Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
BZ_TL_SkylineM - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 735
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Autor betont, dass Benutzer diesen Indikator als externe Schnittstelle für alle anderen Indizes verwenden können. Mehr Details.
Parameter:
myEntryTrigger =4;
myProfitTarget =10;
myStopLoss =7;
Shift =0;
myHourColor =DarkGray;
myStyle =STYLE_DOT;
ShowLables =false ;
BZ_TL_SkylineM
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8151
Priliv_s
Umkehr-Indikator. Er repräsentiert 3 Linien verschiedener Farben um die Trendgeschwindigkeit auf der aktuellen und dem nächst größeren Zeitrahmen anzuzeigen.Otcfx_b-clock modified V3.2
Indikator Otcfx_b-clock modified V3.2. Eine andere Version des empfohlenen Indikators.