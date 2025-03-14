Gmail to MT4

Gmail to MT4 ist ein Tool, das den Prozess der Übertragung von Handelssignalen aus Ihrem Gmail-Posteingang direkt auf Ihre MetaTrader 5 Handelsplattform automatisiert. Es ist eine Brücke, die diese beiden Plattformen miteinander verbindet und es Ihnen ermöglicht, Trades auf der Grundlage von per E-Mail gesendeten Informationen zu empfangen und auszuführen.

  • Keine DLL, keine .exe, und keine externe Software
  • Kann TradingView-Signale empfangen
  • Wünschen Sie sich weitere Funktionen? Wir implementieren sie gerne nach Ihren Bedürfnissen.

Wie man einrichtet:

  1. Erstellen Sie ein App-Passwort unterhttps://myaccount.google.com/apppasswords und speichern Sie es
  2. Aktivieren Sie "Allow WebRequest for listed URL" und fügen Sie "mail.google.com" zu der Liste hinzu (siehe Screenshot)
  3. Starten Sie den EA

Handelsbeispiele:

  1. 0,1 Lot EURUSD kaufen, Stop Loss 50 Ticks, Take Profit 25 Ticks: Kaufen, EURUSD, Risiko = 0.1, sl = 50, tp = 25
  2. Verkauf von 0,2 Lots GBPUSD, Stop-Loss 20 Ticks, Take-Profit 10 Ticks: Verkaufen,GBPUSD, Risiko = 0,2, sl = 20, tp = 10


