Perspect
- Utilitys
- Matimu Romeo Ngoveni
- Version: 1.2
- Aktualisiert: 17 Januar 2024
Blickwinkel EA
Diese Version des EA konzentriert sich auf die Anzeige von Points of Interest auf dem Chart, Funktionen umfassen:
- Sitzungen (Asien/Gap/London/Gap/NewYork/Gap)
- Frühere Tages-/Wochen-/Monatshochs und -tiefs
- Vorheriger Tages-/Wochen-/Monatseröffnungs- und Schlusskurs
- Runde Zahlen (Lineal)
- Eröffnungsspanne
- Anfangsbestand
- Mehrere Zeitrahmen (Jahresansicht, monatlicher Eröffnungsbereich)
- Anpassbare Diagrammvorlagen für Benutzer mit wenig Licht
Der Indikator hilft bei der fortgeschrittenen technischen Analyse, indem er dem Benutzer die gewünschten Punkte von Interesse liefert.