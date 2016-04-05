CodeBaseKategorien
Indikatoren

Tro_Range - Indikator für den MetaTrader 4

Scriptor
Veröffentlicht:
Indikator Tro_Range.

Die Beschreibung gibt es hier.

int Threshold=20;
color CurrentBarColor=White;
color ThresholdColor =Aqua;



Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8149

