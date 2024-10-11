Gmail to MT5

5

Gmail to MT5 es una herramienta que automatiza el proceso de transferencia de señales de trading desde tu bandeja de entrada de Gmail directamente a tu plataforma de trading MetaTrader 5. Es un puente que conecta estas dos plataformas, lo que le permite recibir y ejecutar operaciones basadas en la información enviada por correo electrónico.

  • Sin DLL, sin .exe, y sin software externo
  • Puede recibir señales TradingView
  • ¿Desea más funciones? Estaremos encantados de implementarlas en función de sus necesidades

Cómo configurarlo:

  1. Cree una contraseña de aplicación en https://myaccount.google.com/apppasswords y guárdela
  2. Habilite "Permitir WebRequest para URL listadas" y añada "mail.google.com" a la lista (ver captura de pantalla)
  3. Ejecute el EA

Ejemplos de operaciones:

  1. Comprar 0.1 lote EURUSD, stop loss 50 ticks, take profit 25 ticks: Comprar, EURUSD, riesgo = 0.1, sl = 50, tp = 25
  2. Para vender 0,2 lote GBPUSD, stop loss 20 ticks, take profit 10 ticks: Vender, GBPUSD, riesgo = 0.2, sl = 20, tp = 10

Comentarios 1
Ali demirtas
47
Ali demirtas 2024.12.09 13:46 
 

It's exactly the tool I was looking for. I bought it, it works flawlessly. Thanks to this tool, I was able to create my own expert using tradingview indicators. The only problem is that it works with e-mail, so there is a slight delay when opening a transaction. This is a natural problem between platforms. In my tests, I measured the delay as approximately 0.6 milliseconds.

edit: I wrote it wrong. Correct 6 milliseconds

