Echter Autor:

klot

Der Indikator zeigt exemplarisch die Glättung von Preiszeitreihen des RSI-Indikators durch Filterung von Harmonischen einer größeren Ordnung.

Dieser Ansatz kann für die Glättung von Indikatorwerten angewendet werden. Der Hauptvorteil dieser Methode ist, dass es keine Verzögerung gibt.

Indikator Eingabeparameter:

input uint RSIPeriod= 14 ; input ENUM_APPLIED_PRICE RSIPrice= PRICE_CLOSE ; input uint N = 7 ; input uint SS = 20 ; input int Shift= 0 ;

wobei:

N spezifiziert die Länger der Reihe (Potenz von zwei);

SS - Glättungskoeffizient im resultierenden Spektrum entfernt Frequenz-Verhältnisse die den festgelegten Wert übersteigen. SS kann 2^N nicht übersteigen. Die RSI-Reihe wiederholt sich vollständig bei SS = 2^N.



Die dt_FFT Bibliothek wird für den Indikator benötigt.

Abb.1. i-SpectrAnalysis_RSI Indikator