Gmail to MT5

5

Gmail to MT5 ist ein Tool, das den Prozess der Übertragung von Handelssignalen aus Ihrem Gmail-Posteingang direkt auf Ihre MetaTrader 5 Handelsplattform automatisiert. Es ist eine Brücke, die diese beiden Plattformen miteinander verbindet und es Ihnen ermöglicht, Trades auf der Grundlage von per E-Mail gesendeten Informationen zu empfangen und auszuführen.

  • Keine DLL, keine .exe, und keine externe Software
  • Kann TradingView-Signale empfangen
  • Wünschen Sie sich weitere Funktionen? Wir implementieren sie gerne nach Ihren Bedürfnissen.

Wie man einrichtet:

  1. Erstellen Sie ein App-Passwort auf https://myaccount.google.com/apppasswords und speichern Sie es
  2. Aktivieren Sie "Allow WebRequest for listed URL" und fügen Sie "mail.google.com" zu der Liste hinzu (siehe Screenshot)
  3. Starten Sie den EA

Handelsbeispiele:

  1. 0,1 Lot EURUSD kaufen, Stop Loss 50 Ticks, Take Profit 25 Ticks: Kaufen, EURUSD, Risiko = 0.1, sl = 50, tp = 25
  2. Verkauf von 0,2 Lots GBPUSD, Stop Loss 20 Ticks, Take Profit 10 Ticks: Verkaufen, GBPUSD, Risiko = 0,2, sl = 20, tp = 10

Bewertungen 1
Ali demirtas
47
Ali demirtas 2024.12.09 13:46 
 

It's exactly the tool I was looking for. I bought it, it works flawlessly. Thanks to this tool, I was able to create my own expert using tradingview indicators. The only problem is that it works with e-mail, so there is a slight delay when opening a transaction. This is a natural problem between platforms. In my tests, I measured the delay as approximately 0.6 milliseconds.

edit: I wrote it wrong. Correct 6 milliseconds

Empfohlene Produkte
Currency Strength Trade Panel EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (1)
Utilitys
Currency Strength Trade Panel EA MT5   ist eine innovative Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Trader! Es hebt das Konzept der Währungsstärke auf eine ganz neue Ebene, da es es mit Price Action kombiniert und auf jedes Symbol/Paar angewendet werden kann, abgesehen von den üblichen 28 Kombinationen der 8 Hauptwährungen. Das bedeutet, dass Sie die Stärke oder Schwäche jedes Paares handeln können, einschließlich aller Währungen, Rohstoffe und Kryptos (keine Indizes). Es ist ein echtes bahnbr
Copy MT5 MT5
Andriy Motuzka
Utilitys
Kopierer von Geschäften von MetaTrader 5 zu MetaTrader 5 (MetaTrader 4<->MetaTrader 4 Version ist verfügbar ; mit beiden Versionen können Sie MetaTrader 5<->MetaTrader 4, MetaTrader 4<->MetaTrader 5, MetaTrader 5<->MetaTrader 5, MetaTrader 4<->MetaTrader 4 kopieren). Es gibt eine Demoversion ( Einschränkung nach Graden und nach Lots) Funktioniert nur im Modus der Absicherung Spread-Filter. Wählen Sie den besten Preis (beginnen Sie mit dem Kopieren von Positionen mit Gewinn oder Verlust). Konfigu
Reverse Copier for Prop Firms
Maziar Safaeinajafabadi
Utilitys
Anleitung zur Verwendung des Reverse Copier EA EA an Charts anhängen Öffnen Sie MetaTrader und fügen Sie den EA einem beliebigen Chart auf beiden Konten (Master und Slave) zu. Stellen Sie sicher, dass AutoTrading aktiviert ist. Master-Konto (Signalgeber) Stellen Sie in den EA-Einstellungen Mode = Master ein. Dieses Konto wird Handelssignale senden. Slave-Konto (Signalempfänger) Stellen Sie in den EA-Einstellungen den Modus = Slave ein. Dieses Konto empfängt Handelssignale in umgekehrter Richt
Magic Curves MT5
Aleksey Usachev
Indikatoren
Der Indikator zeigt Gleichgewichtskurven auf der Grundlage der magischen Zahl für die Portfolioanalyse. Er ermöglicht eine visuelle Einschätzung der Leistung verschiedener Strategien für ein einzelnes Symbol. Jede der magischen Zahlen kann durch Anklicken des Wertes in der Legende ausgeblendet werden. Parameter: HideAllOnStart - alle magischen Zahlen werden ausgeblendet und können durch Anklicken ihres Wertes aktiviert werden; MAMode - zeigt den durchschnittlichen Gewinn aus den Trades; MAPeriod
Symbol Manager for MT5
Taras Slobodyanik
5 (3)
Utilitys
Symbol Manager oder Grid Manager, um Orders in einer Position zu gruppieren (nach Symbol oder nach Magic Number). Dieses Dienstprogramm ist für Händler mit mehreren Währungen (viele EAs) nützlich, die mehrere Aufträge für mehrere Paare haben können. Sie können die Gesamtzahl der Lots und den Gesamtgewinn sehen und einen virtuellen Stop-Loss und einen virtuellen Take-Profit setzen. Um einen realen TP (oder SL) zu setzen, müssen Sie zuerst den virtuellen Wert setzen und dann den Befehl in dieser
Trade Assistant B90
Mohammadbagher Ramezan Akbari
Utilitys
