Die COBVOnArray Klasse berechnet die Werte des OBV (On Balance Volume) im Indikator-Puffer.

Verwendung:

Init() - Methode mit dem optionalen Parameter wird in der Funktion OnInit() aufgerufen:

int aPeriod Periodenlänge des Indikators; Falls der Wert gleich 0 ist (Standardeinstellung), liefert der Indikator die gleichen Werte (Berechnung für alle Bars des Charts) wie der, den das Terminal anbietet. Jeder andere, positive Werte rechnet auf Basis der angegebene Anzahl von Bars (Prinzip des gleitenden Durchschnitts) für alle Bars des Charts.

Solve() die Methode wird mit den folgenden Parametern in der Funktion OnCalculate() des Indikators aufgerufen:

const int aRatesTotal die Variable rates_total aus der Funktion OnCalculate();

die Variable rates_total aus der Funktion OnCalculate(); const int aPrevCalc die Variable prev_calculated aus der Funktion OnCalculate();

die Variable prev_calculated aus der Funktion OnCalculate(); double aDataClose[] Puffer mit den Schlusskursen für die Berechnung des Indikators;

Puffer mit den Schlusskursen für die Berechnung des Indikators; double aDataVolume[] Puffer mit den Volumina für die Berechnung des Indikators;

Puffer mit den Volumina für die Berechnung des Indikators; double & aOBV[] der Puffer mit den berechneten Werten.

Zusätzliche Methoden:

int BarsRequired() liefert die notwendige Mindestanzahl von Bars für die Berechnung;

liefert die notwendige Mindestanzahl von Bars für die Berechnung; string Name() liefert den Namen des Indikators als Zeichenkette;

Test_OBVOnArray.mq5 ist ein Beispielindikator, der die Klasse COBVOnArray anwendet. Die Datei IncOBVOnArray muss sich im Verzeichnis MQL5\Include\IncOnArray des Terminals befinden (Der Ordner IncOnArray muss ggf. erstellt werden).

On Balance Volume (OBV) ist ein technischer Indikator, der die Volumina in Verhältnis zu Kursbewegung setzt. Der Indikator von Joseph Granville ist eigentlich recht einfach. Wenn der Schlusskurs der aktuellen Bar ist höher als der der Vorherigen, wird das Volumen der aktuellen Bar zum vorherigen Wert des OBV hinzu addiert. Ist der Schlusskurs der aktuellen Bar niedriger als der der Vorherigen, wird das Volumen der aktuellen Bar vom vorherigen Wert des OBV abgezogen.