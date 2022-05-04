Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 315

Aktuelle Situation (alle TS laufen auf einem Demokonto mit konstantem Mindestlot).

Top 20 nach Saldo:

Eine Übersicht über die fünf besten Unternehmen in Bezug auf das Gleichgewicht:

Bester TS nach Handelsqualität:

Die besten fünf Charts nach Handelsqualität:

Der älteste TS mit mindestens 50 Trades:

Der Chart des ältesten TS mit mindestens 50 Trades:



 
Wann wird es eine echte Überwachung geben?
 
Vladimir Baskakov:
Wann wird es eine echte Überwachung geben?

Überwachung von WAS?

Ich habe Ihnen schon vor langer Zeit gesagt, dass ich jedem, der will, ein Passwort für Investitionen geben kann - und Sie können so viel überwachen, wie Sie wollen.

Ich bin nicht derjenige, der mit den Händen anderer Leute die Hitze einfangen sollte.

Georgiy Merts:

Überwachung von WAS?

Ich habe Ihnen schon vor langer Zeit gesagt, dass ich jedem, der will, ein Passwort für Investitionen geben kann - und Sie können so viel überwachen, wie Sie wollen.

Ich bin nicht derjenige, der mit den Händen anderer Leute die Hitze einfangen sollte.

Wie viel haben Sie selbst eingenommen?
 
Vladimir Baskakov:
Haben Sie viel allein unternommen?

Nein, ich habe es schon mehr als einmal gesagt - "bei Null hängen".

Georgiy Merts:

Nein, ich habe es schon mehr als einmal gesagt - "bei Null hängen".

Von welcher Hitze reden Sie dann, wenn Sie selbst keinen Penny verdient haben?
 
Vladimir Baskakov:
Von welcher Wärme reden Sie dann, wenn Sie selbst keinen Cent verdient haben?

Glauben Sie, dass es bei der Hitze nur ums Geld geht? Wenn du arbeitest, ist es auch heiß. Ich werde nicht für dich arbeiten. Wenn Sie eine Überwachung brauchen, besorgen Sie sich ein Investitionspasswort und überwachen Sie, was Sie wollen. Aber nur für sich selbst. Nicht auf meine Kosten.

Georgiy Merts:

Glauben Sie, dass es bei der Hitze nur ums Geld geht? Wenn du arbeitest, ist es auch heiß. Ich werde nicht für dich arbeiten. Wenn Sie eine Überwachung brauchen, besorgen Sie sich ein Investitionspasswort und überwachen Sie, was Sie wollen. Aber nur für sich selbst. Nicht auf meine Kosten.

Genau, die Hitze ist das Geld, im Handel. Sie haben es nicht, deshalb braucht auch niemand Ihr Anleger-Passwort.
Ich habe darum gebeten, eine ordnungsgemäße Überwachung Ihres Kontos zu sehen. Sie finden lächerliche Argumente, die nichts Wirkliches zeigen. Denn Sie wissen, dass Ihre Idee nichtig, unwirksam und leer ist. Aber Sie tragen es seit zwei Jahren mit sich herum, verschwenden die Ressourcen der Website und posten aus irgendeinem Grund unverständliche Pläne.
