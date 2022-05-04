Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 315
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Top 20 nach Saldo:
Eine Übersicht über die fünf besten Unternehmen in Bezug auf das Gleichgewicht:
Bester TS nach Handelsqualität:
Die besten fünf Charts nach Handelsqualität:
Der älteste TS mit mindestens 50 Trades:
Der Chart des ältesten TS mit mindestens 50 Trades:
Beste 20 nach Gleichgewicht:
Eine Übersicht über die Besten nach Saldo:
Die besten 20 TS nach Handelsqualität:
Die besten fünf Charts nach Handelsqualität:
Die 20 ältesten TS mit mindestens 50 Trades:
Der Chart der fünf ältesten TS mit mindestens 50 Trades:
Top 20 nach Saldo:
Eine Übersicht über die fünf besten Unternehmen in Bezug auf das Gleichgewicht:
Die besten 20 TS nach Handelsqualität:
Übersicht über die fünf Spitzenreiter in Bezug auf die Handelsqualität:
Der älteste TS mit mindestens 50 Trades:
Der Chart der fünf ältesten TS mit mindestens 50 Trades:
Wann wird es eine echte Überwachung geben?
Überwachung von WAS?
Ich habe Ihnen schon vor langer Zeit gesagt, dass ich jedem, der will, ein Passwort für Investitionen geben kann - und Sie können so viel überwachen, wie Sie wollen.
Ich bin nicht derjenige, der mit den Händen anderer Leute die Hitze einfangen sollte.
Überwachung von WAS?
Ich habe Ihnen schon vor langer Zeit gesagt, dass ich jedem, der will, ein Passwort für Investitionen geben kann - und Sie können so viel überwachen, wie Sie wollen.
Ich bin nicht derjenige, der mit den Händen anderer Leute die Hitze einfangen sollte.
Haben Sie viel allein unternommen?
Nein, ich habe es schon mehr als einmal gesagt - "bei Null hängen".
Nein, ich habe es schon mehr als einmal gesagt - "bei Null hängen".
Von welcher Wärme reden Sie dann, wenn Sie selbst keinen Cent verdient haben?
Glauben Sie, dass es bei der Hitze nur ums Geld geht? Wenn du arbeitest, ist es auch heiß. Ich werde nicht für dich arbeiten. Wenn Sie eine Überwachung brauchen, besorgen Sie sich ein Investitionspasswort und überwachen Sie, was Sie wollen. Aber nur für sich selbst. Nicht auf meine Kosten.
Glauben Sie, dass es bei der Hitze nur ums Geld geht? Wenn du arbeitest, ist es auch heiß. Ich werde nicht für dich arbeiten. Wenn Sie eine Überwachung brauchen, besorgen Sie sich ein Investitionspasswort und überwachen Sie, was Sie wollen. Aber nur für sich selbst. Nicht auf meine Kosten.