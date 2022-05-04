Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 317
Top 20 nach Saldo:
Eine Übersicht über die fünf besten Unternehmen in Bezug auf das Gleichgewicht:
Die besten 20 für die Qualität des Handels:
Die besten fünf Charts für den Qualitätshandel:
Die 20 ältesten TS mit mindestens 50 Trades:
Chart der fünf ältesten TS mit mindestens 50 Trades:
Ich sage es Ihnen noch einmal, Renat: Ich kann jedem, der es will, ein ausführbares Modul zur Verfügung stellen. Und aus dem Funktionsprinzip der einzelnen Systeme mache ich kein Geheimnis, sie sind alle so einfach wie drei Cent. Nehmen Sie ein beliebiges Paar!
Die Frage ist dieselbe, nämlich nützliche TS auszuwählen und unbrauchbare rechtzeitig abzuschalten! Leider ist es bisher eine intuitive Entscheidung, und Sie wissen ja, meine Intuition ist schwach...
Roman Scheridenko, der Ihr System übernommen und schnell heruntergespült hat, war ein Unbeugsamer. Das war's.
Du hast es erfasst... Welches "System"?
Ich habe kein System. Ich habe eine Reihe von einfachen Systemen, die, um zu einem normalen System zu werden, rechtzeitig ein- und ausgeschaltet werden müssen. Aber ich habe keine Möglichkeit, sie ein- und auszuschalten. Wie könnte Roman etwas "nehmen", das es nicht gibt?
Du hast es erfasst... Welches "System"?
Ich habe kein System. Ich habe eine Reihe von einfachen Systemen, die, um zu einem normalen System zu werden, rechtzeitig ein- und ausgeschaltet werden müssen. Aber ich habe keine Möglichkeit, sie ein- und auszuschalten. Wie könnte Roman etwas "nehmen", das es nicht gibt?
Sie haben nichts, aber Sie geben Passwörter heraus, also handeln Sie, wie Sie wollen. Wo ist die Hitze?
Ich habe Ihnen doch gesagt, dass der Job mir gehört. Das ist die "Hitze".
Ich überwache alle Systeme täglich und halte sie in Bewegung. Die Liga hat immer noch Systeme, die gut funktionieren. Genau das habe ich angestrebt. Ich habe es geschafft - ich bin zufrieden damit. Und Sie wollen einen fertigen Gral. Das ist leider nichts für mich.
Ich habe Ihnen doch gesagt, dass der Job mir gehört. Das ist die "Hitze".
Ich überwache alle Systeme täglich und halte sie in Bewegung. Die Liga hat immer noch Systeme, die gut funktionieren. Genau das habe ich angestrebt. Ich habe es geschafft - ich bin zufrieden damit. Und Sie wollen einen fertigen Gral. Das ist leider nichts für mich.
Ich habe um Überwachung gebeten, ich brauche Ihren Gral nicht.
NOOOOOOOOO. Es ist der Gral, den Sie brauchen. Diejenigen, die überwacht werden müssen, haben sich längst Investitionspasswörter zugelegt und überwachen alles, was sie brauchen.
Aber Sie brauchen keine Überwachung - Sie brauchen den Gral. Ich habe sie leider nicht.
NOOOOOOOOO. Es ist der Gral, den Sie brauchen. Diejenigen, die überwacht werden müssen, haben sich längst Investitionspasswörter besorgt und überwachen alles, was sie brauchen.