Trade Assistant B90 ist für den manuellen Handel konzipiert, so dass er uns hilft, Kapital und Positionen gut zu verwalten. Dieser Experte hat die Möglichkeit, die Standard-Eingaben des Experten vor der Verwendung nach Wunsch zu ändern. Sie können die Experten-Einträge auf dem Foto unten sehen, von denen wir jeden unten erklären. 1. Hintergrundfarbe: Mit diesem Eintrag können Sie die Hintergrundfarbe des Assistenten ändern Farbe 2. Schriftgröße: Sie können die Größe der im Assistenten verwende
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (116)
Utilitys
Erleben Sie außergewöhnlich schnelles Trade Copying mit dem   Local Trade Copier EA MT5 . Mit seiner einfachen 1-Minuten-Setup können Sie Trades zwischen mehreren MetaTrader-Terminals auf demselben Windows-Computer oder Windows VPS mit blitzschnellen Kopiergeschwindigkeiten von unter 0.5 Sekunden kopieren. Ob Anfänger oder professioneller Trader - der   Local Trade Copier EA MT5   bietet eine Vielzahl von Optionen, um ihn an Ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen. Es ist die ultimative Lösung
Foxnex Multi Symbol Equity Protection System
Aneeq Israr Qureshi
Utilitys
Fortschrittliches Multi-Symbol-Aktienschutz- und Hybrid-Stop-System Überblick Professionelles Aktienschutzsystem für Händler, die mehrere Währungspaare gleichzeitig verwalten. Verfügt sowohl über individuelle Symbolkontrollen als auch über kontoweite Schutzmechanismen. Wichtigste Merkmale Hybrides Gewinnmitnahme-System - **Fester TP:** Setzen Sie spezifische Gewinnziele pro Symbol - **Trailing TP:** Dynamische Gewinnabsicherung, die dem Kurs folgt - **Hybrid-Modus:** Kombiniert beide Metho
Copy Mt5 to Mt4 and Mt5
Mikhail Mitin
2.6 (5)
Utilitys
Ausgezeichneter Multiplattform-Kopierer von Geschäften. Ich benutze es regelmäßig auf VPS (Kopie von Mt5 zu Mt4). Multiplattform : Kopieren von MetaTrader 4 zu MetaTrader 4; Kopieren von MetaTrader 4 nach MetaTrader 5; Kopieren von MetaTrader 5 nach MetaTrader 4; Kopieren von MetaTrader 5 nach MetaTrader 5. Modi: Master - das aktuelle Terminal ist die Quelle der Trades (Geschäfte werden von ihm kopiert); Slave - das aktuelle Terminal ist der Empfänger von Geschäften (die Geschäfte werden zu i
XagusdHamzai85pattern
Denis Hamza
Indikatoren
XagusdHamzai85pattern – Visueller Pattern-Detektor für XAGUSD XagusdHamzai85pattern ist ein rein visueller Expert Advisor , der für die fortgeschrittene technische Analyse von Silber (XAGUSD) entwickelt wurde. Der EA führt keine automatischen Trades aus : Sein Zweck besteht darin, Price-Action-Pattern klar und unmittelbar direkt im Chart darzustellen , wodurch er sich ideal für Backtests, Pattern-Analysen und die Unterstützung manueller Handelsentscheidungen eignet. Erkannte Pattern Der EA erken
Trade Performance Journal
Nana Yaw Osei
Utilitys
Trade Performance Journal - Ihr visuelles Trading Summary Tool Handeln Sie intelligenter, indem Sie Ihre Performance verstehen. Dieser Expert Advisor (EA) bietet eine sofortige visuelle Zusammenfassung Ihrer Handelsergebnisse direkt auf dem Chart. Ganz gleich, ob Sie Scalper, Swing Trader oder langfristiger Investor sind, mit diesem Tool behalten Sie mühelos den Überblick über Ihre Performance-Metriken. Hauptmerkmale Flexible Zeitanalyse Betrachten Sie Ihre Performance auf Quartals-, Monats-
FREE
Local Trade Copier MT5
Rashed Samir
3 (1)
Utilitys
Local Trade Copier ist ein fortschrittliches Tool, das für das effiziente Kopieren von Trades zwischen Konten im lokalen Modus entwickelt wurde. Es ermöglicht eine blitzschnelle Replikation von Aufträgen von einem Master-Konto zu einem Slave-Konto. Im lokalen Modus werden die Trades sofort kopiert, während der Kopiervorgang im Remote-Modus weniger als 1 Sekunde dauert. MT4-Version MT5 Vollversion (Lokal & Remote) MT4 Vollversion (Lokal & Remote) Der lokale Modus bezieht sich darauf, dass beide
Quick Copier MT5
Agung Imaduddin
Utilitys
"Quick Copier" wurde entwickelt, um den Handel ohne komplizierte Einstellungen zu kopieren. Es kopiert Master-Orders schneller als "Just Copier" ( https://www.mql5.com/en/market/product/20920 ). Bitte prüfen Sie auch dieses Produkt unter fxina.hostingerapp.com. Das Kopieren kann an einem PC durchgeführt werden. Ein EA kann als Master (Anbieter) oder Slave (Empfänger) eingestellt werden. Der Empfänger-Lot kann auf mehrere Provider-Lots gesetzt werden. Jede Art von Kopie ist möglich. MT4 -> MT5 MT
Reverse Trades Copier for Source
Jinsong Zhang
1 (1)
Utilitys
