CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

StepXCCX_HTF_Signal - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Ansichten:
1024
Rating:
(16)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Das StepXCCX_HTF_Signal zeigt die Trend-Richtungen der drei letzten Bars des ColorStepXCCX Indikators in Form dreier Grafikobjekte.

Anders als das Original werden hier 4 Farben verwendet. Im überkauften Bereich, definiert durch den Eingabeparameter Up1Level, signalisiert hellgrün (lime) weiter steigende Kurse, außerhalb des überkauften Bereiches signalisiert grün steigende Preise. Im überverkauften Bereich, definiert durch den Eingabeparameter Dn1Level, signalisiert magenta weiter fallende Kurse, außerhalb des überverkauften Bereiches signalisiert rot fallende Preise.

Des Indikators Eingabeparameter:

Der Zeitrahmen und der Namen des zu verwendenden Symbols wird in den Eingabeparameter angegeben. Wenn der Eingabeparameter Symbol_ leer ist, wird das Symbol des aktuellen Charts verwendet.

Alle Eingabeparameter können in zwei große Gruppen unterteilt werden:

  1. Die Informationen über die Eingabeparameter des ColorStepXCCX Indikators finden Sie in seiner Beschreibung; 
    //+-----------------------------------+
//|  Indikator Eingabeparameter       |
//+-----------------------------------+
input string Symbol_="";                     // Handelssymbol
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6;   // Zeitrahmen für die Indikatorberechnung
input Smooth_Method DSmoothMethod=MODE_JJMA; // 1. Glättungsverfahren
input int DPeriod=30;                        // Länge für das Glättungsverfahren
input int DPhase=100;                        // Glättungsparameter
input Smooth_Method MSmoothMethod=MODE_T3;   // 2. Glättungsverfahren
input int MPeriod=7;                         // Länge für das Glättungsverfahren
input int MPhase=15;                         // Glättungsparameter
input APPLIED_PRICE IPC=PRICE_TYPICAL;       // Kalkulationspreis
input int StepSizeFast=5;                    // Schnelle Schrittweite
input int StepSizeSlow=30;                   // Langsame Schrittweite
  2. Die Eingabeparameter des StepXCCX_HTF_Signal Indikators für die Visualisierung: 
    //---- Indikator Anzeige-Werte
input string Symbols_Sirname="StepXCCX_";    // Name des Labels des Indikators
input int   Up1Level=+50;                    // Überkauft-Limit
input int   Dn1Level=-50;                    // Überverkauft-Limit
input color Up1Symbol_Color=Lime;            // Farbe im obersten Wachstumsbereich
input color UpSymbol_Color=Teal;             // Farbe des normalen Wachstumsbereich
input color DnSymbol_Color=Red;              // Farbe bei fallenden Preise
input color Dn1Symbol_Color=Magenta;         // Farbe im untersten Bereich fallender Preise
input color IndName_Color=DarkOrchid;        // Farbe des Indikatornamens
input uint Symbols_Size=40;                  // Symbolgröße
input uint Font_Size=12;                     // Schriftgröße des Indikatornamens
input int X_3=110;                           // Name des horizontalen Versatzes
input int Y_3=17;                            // Name des vertikalen Versatzes
input bool ShowIndName=true;                 // Name des Indikators
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Wahl der Ecke
input uint X_=0;                             // Horizontaler Abstand
input uint Y_=0;                             // vertikaler Abstand

Im Fall, dass der StepXCCX_HTF_Signal Indikator mehrfach auf dem selbem Chart verwendet wird, sollte keine der Stringvariablen Symbols_Sirname (Name der Anzeige) doppelt verwendet werden..

Die kompilierte Datei von ColorStepXCCX muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ liegen.

Der Indikator verwendet die Klassen der SmoothAlgorithms.mqh-Bibliothek (muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include liegen). Die Arbeit mit diesen Klassen wird gründlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" beschrieben.

ColorStepXCCX_.mq5 ist nur ein vorläufige Version des finalen Indikators mit zwei Farben.

StepXCCX HTF Signal


Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/674

IncIchimokuOnArray IncIchimokuOnArray

Die CIchimokuOnArray Klasse berechnet die Werte des Ichimoku (Ichimoku Kinko Hyo) im Indikator-Puffer.

IncOBVOnArray IncOBVOnArray

Die COBVOnArray Klasse berechnet die Werte des OBV (On Balance Volume) im Indikator-Puffer.

ASCtrend_HTF_Signal ASCtrend_HTF_Signal

ASCtrend_HTF_Signal zeigt die Trend-Richtung oder das Signal für die Eröffnung einer Position des ASCtrend Indikators als Grafikobjekt mit Farben entsprechend der jeweiligen Richtung.

Laguerre_HTF_Signal Laguerre_HTF_Signal

Laguerre_HTF_Signal zeigt die Trend-Richtung oder das Signal für die Eröffnung einer Position des Laguerre Indikators als Grafikobjekt mit Farben entsprechend der jeweiligen Richtung.