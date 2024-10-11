Gmail to MT5
- Utilitys
- Nguyen Hoang Phu
- Version: 1.2
- Aktualisiert: 14 März 2025
- Aktivierungen: 10
Gmail to MT5 ist ein Tool, das den Prozess der Übertragung von Handelssignalen aus Ihrem Gmail-Posteingang direkt auf Ihre MetaTrader 5 Handelsplattform automatisiert. Es ist eine Brücke, die diese beiden Plattformen miteinander verbindet und es Ihnen ermöglicht, Trades auf der Grundlage von per E-Mail gesendeten Informationen zu empfangen und auszuführen.
- Keine DLL, keine .exe, und keine externe Software
- Kann TradingView-Signale empfangen
- Wünschen Sie sich weitere Funktionen? Wir implementieren sie gerne nach Ihren Bedürfnissen.
Wie man einrichtet:
- Erstellen Sie ein App-Passwort auf https://myaccount.google.com/apppasswords und speichern Sie es
- Aktivieren Sie "Allow WebRequest for listed URL" und fügen Sie "mail.google.com" zu der Liste hinzu (siehe Screenshot)
- Starten Sie den EA
Handelsbeispiele:
- 0,1 Lot EURUSD kaufen, Stop Loss 50 Ticks, Take Profit 25 Ticks: Kaufen, EURUSD, Risiko = 0.1, sl = 50, tp = 25
- Verkauf von 0,2 Lots GBPUSD, Stop Loss 20 Ticks, Take Profit 10 Ticks: Verkaufen, GBPUSD, Risiko = 0,2, sl = 20, tp = 10
It's exactly the tool I was looking for. I bought it, it works flawlessly. Thanks to this tool, I was able to create my own expert using tradingview indicators. The only problem is that it works with e-mail, so there is a slight delay when opening a transaction. This is a natural problem between platforms. In my tests, I measured the delay as approximately 0.6 milliseconds.
edit: I wrote it wrong. Correct 6 milliseconds