Reverse TradeCopier für Follower kann Trades von einem Konto kopieren, auf dem Reverse TradeCopier Source läuft. Merkmale: Kopiert Trades von einem Quellkonto (Master) auf mehrere Folgekonten (Slave). Erlaubt dem Anleger (nur lesend) ein Passwort für das Quellkonto (Master). Es gibt keine komplizierten Einstellungen und Eingabeparameter, alles ist einfach. Funktioniert mit verschiedenen Brokern. Funktioniert mit verschiedenen Kurssymbolen (EURUSD_FX, eurusd_m, etc.). Kann Aufträge von der 4-stel
Remote Trade Receiver MT5
Rashed Samir
Utilitys
Kostenlose Slave Version - Remote Trade Receiver MT5. Dies ist die kostenlose Slave-Version unseres professionellen Remote Trade Copier Systems. Sie ermöglicht es Ihnen, Trades von einem Master-Konto zu empfangen, auf dem unsere vollständige Copy-Trade-Lösung läuft. Diese Version wurde im Hinblick auf Einfachheit und Zuverlässigkeit entwickelt. Sie ist schreibgeschützt und kann keine Trades senden oder unabhängig arbeiten. Hauptmerkmale : Ein-Klick-Einrichtung - einfach mit dem Master-Konto v
FREE
Multi Symbol Trailing
Vladimir Karputov
5 (1)
Utilitys
Das Dienstprogramm „   Multi Symbol Trailing   “ verschiebt den Stop Loss für alle Positionen, die derzeit offen sind (Multi Symbol Trailing). Es soll in erster Linie den manuellen Handel unterstützen. Es gibt keine Einschränkungen für das Dienstprogramm, weder durch den Namen des Währungspaares noch durch die individuelle Kennung (Magic-Nummer) - das Dienstprogramm verarbeitet absolut alle Positionen, die derzeit offen sind. Die Maßeinheit für die Parameter „   Trailing Stop   “ und „   Trailin
Flash Copy MT5
Trinh Dat
5 (1)
Utilitys
Das Programm dient zum Kopieren des Handels von MT5 auf MT4 und MT5 auf dem lokalen PC oder zum Kopieren über das Internet . Jetzt können Sie einfach Trades überall hin kopieren oder mit Freunden teilen. Es darf nur ein Flash Server auf dem VPS laufen, außerdem müssen Sie die Anwendungen erlauben, wenn Sie die Windows Firewall einschalten. Es können nicht mehr als 20 Kontokopierer gleichzeitig zum Server hinzugefügt werden, einschließlich MT4 und MT5 Holen Sie sich kostenlos Kopierer EA für MT4
TradeForge Trade Copier
Akshay Chunilal Patil
Utilitys
️ TradeForge Trade Copier – Effiziente Trade-Kopie zwischen MT5-Konten TradeForge Trade Copier ist ein leistungsstarker MT5‑EA, der Trades von einem Master-Konto auf mehrere Slave-Konten repliziert. Ideal für Fondsmanager, Prop-Trader und Einzelhändler, die Strategien konsistent auf verschiedenen Brokern einsetzen und Risiken streuen möchten. Kernkonzept: Trade-Kopie / Mirror-Trading Perfekt für Manager mit mehreren Kundenkonten Ermöglicht dieselbe Strategie über verschiedene Broker Unterst
TradesOnChart MT5
Nina Yermolenko
Utilitys
Das Dienstprogramm zeigt in einer bequemen Form die historischen Handelsgeschäfte an, die auf dem Konto getätigt wurden. Sie können die Geschäfte nach magischer Zahl oder Prozentzahl filtern, nur gewinnbringende oder verlustbringende Geschäfte anzeigen und nur Kauf- oder Verkaufsgeschäfte anzeigen. Mit diesem Dienstprogramm können Sie Einstiegs- und Ausstiegspunkte, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus, Handelsgewinn, magische Zahl und Kommentar, Orderticket und Ordergröße sehen - Sie müssen das
CopyMaster mt5
Evgenii Aksenov
4.2 (5)
Utilitys
Mit diesem Dienstprogramm können Sie alle Trades von einem Terminal mit der Master-Einstellung auf andere Terminals mit der Slave-Einstellung kopieren Gleichzeitig können Sie auswählen, welche Paare kopiert werden sollen, und die Größe der kopierten Reihenfolge anhand mehrerer Parameter festlegen. Legen Sie die Limitverluste durch DrawDown fest oder kopieren Sie nur profitable Trades Sie können Angebote von MT4 oder MT5 zu MT4 oder MT5 anderen Brokern kopieren Jetzt wird es nicht schwierig s
Sahwira Trade Manager
Niccyril Chirindo
Utilitys
Sahwira Trade Manager - Fortgeschrittenes Forex-Handels-Panel für MT5 Steigern Sie Ihre Handelseffizienz mit Präzision und Kontrolle Steigern Sie Ihr Handelserlebnis mit Sahwira Trade Manager, einem leistungsstarken und benutzerfreundlichen Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5 (MT5). Egal, ob Sie Anfänger oder erfahrener Devisenhändler sind, dieses fortschrittliche Handelsmanagement-Tool bietet ein elegantes, anpassbares Dashboard zur Ausführung von Markt- und schwebenden Aufträgen, zum Risikom
TP and SL Calculator Indicator MT5
Mehnoosh Karimi
Utilitys
