Blickwinkel EA







Diese Version des EA konzentriert sich auf die Anzeige von Points of Interest auf dem Chart, Funktionen umfassen:

Sitzungen (Asien/Gap/London/Gap/NewYork/Gap)

Frühere Tages-/Wochen-/Monatshochs und -tiefs

Vorheriger Tages-/Wochen-/Monatseröffnungs- und Schlusskurs



Runde Zahlen (Lineal)

Eröffnungsspanne

Anfangsbestand

Mehrere Zeitrahmen (Jahresansicht, monatlicher Eröffnungsbereich)

Anpassbare Diagrammvorlagen für Benutzer mit wenig Licht

Der Indikator hilft bei der fortgeschrittenen technischen Analyse, indem er dem Benutzer die gewünschten Punkte von Interesse liefert.