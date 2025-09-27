CalendarioSezioni

Prodotto Interno Lordo (PIL) Nuova Zelanda t/t (New Zealand Gross Domestic Product (GDP) q/q)

Paese:
Nuova Zelanda
NZD, Dollaro neozelandese
Sorgente:
Statistiche Nuova Zelanda (Statistics New Zealand)
Settore
PIL
Medio -0.9% 0.0%
0.9%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
Il prodotto interno lordo (PIL) t/t riflette il valore monetario di tutti i beni e servizi prodotti in Nuova Zelanda durante il trimestre in questione rispetto al precedente. Il calcolo tiene conto dei consumi privati, della spesa pubblica, dei costi di tutte le imprese e delle esportazioni nette del paese. La crescita del PIL può influenzare positivamente le quotazioni NZD.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Prodotto Interno Lordo (PIL) Nuova Zelanda t/t (New Zealand Gross Domestic Product (GDP) q/q)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
2 Q 2025
-0.9%
0.0%
0.9%
1 Q 2025
0.8%
0.2%
0.5%
4 Q 2024
0.7%
-0.2%
-1.1%
3 Q 2024
-1.0%
0.0%
-1.1%
2 Q 2024
-0.2%
0.1%
0.1%
1 Q 2024
0.2%
0.2%
-0.1%
4 Q 2023
-0.1%
0.2%
-0.3%
3 Q 2023
-0.3%
1.0%
0.5%
2 Q 2023
0.9%
-1.6%
0.0%
1 Q 2023
-0.1%
-0.2%
-0.7%
4 Q 2022
-0.6%
0.8%
1.7%
3 Q 2022
2.0%
-1.9%
1.9%
2 Q 2022
1.7%
2.7%
-0.2%
1 Q 2022
-0.2%
-4.2%
3.0%
4 Q 2021
3.0%
4.6%
-3.6%
3 Q 2021
-3.7%
2.7%
2.4%
2 Q 2021
2.8%
-5.6%
1.4%
1 Q 2021
1.6%
0.1%
-1.0%
4 Q 2020
-1.0%
14.4%
13.9%
3 Q 2020
14.0%
-12.6%
-11.0%
2 Q 2020
-12.2%
-1.2%
-1.4%
1 Q 2020
-1.6%
0.7%
0.5%
4 Q 2019
0.5%
0.4%
0.8%
3 Q 2019
0.7%
0.4%
0.1%
2 Q 2019
0.5%
0.7%
0.6%
1 Q 2019
0.6%
0.7%
0.6%
4 Q 2018
0.6%
0.2%
0.3%
3 Q 2018
0.3%
0.6%
1.0%
2 Q 2018
1.0%
0.5%
1 Q 2018
0.5%
0.6%
4 Q 2017
0.6%
0.6%
3 Q 2017
0.6%
1.0%
2 Q 2017
0.8%
0.6%
1 Q 2017
0.5%
0.4%
4 Q 2016
0.4%
0.8%
3 Q 2016
1.1%
0.7%
2 Q 2016
0.9%
0.9%
1 Q 2016
0.7%
0.9%
4 Q 2015
0.9%
0.9%
3 Q 2015
0.9%
0.3%
2 Q 2015
0.4%
0.2%
1 Q 2015
0.2%
0.8%
4 Q 2014
0.8%
1.0%
3 Q 2014
0.9%
0.7%
2 Q 2014
0.7%
1.0%
1 Q 2014
1.0%
0.9%
4 Q 2013
1.0%
1.4%
3 Q 2013
1.4%
0.2%
2 Q 2013
0.3%
0.3%
1 Q 2013
0.4%
1.5%
12