TP & SL Calculator Indikator für MT5 Der Take Profit & Stop Loss Calculator Indikator ist ein effektives Risiko- und Kapitalmanagement-Tool für den MetaTrader 5. Er hilft Händlern, Take Profit (TP) und Stop Loss (SL) Levels direkt auf dem Chart zu bestimmen und zu setzen. Dieser Indikator verbessert die Handelseffizienz durch sein spezielles Bedienfeld, das Folgendes beinhaltet: Erstellen und Verwalten von TP- und SL-Levels für Kauf- und Verkaufspositionen Berechnung des Handelsvolumens in Lots
FREE
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.38 (26)
Utilitys
Auto Trade Copier wurde entwickelt, um Trades auf mehrere MT4-, MT5- und cTrader-Konten/Terminals mit 100%iger Genauigkeit zu kopieren. Die Anbieter- und Empfängerkonten müssen sich auf demselben PC/VPS befinden. Mit diesem Tool können Sie Trades auf Empfängerkonten auf demselben PC/VPS kopieren. Alle Handelsaktionen werden perfekt vom Provider zum Empfänger kopiert. Diese Version kann nur auf MT5-Konten verwendet werden. Für MT4-Konten müssen Sie Auto Trade Copier (für MT4) verwenden. Hinweis:
Inverted Chart EA
Samuele Borella
Utilitys
Umgekehrtes_Diagramm_EA Utility Expert Advisor Inverted_Chart_EA erstellt und verwaltet einen spiegelverkehrten Chart eines beliebigen Symbols und Zeitrahmens. Es generiert automatisch ein benutzerdefiniertes Instrument (z. B. US30_INV ) und aktualisiert dessen Kursverlauf in Echtzeit, wobei die Balken um einen ausgewählten Pivot gespiegelt werden. Dieses Tool bietet Händlern eine neue Möglichkeit, den Markt aus einer anderen Perspektive zu analysieren , indem es den Chart auf den Kopf stellt. W
Telegram to mt5 signal copier
Chukwuemeka Kingsley Anyanwu
Utilitys
Kopiert Signale von jedem Telegram-Kanal und führt den Handel sofort auf MT5 aus, ohne Admin-Rechte! Erhalten Sie Handelssignale auf Telegram und wünschen Sie sich, dass diese sofort auf dem Meta Trader 5 ausgeführt werden können? LESEN SIE DIESE ANLEITUNG ZUR EINRICHTUNG Telegram to MT5 Signal Copier ist eine leistungsstarke Brücke zwischen Ihren Telegram-Signalkanälen und MetaTrader 5. Er hört Nachrichten von einem bestimmten Telegram-Kanal ab und extrahiert automatisch Handelssignale - eins
SonicTradeCopier MT5
Farrukh Aleem
5 (1)
Utilitys
SonicTradeCopier: (Am besten für Scalping) Einfach Schnell Zuverlässig Handelskopierer. Kopieren Sie Trades von einem Terminal zu einem anderen (Internet-Kopierfunktion in Kürze). MT4 zu MT4. MT4 zu MT5. MT5 zu MT5. MT5 zu MT4. MT4/MT5 auf jede andere Plattform Kopiermöglichkeit für maßgeschneiderte Lösungen. Umgekehrter Handel. Erweiterte Filter für Trader. Merkmale: (Einrichten von Kopierrichtlinien) Der Sender muss nur den Signalnamen einrichten und mit dem Senden von Signalen beginnen [ S
K Trade Assistant Pro MT5
Kaijun Wang
1 (1)
Utilitys
Assistent: Trade Assistant-MT4 (zum Herunterladen klicken) Trade Assistant-MT5 (zum Herunterladen klicken) Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Grundlagen: Schnelles Öffnen und Schließen von Positionen, Öffnen und Schließen von Positionen mit einem Klick, Platzieren von Aufträgen mit einem Klick Draw-Line-Handel Auto-Sl/TP Symbole in der Nähe Gewinn geschützt Move SL-Schutz Nachlaufender SL Konto-Risikokontrolle Schatten der Ordnung Bestellungen automatisch hinzufügen
MT5 Local Trade Copier Pro
Biswarup Banerjee
2 (1)
Utilitys
MT5 Local Trade Copier Pro ist ein MetaTrader 5 Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Trades von einem Quell-MT5-Konto auf mehrere MT5- oder MT4-Konten auf demselben PC zu kopieren. Dieses Tool ist ideal, um Trades auf Kunden- oder Portfoliokonten zu replizieren, mit anpassbaren Parametern wie Losgrößen, Stop-Loss/Take-Profit und Optionen für umgekehrtes Kopieren. Es vereinfacht das Trade-Management, ohne Trades basierend auf Marktlogik auszuführen, und bietet flexible Synchronisation für unt
Just Copier MT5
Agung Imaduddin
4.75 (4)
Utilitys
"Just copier" wurde entwickelt, um den Handel ohne komplizierte Einstellungen zu kopieren. Die Kopie kann auf einem PC durchgeführt werden. Ein EA kann als Master (Anbieter) oder Slave (Empfänger) eingestellt werden. Das Empfänger-Lot kann auf mehrere Provider-Lots eingestellt werden. Bitte prüfen Sie dieses Produkt auch unter fxina.hostingerapp.com. Jede Art von Kopie ist möglich. MT4 -> MT5 MT4 -> MT4 MT5 -> MT5 MT5 -> MT4 Wenn Sie MT4 -> MT5 oder MT5 -> MT4 kopieren möchten, kaufen Sie bitte
Breakevan Utility
Jose Luis Thenier Villa
Utilitys
BreakEvan Dienstprogramm Ist ein einfaches Tool in einem Panel mit diesem Dienstprogramm: Dieses Dienstprogramm zeichnet eine goldene Linie in das angewandte Diagramm, die den Break-Even-Preis unter Berücksichtigung aller für dieses spezifische Symbol geöffneten Positionen anzeigt. Auch das Informationspanel zeigt: Saldo Breakeven-Preis für diesen Chart Force Breakeven (für dieses Symbol) als ON/OFF Force Breakeven Global (unter Berücksichtigung aller eröffneten Trades) als ON/OFF Gesamtzahl de
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilitys
Ultimate Extractor - Professionelle Handelsanalyse für MT5 Ultimate Extractor verwandelt Ihren MetaTrader 5 Handelsverlauf in verwertbare Erkenntnisse mit umfassenden Analysen, interaktiven Charts und Echtzeit-Performance-Tracking. Was es tut Phase 1: Analysiert automatisch Ihren MT5-Handelsverlauf für alle Expert Advisors und erstellt detaillierte HTML-Berichte mit interaktiven Visualisierungen. Verfolgt Live-Performance-Metriken einschließlich offener Positionen, gleitender P/L und Drawdown in
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilitys
EASY Insight AIO – Die All-in-One-Lösung für smartes und müheloses Trading Überblick Stellen Sie sich vor, Sie könnten den gesamten Markt – Forex, Gold, Krypto, Indizes und sogar Aktien – in wenigen Sekunden scannen, ganz ohne manuelles Chart-Screening, Installationsaufwand oder Indikator-Einrichtung. EASY Insight AIO ist Ihr ultimatives Plug-&-Play-Exporttool für KI-gestütztes Trading. Sie erhalten eine umfassende Marktübersicht in einer einzigen, übersichtlichen CSV-Datei – bereit für die so
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilitys
HYT (Help Your Trading)   ist ein Tool, das Ihnen dabei helfen soll, Ihre Verlustpositionen mithilfe von zwei Haupttechniken   zu reduzieren   : Standardmäßige Mittelwertbildung. Hedging mit anschließender Eröffnung von Positionen in Trendrichtung. Mit diesem Tool können Sie mehrere in unterschiedliche Richtungen geöffnete Positionen verwalten, sowohl für den Kauf als auch für den Verkauf. HYT berechnet automatisch die Größe der nächsten Position, den Auftragspreis, die Richtung für die Mittelw
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilitys
Das Produkt wird alle Telegramm-Signal zu MT5 (die Sie Mitglied sind) zu kopieren, auch kann es als Remote-Kopierer arbeiten. Einfach einzurichten, Kopierauftrag sofort, kann mit fast Signalformaten arbeiten, Bildsignal, Unterstützung, um andere Sprache in Englisch zu übersetzen Arbeitet mit allen Arten von Kanälen oder Gruppen, auch mit Kanälen, die "Restrict Saving Content" haben, arbeitet mit mehreren Kanälen, mehreren MT5 Arbeitet als Remote-Kopierer: mit Signal haben Ticket-Nummer, wird es
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilitys
Lazy Trader ist Ihr persönlicher Risikomanagement-Assistent, der selbstständig die besten Markteinstiege findet, Positionen verwaltet und Ihnen hilft, den maximalen Gewinn aus jeder Handelsidee zu ziehen! Er überwacht Charts von M1 bis W1 , findet optimale Einstiegspunkte basierend auf Ihren Parametern und verwaltet Trades ohne Ihr Zutun: - Sie haben eine Idee im Tageschart? Lazy Trader prüft alles und eröffnet alle notwendigen Positionen, während Sie Ihr Leben leben. - Teilweise Take-Profits,
Bots Builder Pro MT5
Andrey Barinov
4.17 (6)
Utilitys
Dies ist genau das, was der Name sagt. Visuelle Strategieerstellung . Einzigartig in seiner Art. Verwandeln Sie Ihre Handelsstrategien und Ideen in Expert Advisors, ohne eine einzige Zeile Code zu schreiben. Erzeugen Sie mit wenigen Klicks mql-Quellcode-Dateien und erhalten Sie voll funktionsfähige Expert Advisors, die für die Live-Ausführung, den Strategietester und die Cloud-Optimierung bereit sind. Es gibt nur sehr wenige Optionen für diejenigen, die keine Programmierkenntnisse haben und ihr
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilitys
Custom Alerts AIO: Märkte gleichzeitig überwachen – sofort einsatzbereit, ohne Setup Übersicht Custom Alerts AIO ist eine voll integrierte Marktüberwachungslösung für alle, die keine Zeit mit komplizierter Einrichtung verlieren wollen. Alle benötigten Indikatoren – FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels und IX Power – sind bereits eingebaut und sofort aktiv. Der Fokus liegt auf der Generierung zuverlässiger Alarme, ganz ohne Chart-Grafiken. Unterstützt werden alle wichtigen Asset-Klassen:
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (42)
Utilitys
Achtung! Sie können sich die Funktionsweise des Programms in der kostenlosen Version YuClusters DEMO ansehen. YuClusters ist ein professionelles Marktanalysesystem. Der Händler hat einzigartige Möglichkeiten, den Fluss von Aufträgen, Handelsvolumina, Preisbewegungen mit Hilfe von verschiedenen Charts, Profilen, Indikatoren und grafischen Objekten zu analysieren. YuClusters arbeitet mit Daten, die auf Time&Sales- oder Tick-Informationen basieren, je nachdem, was in den Notierungen eines Finanzin
