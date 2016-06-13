CodeBaseKategorien
Indikatoren

AutoNK - Indikator für den MetaTrader 5

Olegs Kucerenko
ZIP herunterladen
Nach dem Aufruf des Kanals erscheinen drei Linien. Er weicht vom Standardkanal ab - er hat eine Mittellinie.

Die schwarze Linie des Kanals kann getuned werden, die rote und die graue Linien werden automatisch neu berechnet. Die Kanalbreite kann durch die gegenüberliegende Linie des Kanals eingestellt werden, die mittlere Linie wir dann neu berechnet. Wenn Sie einen neuen Kanal erstellen müssen, müssen Sie den Indikator mit einem anderen Namen anwenden (siehe Eingabe).

AutoNK Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/879

ColorChart ColorChart

Einfache Skript um alle Farben Ihres Charts zufällig zu wählen. Klicken Sie einfach drauf und schauen Sie sich die Ergebnisse selbst an!

Expert Advisor zur Demonstration der LibCustomChart Anwendung Expert Advisor zur Demonstration der LibCustomChart Anwendung

Der Expert Advisor zeigt die Verwendung der freien LibCustomChart Bibliothek für die automatische Verbindung von Expert Advisors und Indikatoren mit benutzerdefinierten iCustomChart Charts, die auf Grundlage von benutzerdefinierten Historiendateien erstellt wurden.

TrendSignal Indikator TrendSignal Indikator

TrendSignal Indikator für MetaTrader 5.

JPTrend Indikator JPTrend Indikator

Der Indikator berechnet die Widerstands- und Unterstützungslinien und zeigt Alerts, wenn der Preis diese erreicht.