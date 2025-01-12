Gann Scalping Gold

Derist ein robustes technisches Analysetool, das für den Präzisionshandel auf den Goldmärkten entwickelt wurde. Er nutzt Gann-basierte Methoden, um wichtige Preisniveaus zu identifizieren und ermöglicht es Händlern, potenzielle Marktumkehrungen, Ausbrüche und Konsolidierungsbereiche zu antizipieren.

Tägliche Reset-Logik:

Setzt den Berührungsstatus zu Beginn eines neuen Handelstages automatisch zurück, um sicherzustellen, dass der Indikator mit den neuen täglichen Trends übereinstimmt.

Wie es funktioniert:

Der Indikator zeichnet horizontale Linien auf vordefinierten Niveaus, die auf der Grundlage historischer Kursbewegungen und Gann-Prinzipien berechnet werden.

Händler können diese Niveaus als Referenzpunkte nutzen, um Ein- und Ausstiege sowie Stop-Loss-Positionen festzulegen.

Die Funktion zur Erkennung von Berührungen in Echtzeit informiert den Händler über signifikante Preisinteraktionen mit diesen Niveaus.

NUR FÜR GOLD