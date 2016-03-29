CodeBaseKategorien
Indikatoren

3LineBreak - Indikator für den MetaTrader 4

German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
790
Rating:
(11)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Ein Indikator, der "bullish" Bars blau und "bearisch" Bars rot färbt.




Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8321

