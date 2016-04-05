CodeBaseKategorien
Indikatoren

BZ_TL_SkylineM - Indikator für den MetaTrader 4

Der Autor betont, dass Benutzer diesen Indikator als externe Schnittstelle für alle anderen Indizes verwenden können. Mehr Details.

Parameter:

myEntryTrigger =4;
myProfitTarget =10;
myStopLoss =7;
Shift =0;
myHourColor =DarkGray;
myStyle =STYLE_DOT;
ShowLables =false ;

BZ_TL_SkylineM


Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8151

