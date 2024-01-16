Smart Liquidity Profile

4.45
El Perfil Inteligente de Liquidez está codificado por colores basándose en la importancia de la actividad negociada en niveles de precios específicos, permitiendo a los operadores identificar niveles de precios significativos tales como niveles de soporte y resistencia, zonas de oferta y demanda, huecos de liquidez, zonas de consolidación, Liquidez de Compra/Lado de Venta, etc. El Perfil Inteligente de Liquidez permite a los usuarios elegir entre diferentes periodos de tiempo incluyendo 'Auto', 'Rango Fijo', 'Swing High', 'Swing Low', 'Sesión', 'Día', 'Semana', 'Mes', 'Trimestre' y 'Año'.

Smart Liquidity Profile will show where retail traders are trading as well as where institutions are most likely opening positions. However, please avoid trading during news releases.

Versión MT5 - https://www.mql5.com/en/market/product/109841

También muestra los cambios en los niveles de precios con mayor actividad negociada (Nivel POC).

Zonas de Liquidez - Muestra los Niveles de Liquidez, comúnmente conocidos como Zonas de Oferta y Demanda.


Entradas del Perfil de Liquidez:

  • Perfil de Liquidez: Verdadero/Falso (Visibilidad de los perfiles de liquidez)
  • Nodos Negociados Altos: Opción de color para nodos negociados altos
  • Nodos negociados medios: Opción de color para los nodos medios negociados
  • Nodos poco negociados: Opción de color para los nodos poco negociados

Zonas de Liquidez de Compra y Venta:

  • Zonas de Liquidez de Compra y Venta: Verdadero/Falso (Visibilidad de los niveles de liquidez)
  • Nodos de Liquidez del Lado Comprador: Opción de color para los nodos de liquidez del lado comprador
  • Nodos de liquidez del lado vendedor: Opción de color para los nodos de liquidez del lado vendedor

Otros ajustes:

  • Número de filas: Especifique cuántas filas tendrá cada histograma de perfil.
  • Anchura del perfil: Anchura de las filas del histograma.
  • Niveles de precios: Máximo/Mínimo del precio del perfil.
  • Visibilidad del Rango y Color de los Perfiles.

No dude en ponerse en contacto conmigo si tiene algún problema, pero por favor evite utilizar demasiados indicadores en un mismo gráfico.

Comentarios
lauro1956
5742
lauro1956 2025.03.07 10:42 
 

Fantastic Indicator

Jade Lee Valentine
186
Jade Lee Valentine 2025.02.06 11:32 
 

Great trading tool to use

Sen Lin Qiu
202
Sen Lin Qiu 2025.01.14 03:54 
 

蛮不错 的 虽然没有那么 细致 没有量的数据 没有多级显示 但是 也还行 400来块钱 的东西 有没有看见的朋友 推荐一个 好用的 poc 谢谢

Respuesta al comentario