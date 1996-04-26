TradingSessionPipsVisualizer
- 지표
- Komi Eyram F Kahoho
- 버전: 2.0
- 업데이트됨: 8 4월 2025
- 활성화: 10
이 인디케이터의 기능을 살펴보기 전에 이 제품에 평가를 남기고, 경험을 공유하기 위해 댓글을 남기며, 최신 업데이트와 새로운 도구에 대한 정보를 얻기 위해 제 페이지를 구독해 주세요. 여러분의 지원은 매우 소중하며, 저의 창작물을 지속적으로 개선하는 데 큰 도움이 됩니다!
설명:
TradingSessionPipsVisualizer - 트레이딩 세션을 마스터하는 전문 도구
외환 시장 세션을 한눈에 시각화하고 최적의 거래 타이밍을 파악하세요!
TradingSessionPipsVisualizer는 MetaTrader 4용 프리미엄 지표로, 주요 트레이딩 세션(런던, 뉴욕, 아시아, 시드니, 프랑크푸르트)을 차트에 직접 강조 표시합니다. 요구가 높은 트레이더들을 위해 개발된 이 도구는 다음을 가능하게 합니다:
-
활발한 거래 시간이 즉시 식별됨 (세션 중첩)
-
실시간으로 변동성 분석 (피프스 범위 표시)
-
최적의 시간에 맞춰 전략 조정 (스캘핑, 데이 트레이딩, 스윙 트레이딩)
-
자신의 거래 스타일에 맞게 표시를 개인화
주요 기능
직관적인 시각화
-
각 세션에 대해 색상이 지정된 영역 (색상 맞춤 설정 가능)
-
고점/저점 및 피프스 범위가 명확하게 표시됨
-
설명적인 레전드 (선택 사항)로 즉시 이해 가능
고급 개인화
-
표시할 세션 선택 (런던, 뉴욕, 아시아 등)
-
경계선 스타일 (두께, 패턴, 채우기)
-
시간대 관리 (HH:MM 형식으로 정확한 조정)
트레이더를 위한 필수 데이터
-
세션 간 변동성 비교
-
여러 일 동안의 기간 (설정 가능)
-
모든 도구와 호환 (외환, 지수, 암호화폐)
이 지표는 누구에게 적합한가요?
-
데이 트레이더: 가장 유동적인 시간대에 거래하려는 분
-
스캘퍼: 런던/뉴욕 세션 중첩을 활용하려는 분
-
스윙 트레이더: 낮은 변동성 시간을 피하려는 분
-
초보자: 세션이 시장에 미치는 영향을 이해하고 싶은 분
실용적인 적용
-
런던 오프닝: 유럽 세션 시작 시의 움직임 예측
-
뉴욕-런던 중첩: 하루 중 가장 변동성이 큰 시간을 목표로
-
아시아 세션: 스윙 트레이딩을 위한 통합 구간 식별
-
세션 후 분석: 각 시간대의 성과 평가
기술 및 호환성
-
플랫폼: MetaTrader 4
-
도구: 모든 외환 페어, 지수, 암호화폐
-
개인화: 한 번의 클릭으로 모든 설정에 접근