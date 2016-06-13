CodeBaseKategorien
Skripte

ColorChart - Skript für den MetaTrader 5

Karlis Balcers
Ansichten:
1041
Rating:
(27)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Einfache Skript um alle Farben Ihres Charts zufällig zu wählen. Klicken Sie einfach drauf und schauen Sie sich die Ergebnisse selbst an!

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/877

