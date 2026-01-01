Gann scalping for GOLD
- Indikatoren
- Jassem Mosrati
- Version: 4.5
- Aktualisiert: 1 Januar 2026
- Aktivierungen: 5
DerGann Scalping Gold Indicator ist ein robustes technisches Analyseinstrument, das für den präzisen Handel auf den Goldmärkten entwickelt wurde. Er nutzt Gann-basierte Methoden, um wichtige Preisniveaus zu identifizieren und ermöglicht es Händlern, potenzielle Marktumkehrungen, Ausbrüche und Konsolidierungsbereiche zu antizipieren.
Jedes Level wird nur bei der ersten Berührung des Tages verwendet.
Tägliche Reset-Logik:
- Setzt den Berührungsstatus zu Beginn eines neuen Handelstages automatisch zurück, um sicherzustellen, dass der Indikator mit den neuen täglichen Trends übereinstimmt.
Wie es funktioniert:
- Der Indikator zeichnet horizontale Linien auf vordefinierten Niveaus, die auf der Grundlage historischer Kursbewegungen und Gann-Prinzipien berechnet werden.
- Händler können diese Niveaus als Referenzpunkte nutzen, um Ein- und Ausstiege sowie Stop-Loss-Positionen festzulegen.
- Die Funktion zur Erkennung von Berührungen in Echtzeit informiert den Händler über signifikante Preisinteraktionen mit diesen Niveaus.
NUR FÜR GOLD
Jedes Level wird nur bei der ersten Berührung des Tages verwendet.