Das StepXCCX_HTF_Signal zeigt die Trend-Richtungen der drei letzten Bars des ColorStepXCCX Indikators in Form dreier Grafikobjekte.



Anders als das Original werden hier 4 Farben verwendet. Im überkauften Bereich, definiert durch den Eingabeparameter Up1Level, signalisiert hellgrün (lime) weiter steigende Kurse, außerhalb des überkauften Bereiches signalisiert grün steigende Preise. Im überverkauften Bereich, definiert durch den Eingabeparameter Dn1Level, signalisiert magenta weiter fallende Kurse, außerhalb des überverkauften Bereiches signalisiert rot fallende Preise.

Des Indikators Eingabeparameter:

Der Zeitrahmen und der Namen des zu verwendenden Symbols wird in den Eingabeparameter angegeben. Wenn der Eingabeparameter Symbol_ leer ist, wird das Symbol des aktuellen Charts verwendet.

Alle Eingabeparameter können in zwei große Gruppen unterteilt werden:

Die Informationen über die Eingabeparameter des ColorStepXCCX Indikators finden Sie in seiner Beschreibung; input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ; input Smooth_Method DSmoothMethod=MODE_JJMA; input int DPeriod= 30 ; input int DPhase= 100 ; input Smooth_Method MSmoothMethod=MODE_T3; input int MPeriod= 7 ; input int MPhase= 15 ; input APPLIED_PRICE IPC= PRICE_TYPICAL ; input int StepSizeFast= 5 ; input int StepSizeSlow= 30 ; Die Eingabeparameter des StepXCCX_HTF_Signal Indikators für die Visualisierung: input string Symbols_Sirname= "StepXCCX_" ; input int Up1Level=+ 50 ; input int Dn1Level=- 50 ; input color Up1Symbol_Color=Lime; input color UpSymbol_Color=Teal; input color DnSymbol_Color=Red; input color Dn1Symbol_Color=Magenta; input color IndName_Color=DarkOrchid; input uint Symbols_Size= 40 ; input uint Font_Size= 12 ; input int X_3= 110 ; input int Y_3= 17 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 0 ;

Im Fall, dass der StepXCCX_HTF_Signal Indikator mehrfach auf dem selbem Chart verwendet wird, sollte keine der Stringvariablen Symbols_Sirname (Name der Anzeige) doppelt verwendet werden..

Die kompilierte Datei von ColorStepXCCX muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ liegen.

Der Indikator verwendet die Klassen der SmoothAlgorithms.mqh-Bibliothek (muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include liegen). Die Arbeit mit diesen Klassen wird gründlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" beschrieben.

ColorStepXCCX_.mq5 ist nur ein vorläufige Version des finalen Indikators mit zwei Farben.