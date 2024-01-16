Smart Liquidity Profile
- Indicadores
- Suvashish Halder
- Versión: 2.0
- Actualizado: 13 agosto 2024
- Activaciones: 7
Smart Liquidity Profile will show where retail traders are trading as well as where institutions are most likely opening positions. However, please avoid trading during news releases.
Versión MT5 - https://www.mql5.com/en/market/product/109841
También muestra los cambios en los niveles de precios con mayor actividad negociada (Nivel POC).
Zonas de Liquidez - Muestra los Niveles de Liquidez, comúnmente conocidos como Zonas de Oferta y Demanda.
Entradas del Perfil de Liquidez:
- Perfil de Liquidez: Verdadero/Falso (Visibilidad de los perfiles de liquidez)
- Nodos Negociados Altos: Opción de color para nodos negociados altos
- Nodos negociados medios: Opción de color para los nodos medios negociados
- Nodos poco negociados: Opción de color para los nodos poco negociados
Zonas de Liquidez de Compra y Venta:
- Zonas de Liquidez de Compra y Venta: Verdadero/Falso (Visibilidad de los niveles de liquidez)
- Nodos de Liquidez del Lado Comprador: Opción de color para los nodos de liquidez del lado comprador
- Nodos de liquidez del lado vendedor: Opción de color para los nodos de liquidez del lado vendedor
Otros ajustes:
- Número de filas: Especifique cuántas filas tendrá cada histograma de perfil.
- Anchura del perfil: Anchura de las filas del histograma.
- Niveles de precios: Máximo/Mínimo del precio del perfil.
- Visibilidad del Rango y Color de los Perfiles.
No dude en ponerse en contacto conmigo si tiene algún problema, pero por favor evite utilizar demasiados indicadores en un mismo gráfico.
Fantastic Indicator