Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 314
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Beste 20 nach Gleichgewicht:
Eine Übersicht über die Besten nach Saldo:
Die besten 20 für die Qualität des Handels:
Top 20 Chart für Handelsqualität:
Die 20 ältesten TS mit mindestens 50 Trades:
Chart der fünf ältesten TS mit mindestens 50 Trades:
Beste 20 nach Gleichgewicht:
Eine Übersicht über die Besten nach Saldo:
Die besten 20 für Handelsqualität:
Top 20 Chart für Handelsqualität:
Der älteste TS, mit mindestens 50 Trades:
Der Chart des ältesten TS, mit mindestens 50 Trades:
Warum sollte man nicht versuchen, diese Strategien mit MO zu verstärken, wie ich es in meinem Artikel beschrieben habe?
Die einzige Voraussetzung ist eine Anzahl von Geschäften von 15k oder mehr pro verfügbarem Verlauf.
Die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Situation verschlechtert, ist geringer, aber sie können die Genauigkeit des Markteintritts verbessern, indem sie offensichtliche Fehler beseitigen.
Ich habe schon mal Beispiele aus dem Tester gezeigt, aber ich bin auf das Signal gestoßen (https://www.mql5.com/ru/signals/875397), der Autor hat im Moment genau diesen"Bart" an der Spitze.
Übrigens sollte dieser Abschnitt des Diagramms analysiert werden, wenn Sie die Signale von Drittanbietern anschließen, hier werden Sie sofort die Handelsstrategie des Eigentümers verstehen.
So müssen Sie Ihre unbegründeten Beschwerden über den mangelnden Gewinn nicht in Ihr Feedback schreiben))).
Ich habe schon mal Beispiele aus dem Tester gezeigt, aber ich bin auf das Signal gestoßen (https://www.mql5.com/ru/signals/875397), der Autor hat im Moment genau den gleichen"Bart" oben drauf.
Übrigens sollte dieser Abschnitt des Diagramms analysiert werden, wenn Sie die Signale von Drittanbietern anschließen, hier werden Sie sofort die Handelsstrategie des Eigentümers verstehen.
So müssen Sie Ihre unbegründeten Beschwerden über den mangelnden Gewinn nicht in Ihr Feedback schreiben))).
Warum sollte man nicht versuchen, diese Strategien mit MO zu verstärken, wie ich es in meinem Artikel beschrieben habe?
Die einzige Voraussetzung ist eine Anzahl von Geschäften von 15k oder mehr pro verfügbarem Verlauf.
Die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Situation verschlechtert, ist geringer, aber sie können die Genauigkeit des Markteintritts verbessern, indem sie offensichtliche Fehler beseitigen.
Wer wird es tun?
Ich kann allen Interessierten die Investitionspasswörter aller drei Abteilungen, das ausführbare Modul und sogar ein speziell kompiliertes Modul zur Verfügung stellen, falls irgendwelche Änderungen erforderlich sind.
Aber es gibt keine Freiwilligen - jeder will "mit den Händen anderer Leute nach der Hitze greifen". Nur du, Alexej, hast mir einmal geholfen, für dich ist das alles jederzeit völlig offen. Aber für diese Studien selbst - ich habe leider nicht die Mittel und die Zeit.
Wer wird es tun?
Ich kann jedem, der dies tun möchte, die Investitionspasswörter aller drei Abteilungen sowie ein ausführbares Modul und sogar ein speziell kompiliertes Modul zur Verfügung stellen, falls Überarbeitungen erforderlich sind.
Aber es gibt keine Freiwilligen - jeder will "mit den Händen anderer Leute nach der Hitze greifen". Nur du, Alexey, hast mir einmal geholfen, all das steht dir jederzeit offen. Aber für diese Studien habe ich leider keine Mittel und keine Zeit.
Es gibt nichts Kompliziertes - Sie müssen es nur einmal ausprobieren, und ich werde Ihnen sagen, wenn Sie Fragen haben. In Bezug auf die Ressourcen - vergleichbar mit der herkömmlichen Optimierung, aber diese Methode ermöglicht es Ihnen, weniger oft neu zu konfigurieren.
Beste 20 nach Gleichgewicht:
Beste 5 durch Gleichgewicht:
Die besten 20 für die Qualität des Handels:
Übersicht über die fünf besten in Bezug auf die Handelsqualität:
Die 20 ältesten TS mit mindestens 50 Trades:
Chart der fünf ältesten TS mit mindestens 50 Trades:
stringObjectName(
longchart_id,// Kennung der Karte
-----------------------------------------------------------------
intpos,// Nummer in der Liste
----------------------------------------------------------------
intsub_window=-1,// Nummer des Fensters
inttype=-1// Objekttyp
);
Funktion wählt weiterhin zufällig Objekte aus der Liste aus.Aber wenn ich nach der Erstellung dieser vier Objekte die Namen manuell ändere, wird die Reihenfolge der Verarbeitung der Objekte entsprechend der Reihenfolge der Änderung der Namen, aber bei der zweiten Interation des Codes ist die Reihenfolge der Nummerierung wieder f*ck knows what ???.
Wenn jemand weiß, nach welchem Prinzip die grafischen Objekte in der Liste der grafischen Objekte in 5metatrader nummeriert werden, bitte ich um einen Hinweis.Wenn ich 4 Fibo-Levels in der Liste erstelle, sehen sie wie folgt aus Aber wenn Sie eine Auswahl über den Expert Advisor treffen, wird die Auswahl nicht von der ersten Zahl in der Liste aus durchgeführt, sondern chaotisch. In Anbetracht der Tatsache, dass das Objekt nach der Namensänderung gelöscht und neu erstellt wird, können Sie den zweiten Parameter in der Funktion auf 0 ändern,
Die Liga der Handelssysteme verwendet keine grafischen Objekte.