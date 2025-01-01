- Information über historische Daten des Instrumentes
- Ordereigenschaften
- Eigenschaften der Positionen
- Eigenschaften der Deals
- Typen der Handelsoperationen
- Types of Trade Transactions
- Handelsordern in DOM
- Eingenschaften von Signalen
Eingenschaften von Signalen
Werte der Aufzählungen für das Arbeiten mit Handelssignalen und Einstellungen für Copy Trading.
Aufzählungen der Eigenschaften von Handelssignalen vom Typ double:
|
Konstante
|
Beschreibung
|
SIGNAL_BASE_BALANCE
|
Kontostand
|
SIGNAL_BASE_EQUITY
|
Equity
|
SIGNAL_BASE_GAIN
|
Wachstum in Prozent
|
SIGNAL_BASE_MAX_DRAWDOWN
|
Maximaler Drawdown
|
SIGNAL_BASE_PRICE
|
Abo-Preis
|
SIGNAL_BASE_ROI
|
ROI (Return on Investment) des Signals in %
Aufzählungen der Eigenschaften von Handelssignalen vom Typ integer:
|
Konstante
|
Beschreibung
|
SIGNAL_BASE_DATE_PUBLISHED
|
Veröffentlichungsdatum des Signals (wann wurde es zum Abonnieren freigegeben)
|
SIGNAL_BASE_DATE_STARTED
|
Anfangsdatum der Beobachtung des Signals
|
SIGNAL_BASE_DATE_UPDATED
|
Datum der letzten Aktualisierung der Handelsstatistik des Signals
|
SIGNAL_BASE_ID
|
Signal-ID
|
SIGNAL_BASE_LEVERAGE
|
Hebel
|
SIGNAL_BASE_PIPS
|
Handelsergebnis in Pips
|
SIGNAL_BASE_RATING
|
Position im Ranking der Signale
|
SIGNAL_BASE_SUBSCRIBERS
|
Abonnentenzahl
|
SIGNAL_BASE_TRADES
|
Anzahl von Trades
|
SIGNAL_BASE_TRADE_MODE
|
Kontotyp (0-Realkonto, 1-Demokonto, 2-Wettbewerbskonto)
Aufzählung der Eigenschaften von Handelssignalen vom Typ string:
|
Konstante
|
Beschreibung
|
SIGNAL_BASE_AUTHOR_LOGIN
|
Benutzername des Signalgebers
|
SIGNAL_BASE_BROKER
|
Name des Brokers (des Unternehmens)
|
SIGNAL_BASE_BROKER_SERVER
|
Server des Brokers
|
SIGNAL_BASE_NAME
|
Name des Signals
|
SIGNAL_BASE_CURRENCY
|
Währung des Signalkontos
Aufzählung der Eigenschaften von Einstellungen für das Kopieren von Handelssignalen vom Typ double:
|
Konstante
|
Beschreibung
|
SIGNAL_INFO_EQUITY_LIMIT
|
Equity Limit
|
SIGNAL_INFO_SLIPPAGE
|
Slippage, mit welchem Marktorders bei der Synchronisierung von Positionen und beim Kopieren von Trades platziert werden
|
SIGNAL_INFO_VOLUME_PERCENT
|
Begrenzung von Equity für Signale, r/o
Aufzählungen der Eigenschaften von Einstellungen für das Kopieren von Handelssignalen vom Typ integer:
|
Konstante
|
Beschreibung
|
SIGNAL_INFO_CONFIRMATIONS_DISABLED
|
Flag der Erlaubnis der Synchronisierung ohne Anzeige des Bestätigungsdialogs
|
SIGNAL_INFO_COPY_SLTP
|
Flag des Kopierens von Stop Loss und Take Profit
|
SIGNAL_INFO_DEPOSIT_PERCENT
|
Begrenzung nach der Einlage (in %)
|
SIGNAL_INFO_ID
|
Signal-ID, r/o
|
SIGNAL_INFO_SUBSCRIPTION_ENABLED
|
Flag der Erlaubnis für das Kopieren von Trades nach dem Abonnement
|
SIGNAL_INFO_TERMS_AGREE
|
Flag der Akzeptierung der Nutzungsbedingungen des Signal-Services, r/o
Aufzählungen der Eigenschaften von Handelssignalen vom Typ string :
|
Konstante
|
Beschreibung
|
SIGNAL_INFO_NAME
|
Name des Signals, r/o
Siehe auch