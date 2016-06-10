CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

ASCtrend_HTF_Signal - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Ansichten:
1007
Rating:
(23)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

ASCtrend_HTF_Signal zeigt die Trend-Richtung oder das Signal für die Eröffnung einer Position des ASCtrend Indikators als Grafikobjekt mit Farben entsprechend der jeweiligen Richtung.

Gibt es kein Eröffnungssignal erscheint ein ausgefülltes Dreieck in der Farbe des Trendrichtung:

ASCtrend_HTF_Signal. Trendfortsetzungssignal

Gibt es ein Eröffnungssignal der aktuellen Bar erscheint ein Pfeil in der Farbe des Trendrichtung:

ASCtrend_HTF_Signal. Verkaufssignalwarnung


Des Indikators Eingabeparameter:

Der Zeitrahmen und der Namen des zu verwendenden Symbols wird in den Eingabeparameter angegeben. Wenn der Eingabeparameter Symbol_ leer ist, wird das Symbol des aktuellen Charts verwendet.

Alle Eingabeparameter können in zwei große Gruppen unterteilt werden:

  1. ASCtrend Eingabeparameter;
    //+-----------------------------------+
//|  Indikator Eingabeparameter       |
//+-----------------------------------+
input string Symbol_="";                   // Handelssymbol
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Zeitrahmen für die Indikatorberechnung
input int RISK=4;

  2. Die Eingabeparameter des ASCtrend_HTF_Signal Indikators für die Visualisierung:
    //---- Indikator Anzeige-Werte
input string Symbols_Sirname="ASCtrend_Label_";         // Name des Labels des Indikators
input color UpSymbol_Color=Lime;                        // Farbe steigender Werte
input color DnSymbol_Color=Red;                         // Farbe fallender Werte
input color IndName_Color=DarkOrchid;                   // Farbe des Indikatornamens
input uint Symbols_Size=60;                             // Symbolgröße
input uint Font_Size=10;                                // Schriftgröße des Indikatornamens
input int X_1=5;                                        // Horizontaler Abstand des Namens
input int Y_1=-15;                                      // Vertikaler Abstand des Namens
input bool ShowIndName=true;                            // Name des Indikators anzeigen
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER;  // Wahl der Ecke
input uint X_=0;                                        // Horizontaler Versatz
input uint Y_=20;                                       // Vertikaler Abstand

Im Fall, dass der ASCtrend_HTF_Signal Indikator mehrfach auf dem selbem Chart verwendet wird, sollte keine der Stringvariablen Symbols_Sirname (Name der Anzeige) doppelt verwendet werden.

Die kompilierte Datei des ASCtrend muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ liegen.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/675

StepXCCX_HTF_Signal StepXCCX_HTF_Signal

Das StepXCCX_HTF_Signal zeigt die Trend-Richtungen der drei letzten Bars des ColorStepXCCX Indikators in Form dreier Grafikobjekte.

IncIchimokuOnArray IncIchimokuOnArray

Die CIchimokuOnArray Klasse berechnet die Werte des Ichimoku (Ichimoku Kinko Hyo) im Indikator-Puffer.

Laguerre_HTF_Signal Laguerre_HTF_Signal

Laguerre_HTF_Signal zeigt die Trend-Richtung oder das Signal für die Eröffnung einer Position des Laguerre Indikators als Grafikobjekt mit Farben entsprechend der jeweiligen Richtung.

sSyncScroll sSyncScroll

Skript zur Synchronisation mehrerer Charts.