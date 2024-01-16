El Perfil Inteligente de Liquidez

está codificado por colores basándose en la importancia de la actividad negociada en niveles de precios específicos, permitiendo a los operadores identificar niveles de precios significativos tales como niveles de soporte y resistencia, zonas de oferta y demanda, huecos de liquidez, zonas de consolidación, Liquidez de Compra/Lado de Venta, etc.

El Perfil Inteligente de Liquidez permite a los usuarios elegir entre diferentes periodos de tiempo incluyendo 'Auto', 'Rango Fijo', 'Swing High', 'Swing Low', 'Sesión', 'Día', 'Semana', 'Mes', 'Trimestre' y 'Año'.

Smart Liquidity Profile will show where retail traders are trading as well as where institutions are most likely opening positions. However, please avoid trading during news releases. Versión MT5 - https://www.mql5.com/en/market/product/109841

También muestra los cambios en los niveles de precios con mayor actividad negociada (Nivel POC).

Zonas de Liquidez - Muestra los Niveles de Liquidez, comúnmente conocidos como Zonas de Oferta y Demanda.





Entradas del Perfil de Liquidez:

Perfil de Liquidez: Verdadero/Falso (Visibilidad de los perfiles de liquidez)

Nodos Negociados Altos: Opción de color para nodos negociados altos

Nodos negociados medios: Opción de color para los nodos medios negociados

Nodos poco negociados: Opción de color para los nodos poco negociados

Zonas de Liquidez de Compra y Venta: Zonas de Liquidez de Compra y Venta: Verdadero/Falso (Visibilidad de los niveles de liquidez)

Nodos de Liquidez del Lado Comprador: Opción de color para los nodos de liquidez del lado comprador

Nodos de liquidez del lado vendedor: Opción de color para los nodos de liquidez del lado vendedor Otros ajustes: Número de filas: Especifique cuántas filas tendrá cada histograma de perfil.

Anchura del perfil: Anchura de las filas del histograma.

Niveles de precios: Máximo/Mínimo del precio del perfil.

Visibilidad del Rango y Color de los Perfiles.

