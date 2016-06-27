und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Heatmaps, color gradients und scales in MQL5 - Indikator für den MetaTrader 5
- 1509
Der Zweck es vorliegenden Codes ist zu demonstrieren, wie einfach die Erstellung von farbigen Skalen, Farbverläufen und Heatmaps mit der MQL5-Sprache und Funktionen ist.
Um die Arbeit zu erleichtern, arbeiten wir mit dem RGB-Farbmodell und der Standard-Konvertierungsfunktion StringToColor. Andere Farbekonvertierungmethoden können in MQL5 implementiert werden, aber wir haben uns entschlossen das RGB Farbmodell wegen der Möglichkeit, mathematische Operiationen mit den Farben zu verwenden.
Empfehlungen:
- Es wird empfohlen, dies zu verwenden, wann immer Sie die täglichen prozentualen Veränderungen aller Ihrer Instrumente in der Marktübersicht wissen möchten.
- Es wird empfohlen, mindestens 5 Symbole und maximal 20-25 Symbole (um auf einem Bildschirm Platz zu haben) zu verwenden.
- Sie können einen von 3 Anzeigemodi auswählen: Skala (Scale), Farbverlauf (Gradient) oder Heatmap.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/6980
