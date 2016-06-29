CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

ang_AZad_C_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
724
Rating:
(19)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der ang_AZad_C Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Indikator Chart Periode (TimeFrame)

Um eine korrekte Ausführung des Indikators zu gewährleisten, kopieren Sie die compilierte ang_AZad_C.mq5 Indikator Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Abb.1. ang_AZad_C_HTF Indikator

Abb.1. ang_AZad_C_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7007

Dynamic Auto Resistance Support Dynamic Auto Resistance Support

Dieser technische Indikator erkennt konstante Preiszonen und zeichnet Unterstützungs- und Widerstandslinien.

CandleColorCounter CandleColorCounter

Der Indikator zählt Bullen und Bärenkerzen in Bar_Period Balken und berechnet Prozente.

DS_Stochastic DS_Stochastic

Der DS_Stochastic Indikator ist der Original Stochastic Oszillator mit EMA Glättung.

DS_Stochastic_HTF DS_Stochastic_HTF

Der DS_Stochastic Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.