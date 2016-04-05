CodeBaseKategorien
Indikatoren

Priliv_s - Indikator für den MetaTrader 4

Priliv_s.mq4 (7.36 KB) ansehen
Er repräsentiert 3 Linien verschiedener Farben um die Trendgeschwindigkeit auf der aktuellen und dem nächst größeren Zeitrahmen anzuzeigen.

Beige Linien zeigen die Berechnung auf der kleinsten Periode (aktuelle TF).

Grüne Linie zeigt die nächste größere TF in der aktuellen TF.

Die rote Linie wird benutzt um den Trend in der nächst größeren TF darzustellen. Es kann auf jeden Zeitrahmen angewendet werden.

Umschlagspunkt des Indikators bedeutet, dass die Trend Richtung sich geändert hat.

Priliv_s

