Indikatoren

DynamicRS_C_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Der DynamicRS_C Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Indikator Chart Periode (TimeFrame)

Um eine korrekte Ausführung des Indikators zu gewährleisten, kopieren Sie die compilierte DynamicRS_C.mq5 Indikator Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Abb.1. DynamicRS_C_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2359

