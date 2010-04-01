EA Perspect







Esta versión del EA se centra en indicar puntos de interés en el gráfico, las características incluyen :

Sesiones (Asia/Gap/Londres/Gap/NuevaYork/Gap)

Máximos y mínimos diarios/semanales/mensuales anteriores

Precios de apertura y cierre diarios/semanales/mensuales anteriores



Números redondos (Regla)

Rango de apertura

Saldo inicial

Marcos temporales múltiples (vista anual, rango de apertura mensual)

Plantillas de gráficos personalizables para usuarios con poca luz

El indicador ayudará en el análisis técnico avanzado, proporcionando al usuario los puntos de interés deseados.