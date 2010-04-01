Perspect
Utilidades
Matimu Romeo Ngoveni
Versión: 1.2
Actualizado: 17 enero 2024
Esta versión del EA se centra en indicar puntos de interés en el gráfico, las características incluyen :
- Sesiones (Asia/Gap/Londres/Gap/NuevaYork/Gap)
- Máximos y mínimos diarios/semanales/mensuales anteriores
- Precios de apertura y cierre diarios/semanales/mensuales anteriores
- Números redondos (Regla)
- Rango de apertura
- Saldo inicial
- Marcos temporales múltiples (vista anual, rango de apertura mensual)
- Plantillas de gráficos personalizables para usuarios con poca luz
El indicador ayudará en el análisis técnico avanzado, proporcionando al usuario los puntos de interés deseados.