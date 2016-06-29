und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
i-SpectrAnalysis_RSI - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 787
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Echter Autor:
klot
Der Indikator zeigt exemplarisch die Glättung von Preiszeitreihen des RSI-Indikators durch Filterung von Harmonischen einer größeren Ordnung.
Dieser Ansatz kann für die Glättung von Indikatorwerten angewendet werden. Der Hauptvorteil dieser Methode ist, dass es keine Verzögerung gibt.
Indikator Eingabeparameter:
input uint RSIPeriod=14; input ENUM_APPLIED_PRICE RSIPrice=PRICE_CLOSE; input uint N = 7; // Länge der Reihe input uint SS = 20; // Glättungskoeffizient input int Shift=0; // Horizontale Verschiebung des Indikators in Balken
wobei:
- N spezifiziert die Länger der Reihe (Potenz von zwei);
- SS - Glättungskoeffizient im resultierenden Spektrum entfernt Frequenz-Verhältnisse die den festgelegten Wert übersteigen. SS kann 2^N nicht übersteigen. Die RSI-Reihe wiederholt sich vollständig bei SS = 2^N.
Die dt_FFT Bibliothek wird für den Indikator benötigt.
Abb.1. i-SpectrAnalysis_RSI Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7002
Der Indikator zeigt exemplarisch die Glättung von Preiszeitreihen durch Filterung von Harmonischen einer größeren Ordnung.dt_FFT
Bibliothek von Fast Fourier Transformations Funktionen (FFT).
Der Indikator zeigt exemplarisch die Glättung von Preiszeitreihen des MFI-Indikators durch Filterung von Harmonischen einer größeren Ordnung.ang_AZad_C
Der nicht-normalisierte Oszillator ang_AZad_C hilft, den dominanten Trend zu identifizieren.