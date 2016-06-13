und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
JPTrend Indikator - Indikator für den MetaTrader 5
- 1161
Was auch immer Ihre Strategie ist, Sie müssen wissen, wo Widerstands- und Unterstützungslinien liegen, möglicherweise möchten sie auch gewarnt werden, wenn diese erreicht werden.
Dieser Indikator prüft die Linie jedesmal, wenn Sie den Timescale des Charts ändern und sendet Ihnen optional eine Alert-Meldung, wenn ein einstellbares Limit überschritten wird.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/883
