ang_AZad_C_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- 724
Der ang_AZad_C Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Indikator Chart Periode (TimeFrame)
Um eine korrekte Ausführung des Indikators zu gewährleisten, kopieren Sie die compilierte ang_AZad_C.mq5 Indikator Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Abb.1. ang_AZad_C_HTF Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7007
