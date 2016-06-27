Der Zweck es vorliegenden Codes ist zu demonstrieren, wie einfach die Erstellung von farbigen Skalen, Farbverläufen und Heatmaps mit der MQL5-Sprache und Funktionen ist.



Um die Arbeit zu erleichtern, arbeiten wir mit dem RGB-Farbmodell und der Standard-Konvertierungsfunktion StringToColor. Andere Farbekonvertierungmethoden können in MQL5 implementiert werden, aber wir haben uns entschlossen das RGB Farbmodell wegen der Möglichkeit, mathematische Operiationen mit den Farben zu verwenden.













Empfehlungen: