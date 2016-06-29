und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
i-SpectrAnalysis_MFI - Indikator für den MetaTrader 5
Echter Autor:
klot
Der Indikator zeigt exemplarisch die Glättung von Preiszeitreihen des MFI-Indikators durch Filterung von Harmonischen einer größeren Ordnung.
Dieser Ansatz kann für die Glättung von Indikatorwerten angewendet werden. Der Hauptvorteil dieser Methode ist, dass es keine Verzögerung gibt.
Indikator Eingabeparameter:
//+----------------------------------------------+ //|INDIKATOR EINGABEPARAMETER | //+----------------------------------------------+ input uint MFIPeriod=14; // Mittelungsperiode input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType=VOLUME_TICK; //Volumen input uint N = 7; // Länge der Reihe input uint SS = 20; // Glättungskoeffizient input int Shift=0; // Horizontale Verschiebung des Indikators in Balken
wobei:
- N spezifiziert die Länger der Reihe (Potenz von zwei);
- SS - Glättungskoeffizient im resultierenden Spektrum entfernt Frequenz-Verhältnisse die den festgelegten Wert übersteigen. SS kann 2^N nicht übersteigen. Die MFI-Reihe wiederholt sich vollständig bei SS = 2^N.
https://www.mql5.com/ru/code/7000 Bibliothek wird für den Indikator benötigt.
Abb.1. i-SpectrAnalysis_MFI Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7003
