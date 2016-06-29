CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

i-SpectrAnalysis_MFI - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
650
Rating:
(19)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
\MQL5\Include\
dt_fft.mqh (28.84 KB) ansehen
i-spectranalysis_mfi.mq5 (5.9 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Echter Autor:

klot

Der Indikator zeigt exemplarisch die Glättung von Preiszeitreihen des MFI-Indikators durch Filterung von Harmonischen einer größeren Ordnung.

Dieser Ansatz kann für die Glättung von Indikatorwerten angewendet werden. Der Hauptvorteil dieser Methode ist, dass es keine Verzögerung gibt.

Indikator Eingabeparameter:

//+----------------------------------------------+
//|INDIKATOR EINGABEPARAMETER         |
//+----------------------------------------------+
input uint                MFIPeriod=14;           // Mittelungsperiode
input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType=VOLUME_TICK;  //Volumen
input uint N = 7;     // Länge der Reihe
input uint SS = 20;                               // Glättungskoeffizient
input int Shift=0;                                // Horizontale Verschiebung des Indikators in Balken

wobei:

  • N spezifiziert die Länger der Reihe (Potenz von zwei);
  • SS - Glättungskoeffizient im resultierenden Spektrum entfernt Frequenz-Verhältnisse die den festgelegten Wert übersteigen. SS kann 2^N nicht übersteigen. Die MFI-Reihe wiederholt sich vollständig bei SS = 2^N.

https://www.mql5.com/ru/code/7000 Bibliothek wird für den Indikator benötigt.

Abb.1. i-SpectrAnalysis_MFI Indikator

Abb.1. i-SpectrAnalysis_MFI Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7003

i-SpectrAnalysis_RSI i-SpectrAnalysis_RSI

Der Indikator zeigt exemplarisch die Glättung von Preiszeitreihen des RSI-Indikators durch Filterung von Harmonischen einer größeren Ordnung.

i-SpectrAnalysis i-SpectrAnalysis

Der Indikator zeigt exemplarisch die Glättung von Preiszeitreihen durch Filterung von Harmonischen einer größeren Ordnung.

ang_AZad_C ang_AZad_C

Der nicht-normalisierte Oszillator ang_AZad_C hilft, den dominanten Trend zu identifizieren.

CandleColorCounter CandleColorCounter

Der Indikator zählt Bullen und Bärenkerzen in Bar_Period Balken und berechnet Prozente.