Gann Scalping Gold

El indicador Gann Scalping Gold es una sólida herramienta de análisis técnico diseñada para operar con precisión en los mercados del oro. Aprovecha las metodologías basadas en Gann para identificar niveles de precios clave, lo que permite a los operadores anticiparse a posibles retrocesos del mercado, rupturas y zonas de consolidación.

Lógica de reajuste diario:

  • Restablece automáticamente los estados de los toques al comienzo de un nuevo día de negociación, garantizando que el indicador se alinee con las nuevas tendencias diarias.

Cómo funciona:

  • El indicador traza líneas horizontales en niveles predefinidos calculados en base a la acción histórica de los precios y a los principios de Gann.
  • Los operadores pueden utilizar estos niveles como puntos de referencia para establecer entradas, salidas y posiciones stop-loss.
  • La función de detección de toques en tiempo real mantiene informados a los operadores sobre las interacciones significativas de los precios con estos niveles.

SÓLO PARA EL ORO


Cada nivel lo utilizo sólo en el primer toque del día.

Productos recomendados
Los compradores de este producto también adquieren
Otros productos de este autor
Filtro:
HarounMonaco
19
HarounMonaco 2025.01.23 13:09 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Respuesta al comentario