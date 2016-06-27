Der TrendMagic_Signal Indikator zeigt Informationen über den aktuellen Trend unter Verwendung der Werte des TrendMagic Indikators mit einem fixen TimeFrame.

Der ExMass Indikator hilft bei der Bestimmung von Marktfluktuationen.

Der Random Walk Index Indikator wird verwendet, wenn es notwendig ist zu bestimmen, ob sich das Marktinstrument in einem entwickelnden Trend befindet oder zufällige Bewegungen ausführt.

Der RWI Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.