, um wichtige Preisniveaus zu identifizieren und ermöglicht es Händlern, potenzielle Marktumkehrungen, Ausbrüche und Konsolidierungsbereiche zu antizipieren.

Tägliche Reset-Logik:

  • Setzt den Berührungsstatus zu Beginn eines neuen Handelstages automatisch zurück, um sicherzustellen, dass der Indikator mit den neuen täglichen Trends übereinstimmt.

Wie es funktioniert:

  • Der Indikator zeichnet horizontale Linien auf vordefinierten Niveaus, die auf der Grundlage historischer Kursbewegungen und Gann-Prinzipien berechnet werden.
  • Händler können diese Niveaus als Referenzpunkte nutzen, um Ein- und Ausstiege sowie Stop-Loss-Positionen festzulegen.
  • Die Funktion zur Erkennung von Berührungen in Echtzeit informiert den Händler über signifikante Preisinteraktionen mit diesen Niveaus.

NUR FÜR GOLD


Jede Stufe verwende ich nur bei der ersten Berührung des Tages.

Gann scalping for GOLD
Jassem Mosrati
Indikatoren
Der Gann Scalping Gold Indicator ist ein robustes technisches Analyseinstrument, das für den präzisen Handel auf den Goldmärkten entwickelt wurde. Er nutzt Gann-basierte Methoden, um wichtige Preisniveaus zu identifizieren und ermöglicht es Händlern, potenzielle Marktumkehrungen, Ausbrüche und Konsolidierungsbereiche zu antizipieren. Tägliche Reset-Logik: Setzt den Berührungsstatus zu Beginn eines neuen Handelstages automatisch zurück, um sicherzustellen, dass der Indikator mit den neuen täglich
HarounMonaco
19
HarounMonaco 2025.01.23 13:09 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Antwort auf eine Rezension