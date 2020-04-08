FOTSI Oscillator

FOTSI es un indicador que analiza la fuerza relativa de las divisas en los principales pares de Forex. Su objetivo es anticipar correcciones en los pares de divisas que siguen tendencias fuertes mediante la identificación de posibles señales de entrada a través de zonas objetivo de sobrecompra y sobreventa.

Lógica teórica de construcción:

  • Cálculo del Momento Individual de las Divisas: FOTSI comienza calculando el momentum para cada par de divisas que incluye una divisa específica, y luego agrega por la divisa de interés (EUR, USD, GBP, CHF, JPY, AUD, CAD, NZD).
  • Aplicación de la fórmula TSI: La fórmula "True Strength Index (TSI)" se aplica al impulso de las divisas individuales obtenido en el punto 1. Esto produce un oscilador que oscila por encima y por debajo de 0.
  • Capacidad de respuesta y minimización de lapsos: FOTSI utiliza doble suavizado en el momentum de las divisas individuales a través de TSI. Esta característica proporciona al indicador una curva limpia en el oscilador, intentando minimizar los retardos en los cambios de tendencia.

SÍNTESIS OPERATIVA

Se sugiere una estrategia de "Mean Reverting" para el indicador, con los siguientes pasos operativos sugeridos para identificar, abrir y cerrar posiciones.

Las áreas de identificación son las siguientes:

  • SOBRECOMPRA: Superior a 50.
  • SOBREVENDIDO: Inferior a -50.
  • ZONAS PLANAS: Entre -25 y +25.
Otros detalles:
  • Es aconsejable utilizarlo en los marcos temporales H1, H4 y D1.
  • Cuando se aplica al gráfico, el oscilador varía al cambiar el timeframe.
  • Si el marco temporal permanece igual pero cambia el par de divisas, el indicador permanece igual (ya que representa la fuerza de la divisa).
  • Las dos medias móviles aplicadas en la fórmula del TSI son de 25 y 15 periodos. Se trata de valores estándar, pero pueden cambiarse a valores inferiores si se desean más oportunidades de inversión (lo que también puede provocar un aumento de las falsas alarmas).

El funcionamiento sugerido es el siguiente:

  • Identificación de divisas: Identificar una divisa en la zona de sobrecompra (+50) o sobreventa (-50).
  • Selección de divisas opuestas: Identificar divisas opuestas a la zona plana (en el caso de sobrecompra del punto 1, las divisas a identificar serán las <-25, a la inversa >+25).
  • Apertura de la posición: Abrir el par de divisas compuesto por las dos divisas identificadas. La posición se abre cuando hay convergencia hacia el centro de la curva identificada, ya sea en sobrecompra o sobreventa. Se abre al inicio de la nueva vela después de registrar la convergencia FOTSI en la divisa indicada.
  • Condiciones de cierre: A criterio del operador, se sugiere cerrar cuando el precio supere las medias móviles exponenciales de 50 y 100 periodos (abriendo así 2 posiciones en el punto 3).
  • Stoploss y tamaño de la posición: Se recomienda no utilizar un stoploss. Si es necesario, ajústelo a 5 veces el ATR en el marco temporal de referencia. Preste atención al tamaño de la posición, ya que se trata de una estrategia contratendencia.

Ejemplo práctico (relacionado con los puntos anteriores):

  • Identificada sobreventa en Dic-2022 en NZD (por debajo de -50), divisas opuestas CAD, EUR y GBP (por encima de +25). En este ejemplo, sólo se mostrarán pantallas del caso NZDCAD [IMG_1.png].
  • Abra la primera posición Corta en NZDCAD para cerrarla al cierre anterior por debajo de EMA100 (línea roja) [IMG_2.png].
  • Abra la segunda posición corta en NZDCAD para cerrarla al cierre anterior por debajo de EMA50 (línea amarilla) [IMG_3.png].

AJUSTES y ENTRADAS

Los ajustes DEFAULT son adecuados para todos los gráficos.

A continuación se explican las entradas [IMG_4.png]:

  • MovingAverage_1 y MovingAverage_2: Periodos de las dos medias móviles para aplicar la fórmula TSI.
  • Bars_Plot: Número de velas a aplicar FOTSI (las primeras velas empezando por la izquierda tendrán un FOTSI a no considerar; este aspecto se mejorará en la próxima versión). Es aconsejable mantenerlo en 1000.
  • EUR_Active_Plot, USD_Active_Plot...etc: Parámetros que permiten mostrar varias divisas en la ventana del oscilador.

Cómo utilizar los parámetros (versión 1.0 del indicador):

  • Para un análisis macro de todas las divisas, mantenga todas las divisas activas (Active_Plot = TRUE) y Bars_Plot = 1000, en los plazos indicados.
  • Para un análisis específico de 2/3 divisas, desactive las demás (también por comodidad de visualización) e intente aumentar Bars_Plot para una mayor profundidad histórica.
  • Mantener todas las divisas activas y Bars_Plot>1000 puede hacer que el indicador se ralentice debido al exceso de datos a procesar. Es aconsejable seguir las recomendaciones anteriores.

DESARROLLOS FUTUROS:

La siguiente es la hoja de ruta para el desarrollo de FOTSI:

  • Optimización de la versión actual en parámetros Bars_Plot y rendimiento de actualización de osciladores + adición de alertas (MT4 Pop Up + Email).
  • Creación de un Asesor Experto para automatizar toda la operativa.

DISTRIBUCIÓN

  • Todas las licencias de alquiler y compra incluyen 5 activaciones por usuario en 5 ordenadores diferentes propiedad del comprador.

  • Sin fecha de caducidad para las instalaciones en caso de compra.


