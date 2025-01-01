Eingenschaften von Signalen

Werte der Aufzählungen für das Arbeiten mit Handelssignalen und Einstellungen für Copy Trading.

Aufzählungen der Eigenschaften von Handelssignalen vom Typ double:

ENUM_SIGNAL_BASE_DOUBLE

Konstante Beschreibung SIGNAL_BASE_BALANCE Kontostand SIGNAL_BASE_EQUITY Equity SIGNAL_BASE_GAIN Wachstum in Prozent SIGNAL_BASE_MAX_DRAWDOWN Maximaler Drawdown SIGNAL_BASE_PRICE Abo-Preis SIGNAL_BASE_ROI ROI (Return on Investment) des Signals in %

Aufzählungen der Eigenschaften von Handelssignalen vom Typ integer:

ENUM_SIGNAL_BASE_INTEGER

Konstante Beschreibung SIGNAL_BASE_DATE_PUBLISHED Veröffentlichungsdatum des Signals (wann wurde es zum Abonnieren freigegeben) SIGNAL_BASE_DATE_STARTED Anfangsdatum der Beobachtung des Signals SIGNAL_BASE_DATE_UPDATED Datum der letzten Aktualisierung der Handelsstatistik des Signals SIGNAL_BASE_ID Signal-ID SIGNAL_BASE_LEVERAGE Hebel SIGNAL_BASE_PIPS Handelsergebnis in Pips SIGNAL_BASE_RATING Position im Ranking der Signale SIGNAL_BASE_SUBSCRIBERS Abonnentenzahl SIGNAL_BASE_TRADES Anzahl von Trades SIGNAL_BASE_TRADE_MODE Kontotyp (0-Realkonto, 1-Demokonto, 2-Wettbewerbskonto)

Aufzählung der Eigenschaften von Handelssignalen vom Typ string:

ENUM_SIGNAL_BASE_STRING

Konstante Beschreibung SIGNAL_BASE_AUTHOR_LOGIN Benutzername des Signalgebers SIGNAL_BASE_BROKER Name des Brokers (des Unternehmens) SIGNAL_BASE_BROKER_SERVER Server des Brokers SIGNAL_BASE_NAME Name des Signals SIGNAL_BASE_CURRENCY Währung des Signalkontos

Aufzählung der Eigenschaften von Einstellungen für das Kopieren von Handelssignalen vom Typ double:

ENUM_SIGNAL_INFO_DOUBLE

Konstante Beschreibung SIGNAL_INFO_EQUITY_LIMIT Equity Limit SIGNAL_INFO_SLIPPAGE Slippage, mit welchem Marktorders bei der Synchronisierung von Positionen und beim Kopieren von Trades platziert werden SIGNAL_INFO_VOLUME_PERCENT Begrenzung von Equity für Signale, r/o

Aufzählungen der Eigenschaften von Einstellungen für das Kopieren von Handelssignalen vom Typ integer:

ENUM_SIGNAL_INFO_INTEGER

Konstante Beschreibung SIGNAL_INFO_CONFIRMATIONS_DISABLED Flag der Erlaubnis der Synchronisierung ohne Anzeige des Bestätigungsdialogs SIGNAL_INFO_COPY_SLTP Flag des Kopierens von Stop Loss und Take Profit SIGNAL_INFO_DEPOSIT_PERCENT Begrenzung nach der Einlage (in %) SIGNAL_INFO_ID Signal-ID, r/o SIGNAL_INFO_SUBSCRIPTION_ENABLED Flag der Erlaubnis für das Kopieren von Trades nach dem Abonnement SIGNAL_INFO_TERMS_AGREE Flag der Akzeptierung der Nutzungsbedingungen des Signal-Services, r/o

Aufzählungen der Eigenschaften von Handelssignalen vom Typ string :

ENUM_SIGNAL_INFO_STRING

Konstante Beschreibung SIGNAL_INFO_NAME Name des Signals, r/o

