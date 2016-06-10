und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
ASCtrend_HTF_Signal - Indikator für den MetaTrader 5
1007
ASCtrend_HTF_Signal zeigt die Trend-Richtung oder das Signal für die Eröffnung einer Position des ASCtrend Indikators als Grafikobjekt mit Farben entsprechend der jeweiligen Richtung.
Gibt es kein Eröffnungssignal erscheint ein ausgefülltes Dreieck in der Farbe des Trendrichtung:
Gibt es ein Eröffnungssignal der aktuellen Bar erscheint ein Pfeil in der Farbe des Trendrichtung:
Des Indikators Eingabeparameter:
Der Zeitrahmen und der Namen des zu verwendenden Symbols wird in den Eingabeparameter angegeben. Wenn der Eingabeparameter Symbol_ leer ist, wird das Symbol des aktuellen Charts verwendet.
Alle Eingabeparameter können in zwei große Gruppen unterteilt werden:
- ASCtrend Eingabeparameter;
//+-----------------------------------+ //| Indikator Eingabeparameter | //+-----------------------------------+ input string Symbol_=""; // Handelssymbol input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Zeitrahmen für die Indikatorberechnung input int RISK=4;
- Die Eingabeparameter des ASCtrend_HTF_Signal Indikators für die Visualisierung:
//---- Indikator Anzeige-Werte input string Symbols_Sirname="ASCtrend_Label_"; // Name des Labels des Indikators input color UpSymbol_Color=Lime; // Farbe steigender Werte input color DnSymbol_Color=Red; // Farbe fallender Werte input color IndName_Color=DarkOrchid; // Farbe des Indikatornamens input uint Symbols_Size=60; // Symbolgröße input uint Font_Size=10; // Schriftgröße des Indikatornamens input int X_1=5; // Horizontaler Abstand des Namens input int Y_1=-15; // Vertikaler Abstand des Namens input bool ShowIndName=true; // Name des Indikators anzeigen input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Wahl der Ecke input uint X_=0; // Horizontaler Versatz input uint Y_=20; // Vertikaler Abstand
Im Fall, dass der ASCtrend_HTF_Signal Indikator mehrfach auf dem selbem Chart verwendet wird, sollte keine der Stringvariablen Symbols_Sirname (Name der Anzeige) doppelt verwendet werden.
Die kompilierte Datei des ASCtrend muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ liegen.
