und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
StepXCCX_HTF_Signal - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1024
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Das StepXCCX_HTF_Signal zeigt die Trend-Richtungen der drei letzten Bars des ColorStepXCCX Indikators in Form dreier Grafikobjekte.
Anders als das Original werden hier 4 Farben verwendet. Im überkauften Bereich, definiert durch den Eingabeparameter Up1Level, signalisiert hellgrün (lime) weiter steigende Kurse, außerhalb des überkauften Bereiches signalisiert grün steigende Preise. Im überverkauften Bereich, definiert durch den Eingabeparameter Dn1Level, signalisiert magenta weiter fallende Kurse, außerhalb des überverkauften Bereiches signalisiert rot fallende Preise.
Des Indikators Eingabeparameter:
Der Zeitrahmen und der Namen des zu verwendenden Symbols wird in den Eingabeparameter angegeben. Wenn der Eingabeparameter Symbol_ leer ist, wird das Symbol des aktuellen Charts verwendet.
Alle Eingabeparameter können in zwei große Gruppen unterteilt werden:
- Die Informationen über die Eingabeparameter des ColorStepXCCX Indikators finden Sie in seiner Beschreibung;
//+-----------------------------------+ //| Indikator Eingabeparameter | //+-----------------------------------+ input string Symbol_=""; // Handelssymbol input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Zeitrahmen für die Indikatorberechnung input Smooth_Method DSmoothMethod=MODE_JJMA; // 1. Glättungsverfahren input int DPeriod=30; // Länge für das Glättungsverfahren input int DPhase=100; // Glättungsparameter input Smooth_Method MSmoothMethod=MODE_T3; // 2. Glättungsverfahren input int MPeriod=7; // Länge für das Glättungsverfahren input int MPhase=15; // Glättungsparameter input APPLIED_PRICE IPC=PRICE_TYPICAL; // Kalkulationspreis input int StepSizeFast=5; // Schnelle Schrittweite input int StepSizeSlow=30; // Langsame Schrittweite
- Die Eingabeparameter des StepXCCX_HTF_Signal Indikators für die Visualisierung:
//---- Indikator Anzeige-Werte input string Symbols_Sirname="StepXCCX_"; // Name des Labels des Indikators input int Up1Level=+50; // Überkauft-Limit input int Dn1Level=-50; // Überverkauft-Limit input color Up1Symbol_Color=Lime; // Farbe im obersten Wachstumsbereich input color UpSymbol_Color=Teal; // Farbe des normalen Wachstumsbereich input color DnSymbol_Color=Red; // Farbe bei fallenden Preise input color Dn1Symbol_Color=Magenta; // Farbe im untersten Bereich fallender Preise input color IndName_Color=DarkOrchid; // Farbe des Indikatornamens input uint Symbols_Size=40; // Symbolgröße input uint Font_Size=12; // Schriftgröße des Indikatornamens input int X_3=110; // Name des horizontalen Versatzes input int Y_3=17; // Name des vertikalen Versatzes input bool ShowIndName=true; // Name des Indikators input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Wahl der Ecke input uint X_=0; // Horizontaler Abstand input uint Y_=0; // vertikaler Abstand
Im Fall, dass der StepXCCX_HTF_Signal Indikator mehrfach auf dem selbem Chart verwendet wird, sollte keine der Stringvariablen Symbols_Sirname (Name der Anzeige) doppelt verwendet werden..
Die kompilierte Datei von ColorStepXCCX muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ liegen.
Der Indikator verwendet die Klassen der SmoothAlgorithms.mqh-Bibliothek (muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include liegen). Die Arbeit mit diesen Klassen wird gründlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" beschrieben.
ColorStepXCCX_.mq5 ist nur ein vorläufige Version des finalen Indikators mit zwei Farben.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/674
Die CIchimokuOnArray Klasse berechnet die Werte des Ichimoku (Ichimoku Kinko Hyo) im Indikator-Puffer.IncOBVOnArray
Die COBVOnArray Klasse berechnet die Werte des OBV (On Balance Volume) im Indikator-Puffer.
ASCtrend_HTF_Signal zeigt die Trend-Richtung oder das Signal für die Eröffnung einer Position des ASCtrend Indikators als Grafikobjekt mit Farben entsprechend der jeweiligen Richtung.Laguerre_HTF_Signal
Laguerre_HTF_Signal zeigt die Trend-Richtung oder das Signal für die Eröffnung einer Position des Laguerre Indikators als Grafikobjekt mit Farben entsprechend der jeweiligen Richtung.