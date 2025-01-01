DokumentationKategorien
Eingenschaften von Signalen

Werte der Aufzählungen für das Arbeiten mit Handelssignalen und Einstellungen für Copy Trading.

Aufzählungen der Eigenschaften von Handelssignalen vom Typ double:

ENUM_SIGNAL_BASE_DOUBLE

Konstante

Beschreibung

SIGNAL_BASE_BALANCE

Kontostand

SIGNAL_BASE_EQUITY

Equity

SIGNAL_BASE_GAIN

Wachstum in Prozent

SIGNAL_BASE_MAX_DRAWDOWN

Maximaler Drawdown

SIGNAL_BASE_PRICE

Abo-Preis

SIGNAL_BASE_ROI

ROI (Return on Investment) des Signals in %

Aufzählungen der Eigenschaften von Handelssignalen vom Typ integer:

ENUM_SIGNAL_BASE_INTEGER

Konstante

Beschreibung

SIGNAL_BASE_DATE_PUBLISHED

Veröffentlichungsdatum des Signals (wann wurde es zum Abonnieren freigegeben)

SIGNAL_BASE_DATE_STARTED

Anfangsdatum der Beobachtung des Signals

SIGNAL_BASE_DATE_UPDATED

Datum der letzten Aktualisierung der Handelsstatistik des Signals

SIGNAL_BASE_ID

Signal-ID

SIGNAL_BASE_LEVERAGE

Hebel

SIGNAL_BASE_PIPS

Handelsergebnis in Pips

SIGNAL_BASE_RATING

Position im Ranking der Signale

SIGNAL_BASE_SUBSCRIBERS

Abonnentenzahl

SIGNAL_BASE_TRADES

Anzahl von Trades

SIGNAL_BASE_TRADE_MODE

Kontotyp (0-Realkonto, 1-Demokonto, 2-Wettbewerbskonto)

Aufzählung der Eigenschaften von Handelssignalen vom Typ string:

ENUM_SIGNAL_BASE_STRING

Konstante

Beschreibung

SIGNAL_BASE_AUTHOR_LOGIN

Benutzername des Signalgebers

SIGNAL_BASE_BROKER

Name des Brokers (des Unternehmens)

SIGNAL_BASE_BROKER_SERVER

Server des Brokers

SIGNAL_BASE_NAME

Name des Signals

SIGNAL_BASE_CURRENCY

Währung des Signalkontos

Aufzählung der Eigenschaften von Einstellungen für das Kopieren von Handelssignalen vom Typ double:

ENUM_SIGNAL_INFO_DOUBLE

Konstante

Beschreibung

SIGNAL_INFO_EQUITY_LIMIT

Equity Limit

SIGNAL_INFO_SLIPPAGE

Slippage, mit welchem Marktorders bei der Synchronisierung von Positionen und beim Kopieren von Trades platziert werden

SIGNAL_INFO_VOLUME_PERCENT

Begrenzung von Equity für Signale, r/o

Aufzählungen der Eigenschaften von Einstellungen für das Kopieren von Handelssignalen vom Typ integer:

ENUM_SIGNAL_INFO_INTEGER

Konstante

Beschreibung

SIGNAL_INFO_CONFIRMATIONS_DISABLED

Flag der Erlaubnis der Synchronisierung ohne Anzeige des Bestätigungsdialogs

SIGNAL_INFO_COPY_SLTP

Flag des Kopierens von Stop Loss und Take Profit

SIGNAL_INFO_DEPOSIT_PERCENT

Begrenzung nach der Einlage (in %)

SIGNAL_INFO_ID

Signal-ID, r/o

SIGNAL_INFO_SUBSCRIPTION_ENABLED

Flag der Erlaubnis für das Kopieren von Trades nach dem Abonnement

SIGNAL_INFO_TERMS_AGREE

Flag der Akzeptierung der Nutzungsbedingungen des Signal-Services, r/o

Aufzählungen der Eigenschaften von Handelssignalen vom Typ string :

ENUM_SIGNAL_INFO_STRING

Konstante

Beschreibung

SIGNAL_INFO_NAME

Name des Signals, r/o