Crypto Charting
Rajesh Kumar Nait
5 (4)
Utilitys
Crypto Charting for MT5 – Integration von Kryptowährungs-Charts in MetaTrader 5 Übersicht Crypto Charting for MT5 bietet OHLC-Daten in Echtzeit über WebSocket. Es unterstützt mehrere Börsen und ermöglicht automatische Aktualisierungen innerhalb von MT5. Funktionen Realtime-Daten über WebSocket Automatische Aktualisierung historischer Daten Geplante Synchronisation bei Verbindungsunterbrechungen Kompatibel mit allen MT5-Zeiteinheiten Vollständige OHLCV-Daten Unterstützung für Strategie-Tests Aut
Live Forex Signals MT5
Denis Nikolaev
Utilitys
Live Forex Signals ist für den Handel mit den Signalen der Website konzipiert   https://live-forex-signals.com/en und https://foresignal.com/en . Live Forex Signal for MetaTrader 4   https://www.mql5.com/en/market/product/81445 Daten Username   und   Password   wenn Sie ein Abonnement für Websites haben live-forex-signals.com/foresignal.com . dann sollten Sie diese Optionen mit Ihren Anmeldeinformationen ausfüllen. Wenn es kein Abonnement gibt, lassen Sie die Felder leer; Comment   Kommentar z
MT5 To Tradovate
Laurent Xavier Richer
Utilitys
MT5 → Tradovate Bridge (Prop-Firm Ready) Spiegeln Sie Ihre MT5-Trades in Echtzeit in Tradovate - perfekt, um Ihre Lieblings-Indizes/Gold-EAs auf MT5 zu betreiben und gleichzeitig die Regeln der Top-Prop-Firmen zu erfüllen. Hauptmerkmale Live-Spiegelung: Repliziert MT5 Marktausführungen (Öffnen/Schließen) in Tradovate als Marktaufträge. Auto-Wiederaufnahme-Logik: Erkennt automatisch, wenn der Markt wieder geöffnet wird (nach täglichen Pausen oder am Wochenende) und nimmt Ihre verwalteten Position
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Utilitys
Kopieren Sie Signale aus jedem Kanal, dem Sie als Mitglied angehören (einschließlich privater und eingeschränkter), direkt auf Ihren MT5.  Dieses Tool wurde mit dem Benutzer im Hinterkopf entwickelt und bietet viele Funktionen, die Sie benötigen, um die Trades zu verwalten und zu überwachen. Dieses Produkt wird in einer benutzerfreundlichen und optisch ansprechenden grafischen Benutzeroberfläche präsentiert. Passen Sie Ihre Einstellungen an und beginnen Sie innerhalb weniger Minuten mit der Ver
Binance MT5 Crypto Trading Tool
Rajesh Kumar Nait
5 (2)
Utilitys
Binance Trading Tool für MT5 1. Dieses Produkt enthält Live-Charts per WebSocket, historische Charts und automatische Updates beim Neustart des MT5-Terminals, um einen reibungslosen Betrieb ohne manuelle Eingriffe zu gewährleisten und Ihnen einen reibungslosen Binance-Handel zu ermöglichen. Handel, Live-Charts und historische Daten für Spot und Futures verfügbar Chartfunktionen: 1. Live-OHLC-Chart über WebSocket (WSS) 2. Verlaufsaktualisierung über API 3. Automatische Aktualisierung des Char
Renko Builder GLX1
Eranga Thilina Dhanushka Gallage
Utilitys
Der GLX1 Renko Builder Expert Advisor (EA) kann Renko-Bar-Charts für jedes beliebige Symbol erstellen. Die Renko-Charts werden als benutzerdefinierte Echtzeit-Symbol-Charts generiert, die für die technische Analyse mit jedem MT5-kompatiblen Indikator weiter verwendet werden können. Den kostenlosen GLX1 Renko Euro Expert Advisor finden Sie hier. https://www. mql5.com/en/market/product/115074 Enthaltene Funktionen: Wirklich reaktionsschnelles Renko-Charting in einem benutzerdefinierten Symbolch
RiskGuard Management
MONTORIO MICHELE
5 (22)
Utilitys
ACHTUNG : Für eine kostenlose Testversion besuche meine Website. Bedienungsanleitung RiskGuard Management — Dein ultimativer Verbündeter für kompromissloses Trading. Lot Calculator — Automatische Berechnung der Positionsgröße. Quantum — Automatisches Risiko, um Gewinne zu maximieren und Drawdowns zu reduzieren. Automatic Journal — Inklusive und kostenlos auf meiner Website herunterladbar. Automatic Screenshot — Zwei Screenshots: einer beim Öffnen und einer beim Schließen des Trades. Partial Pr
Discord Signal Copier
Trinh Dat
5 (3)
Utilitys
Das Produkt kopiert alle Discord-Signale auf den MT5 (bei dem Sie Mitglied sind ) und kann auch als Remote-Kopierer arbeiten. Einfach einzurichten. Arbeitet mit fast allen Signalformaten, unterstützt die Übersetzung anderer Sprachen ins Englische Arbeitet mit mehreren Kanälen, mehreren MT5. Arbeitet mit Image Signal. Kopieren Sie Auftrag sofort, automatisch erkennen Symbol. Arbeitet als Remote-Kopierer: mit Signal haben Ticket-Nummer, wird es genau über Ticket-Nummer zu kopieren. Wie man einrich
