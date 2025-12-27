RoachMasterMind

Dieses Dienstprogramm versucht, interessante Punkte in einer bestimmten Handelswoche zu ermitteln, indem es die Bereiche in einem bestimmten Diagramm visuell darstellt.

Einige der Funktionen sind: Eröffnungsbereich der Woche (Montag)

Anfangssaldo der Woche (Montag + Dienstag)

Tägliche Abiter-Definitionen (Eröffnungsspanne für jeden Tag [Montag bis Freitag] - erste 8 Stunden)

Fibonacci-Retracement (stellt den Bereich der Woche dar, der von Interesse ist, indem die Retracement-Levels für die jeweilige Woche berechnet werden)

Seitenlinien (die die wöchentliche Seite definieren, ein Bereich, in dem sich der Preis höchstwahrscheinlich für den Rest der Woche bewegen wird, beginnend nachdem sich der Dienstag-Abiter gebildet hat)

Lineal (ein Lineal mit runden Zahlen, mit dem der Händler algorithmische Kursniveaus anpeilen kann)

Anhand dieser Darstellungen kann der Händler einen soliden Handelsplan auf der Grundlage der für die Woche interessanten Bereiche erstellen. Die Idee ist, mit der Suche nach Gelegenheiten zu beginnen, sobald die Wochenseite erstellt wurde,

Dies geschieht, sobald der EA den Dienstagsabiter gebildet hat. Dies ermöglicht dem Händler, jederzeit ab 10.00 Uhr MESZ zu handeln, vorausgesetzt, der Preis erreicht den gewünschten Punkt von Interesse auf den Seitenlinien.

Es wird empfohlen, diesen Advisor zusammen mit Konzepten von Range-Expansionen zu verwenden, bei denen der Algorithmus versucht, die wöchentliche Range zu erweitern.





Viel Spaß!!!