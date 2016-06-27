CodeBaseKategorien
Heatmaps, color gradients und scales in MQL5 - Indikator für den MetaTrader 5

Der Zweck es vorliegenden Codes ist zu demonstrieren, wie einfach die Erstellung von farbigen Skalen, Farbverläufen und Heatmaps mit der MQL5-Sprache und Funktionen ist.

Um die Arbeit zu erleichtern, arbeiten wir mit dem RGB-Farbmodell und der Standard-Konvertierungsfunktion StringToColor. Andere Farbekonvertierungmethoden können in MQL5 implementiert werden, aber wir haben uns entschlossen das RGB Farbmodell wegen der Möglichkeit, mathematische Operiationen mit den Farben zu verwenden.

Scale

Gradient

Heatmap

Empfehlungen:

  • Es wird empfohlen, dies zu verwenden, wann immer Sie die täglichen prozentualen Veränderungen aller Ihrer Instrumente in der Marktübersicht wissen möchten.
  • Es wird empfohlen, mindestens 5 Symbole und maximal 20-25 Symbole (um auf einem Bildschirm Platz zu haben) zu verwenden.
  • Sie können einen von 3 Anzeigemodi auswählen: Skala (Scale), Farbverlauf (Gradient) oder Heatmap.

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/6980