Mentfx Mmanage mt5
Anton Jere Calmes
4.25 (8)
Utilitys
In dem hinzugefügten Video werden alle Funktionen, die Effektivität und die Einsatzmöglichkeiten des Trade Managers vorgestellt. Drag and Drop Trade Manager. Zeichnen Sie Ihren Einstieg und lassen Sie das Tool den Rest berechnen. Erweiterte Targeting- und Close-Anteile eines Trades direkt im Tool verfügbar (verwalten Sie Trades im Schlaf). Market-Order oder Limit-Order auf beiden Seiten mit faktorisiertem Spread. Zeichnen Sie einfach den Einstieg, das Tool erledigt den Rest. Hotkey-Setup macht e
Gann Model Forecast MT5
Kirill Borovskii
Utilitys
Ich präsentiere Ihnen ein leistungsfähiges Dienstprogramm zur Vorhersage der zukünftigen Entwicklung eines Vermögenswerts auf der Grundlage des Schwingungsgesetzes von W.D. Ganna. Dieses Dienstprogramm analysiert das ausgewählte Marktmodell und liefert Codes für mögliche zukünftige Marktbewegungsmuster. Wenn Sie den ausgewählten Code in das entsprechende Feld eingeben, erhalten Sie eine Prognose der möglichen Marktbewegung. Das Dienstprogramm hat die Möglichkeit, mehrere mögliche Prognosemodell
ManHedger MT5
Peter Mueller
4.8 (5)
Utilitys
DIESES EA IST EIN HALBAUTOMATISCHES EA, ES BENÖTIGT BENUTZEREINGABEN. Handbuch & Testversion Bitte KAUFEN Sie dieses Produkt NICHT , bevor Sie es TESTEN und mein Video dazu gesehen haben. Der Preis des ManHedger wird nach 20 verkauften Exemplaren auf 250$ steigen. Kontaktieren Sie mich für Benutzer-Support oder Fehlerberichte oder wenn Sie die MT4 Version wollen! MT4 Version Ich garantiere keine Gewinne oder finanziellen Erfolg mit diesem EA. Mit diesem Expert Advisor, können Sie: Ihre eigene
Easy Strategy Builder 5
Gheis Mohammadi
5 (4)
Utilitys
Der Easy Strategy Builder (ESB) ist eine "Do It Yourself "-Lösung, die es Ihnen ermöglicht, eine breite Palette von automatisierten Handelsstrategien zu erstellen, ohne dass Sie eine Zeile Code schreiben müssen. Dies ist die weltweit einfachste Methode, um Ihre Strategien zu automatisieren, die bei STP-, ECN- und FIFO-Brokern verwendet werden können. Es ist kein Drag & Drop erforderlich. Legen Sie einfach die Bedingungen für Ihre Handelsstrategie fest, ändern Sie die Einstellungen auf die gewün
Reward Multiplier MT5
Amir Atif
Utilitys
50% Rabatt. Ursprünglicher Preis: $375 Reward Multiplier ist ein halbautomatischer Handelsmanager, der auf dem Pyramidenhandel basiert und zusätzliche Orders mit dem laufenden Gewinn Ihrer Trades eröffnet, um den Ertrag exponentiell zu maximieren, ohne das Risiko zu erhöhen. Im Gegensatz zu anderen ähnlichen EAs zeigt dieses Tool den potenziellen Gewinn/Verlust und das Verhältnis von Belohnung und Risiko an, noch bevor Sie den ersten Handel eingehen! Demo hier herunterladen (Startlot ist auf 0.
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
Utilitys
Mt5 To InterativeBrokers Copier ermöglicht es Ihnen, Geschäfte vom MT5-Konto zu Interactive Brokers zu kopieren. Damit können Sie Ihre EA-Strategie auf einem MT5-Demo-/Realkonto ausführen und dann alle Geschäfte in Echtzeit auf das Interactive Brokers-Konto kopieren. Merkmale: 1. Kopieren oder Invertieren von Geschäften in Echtzeit vom MT5-Konto auf das IB-Konto. 2. Regelmäßige Synchronisierung der Positionen beider Konten, falls ein Kopiervorgang fehlt. 3. Sie können nur Kauf- oder Verkaufsp
Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
3.67 (3)
Utilitys
Trade Copier Pro MT5 ist ein Tool zum Kopieren von Trades aus der Ferne auf mehrere MT4-, MT5- und cTradfer-Konten an verschiedenen Computern/Standorten über das Internet. Dies ist eine ideale Lösung für Sie, wenn Sie ein Signalanbieter sind und Ihre Trades an andere Empfänger global nach Ihren eigenen Regeln kopieren möchten. Ein Anbieter kann Trades zu mehreren Empfängern kopieren und ein Empfänger kann ebenfalls Trades von mehreren Anbietern erhalten. Der Anbieter kann sogar den Ablauf des Ab
StarseedFX Smart Trading Tool MT5
Mohamed Elsayed
4.33 (6)
Utilitys
Was genau ist ein Smart Trading Tool? Smart Trading Tool wurde für den schnellen und komfortablen Handel an den Finanzmärkten speziell für ORDER BLOCKS TRADERS entwickelt . Es bietet Händlern Funktionen, wie z.B.: Ein Zeichnungstool Ein-Klick-Handels-Panel Automatische Losgrößenberechnung basierend auf Ihrer Risikobereitschaft & Money Management (Sehen Sie sich dieses Video an , wie dieses Tool Ihnen helfen kann, Ihr Risiko pro Handel besser zu verwalten!) Eingebaute PRICE LEVELS (Fibonacci, run
Remote Trade copieur
Rashed Samir
5 (2)
Utilitys
