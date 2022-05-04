Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 344
Hm... Freunde, ich verstehe schon, der zurückgebliebene Bastard macht nur Spaß. Was hat ein Clown damit zu tun... Aber warum sind Sie wie er?
Aber es ist klar, dass, wenn man einen Haufen aller Arten von TCs nimmt, es IMMER einen großen Teil von "Müll" geben wird, der nicht funktioniert. Die 20/80-Regel ist in vollem Umfang in Kraft.
Aber zu sagen, über die Liga "Müll", angesichts der Tatsache, dass ich bereits neun Monate arbeiten ausschließlich mit der Liga-Systeme, und nicht nur nicht, aber nachhaltige durchschnittliche monatliche Wachstum von 10% bei einer Marge von mindestens 1000% ! Wer kann schon mit solchen Ergebnissen aufwarten? Zumindest bei den Signalen, zumindest anderswo?
Hier ist ein Diagramm der Leistung meines besten Systems, das derzeit auf der realen (29 Trades seit Anfang Mai) arbeitet:
Hier ist die zweite der besten (61 Trades seit Mitte Mai, die höchste Anzahl an Trades bei Real):
Hier ist der dritte der besten (29 Abschlüsse seit Mitte Juli):
Hier ist der älteste TS, der jetzt auf real arbeitet (47 Trades seit Anfang April):
Wo ist hier der "Müll"?
Sie besitzen nicht einmal einen Zigucco.
Zeigen Sie mir Ihre Systeme, die ab Mitte des Frühjahrs funktionieren würden. Und dann reden wir über 'Mercedes', du Clown.
Sehen Sie, es ist elementar. Ein System mit Schlössern kann jahrelang, genau wie Ihres, um den Nullpunkt herum schweben.
Sie zeigen zunächst ein Diagramm genau dieses "Systems mit Schlössern"! Damit es "jahrelang lebt". Und dann werden wir uns unterhalten. Sogar im Testgerät in der Vorwärtsphase werden Sie es kaum bekommen. Und auf der Demo - noch weniger (für echte, werde ich nicht einmal wagen, zu erwähnen).
Ich habe eine echte. Und die SL auf jedem System, und überschreitet nie einen täglichen Bereich. Und die Gewinnspanne beträgt mindestens 1000 %.
Ja, das Konto ist klein. Aber dennoch hat die Mehrheit, wie ich finde, dies nicht.
Du hast eine Müllhalde, eine richtige Müllhalde...
Sie haben auch keine Mülltonne... Nur Pflaumen... Meiner ist seit fünf Jahren eine Müllhalde...
Ich wohne in meinem Haus, und du bist seit fünf Jahren... .
Ja, ja, und das ist der pure Oligarch im Urlaub. Mach weiter, Spasti.
Beste 20 nach Gleichgewicht:
Eine Übersicht über die Besten nach Saldo:
Bester TS nach Handelsqualität:
Die Tabelle der besten TS nach Handelsqualität:
Der älteste TS mit mindestens 50 Trades:
Der Chart des ältesten TS mit mindestens 50 Trades:
