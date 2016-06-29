CodeBaseKategorien
Indikatoren

i-SpectrAnalysis_RSI - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
787
(21)
Echter Autor:

klot

Der Indikator zeigt exemplarisch die Glättung von Preiszeitreihen des RSI-Indikators durch Filterung von Harmonischen einer größeren Ordnung.

Dieser Ansatz kann für die Glättung von Indikatorwerten angewendet werden. Der Hauptvorteil dieser Methode ist, dass es keine Verzögerung gibt.

Indikator Eingabeparameter:

input uint                 RSIPeriod=14;
input ENUM_APPLIED_PRICE   RSIPrice=PRICE_CLOSE;
input uint N = 7;     // Länge der Reihe
input uint SS = 20;   // Glättungskoeffizient
input int Shift=0;       // Horizontale Verschiebung des Indikators in Balken

wobei:

  • N spezifiziert die Länger der Reihe (Potenz von zwei);
  • SS - Glättungskoeffizient im resultierenden Spektrum entfernt Frequenz-Verhältnisse die den festgelegten Wert übersteigen. SS kann 2^N nicht übersteigen. Die RSI-Reihe wiederholt sich vollständig bei SS = 2^N.

Die dt_FFT Bibliothek wird für den Indikator benötigt.

Abb.1. i-SpectrAnalysis_RSI Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7002