Remote Trade Copier ist ein fortschrittliches Tool zum effizienten Kopieren von Trades zwischen Konten sowohl im lokalen als auch im Remote-Modus . Es ermöglicht eine blitzschnelle Replikation von Aufträgen von einem Master-Konto zu einem Slave-Konto. Im lokalen Modus werden die Trades sofort kopiert, während der Kopiervorgang im Remote-Modus weniger als 1 Sekunde dauert. MT4 Version (nur lokal) MT5 Version (nur lokal) MT4 Vollversion (lokal & remote) Der lokale Modus bezieht sich darauf, das
GRat Crypto
Ivan Titov
4.5 (2)
Utilitys
Handeln Sie an Krypto-Börsen im MT5! GRat_Crypto ist ein Tool für den manuellen und automatisierten Handel , einschließlich ALLER verfügbaren EA, ALLER Kryptowährungen an den beliebtesten Kryptobörsen in der vertrauten MT5-Umgebung 24/7. Eigenschaften 1. ALLE Instrumente der 9 beliebtesten Krypto-Börsen sind verfügbar: Binance, BingX, Bybit, Coinbase, CoinEx, Kraken, KuCoin , MEXC und OKX . 2. Die Möglichkeit, JEDEN in MT5 verfügbaren Auftragstyp zu platzieren, sowohl Market als auch Pending, A
FTMO Protector 8
Vyacheslav Izvarin
Utilitys
SCHÜTZEN Sie Ihr FTMO-Konto auf einfachste Weise Must-Have Account Protector für jedes Prop-trading Konto und Herausforderung MT4 / MT5 Expert Advisor, der Ihr Forex Prop Trading Konto vor einem unerwarteten Drawdown schützt! FTMO Protector ist ein Tool, mit dem Sie Ihre Trades verwalten und Ihren Gewinn und Verlust über mehrere Robots und Währungspaare mit einfachen Parametern und Einstellungen kontrollieren können. Verwenden Sie so viele EAs und Instrumente wie Sie benötigen, der Protector wir
The AInalyzer Automated AI Chart Analysis
Maurice Tusche
5 (1)
Utilitys
Chart-Analyse auf Profi-Niveau – KI-gestützt & visuell aufbereitet The AInalyzer ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, der mithilfe von künstlicher Intelligenz Marktstrukturen analysiert und automatisch visuelle Objekte direkt auf Ihrem Chart platziert. Anstatt Charts stundenlang manuell zu untersuchen, erhalten Sie in kurzer Zeit eine klare Übersicht über Unterstützungen, Widerstände, Trendstrukturen und mögliche Handelszonen – nachvollziehbar, visuell markiert und jederzeit abrufbar. Earl
Best Renko Chart Generator
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
5 (1)
Utilitys
Dies ist der beste Renko-Chart-Generator, den es je auf dem Markt gab Sie können die Boxgrößen basierend auf ATR oder Fixed Size einstellen: 1. Feste Box-Größe 2. Aktuelle ATR-Größe 3. ATR-Größe der Chart-Startzeit. Sie können auch den Renko-Chartschnitt von Datum und Uhrzeit als Referenz für die Erstellung von Renko-Charts festlegen. Sie müssen auf ein Symbol Chart, der die Renko-Chart von ihm wollen, dann sofort ein neues Diagramm geöffnet wird, die auf Renko basiert, können Sie diese generier
Unlimited Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
5 (10)
Utilitys
Unlimited Trade Copier Pro MT5 ist ein Tool zum Kopieren von Trades aus der Ferne auf mehrere MT4-, MT5- und cTrader-Konten an verschiedenen Computern/Standorten über das Internet. Dies ist eine ideale Lösung für Sie, wenn Sie ein Signalanbieter sind und Ihre Trades an andere Empfänger global nach Ihren eigenen Regeln kopieren möchten. Ein Anbieter kann Trades zu mehreren Empfängern kopieren und ein Empfänger kann ebenfalls Trades von mehreren Anbietern erhalten. Der Anbieter kann sogar den Abla
Weitere Produkte dieses Autors
Gmail to MT4
Nguyen Hoang Phu
Utilitys
Gmail to MT4 ist ein Tool, das den Prozess der Übertragung von Handelssignalen aus Ihrem Gmail-Posteingang direkt auf Ihre MetaTrader 5 Handelsplattform automatisiert. Es ist eine Brücke, die diese beiden Plattformen miteinander verbindet und es Ihnen ermöglicht, Trades auf der Grundlage von per E-Mail gesendeten Informationen zu empfangen und auszuführen. Keine DLL, keine .exe, und keine externe Software Kann TradingView-Signale empfangen Wünschen Sie sich weitere Funktionen? Wir implementieren
Auswahl:
Ali demirtas
47
Ali demirtas 2024.12.09 13:46 
 

It's exactly the tool I was looking for. I bought it, it works flawlessly. Thanks to this tool, I was able to create my own expert using tradingview indicators. The only problem is that it works with e-mail, so there is a slight delay when opening a transaction. This is a natural problem between platforms. In my tests, I measured the delay as approximately 0.6 milliseconds.

edit: I wrote it wrong. Correct 6 milliseconds

Nguyen Hoang Phu
17012
Antwort vom Entwickler Nguyen Hoang Phu 2025.12.25 04:29
Great to hear that you're finding the tool so useful!
Antwort auf eine Rezension