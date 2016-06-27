und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Indikator HighsLows_HTF_Signal zeigt Informationen über die Trendrichtung basierend auf Daten des HighsLowsSignal Indikator für einen gewählten Balken als graphisches Objekt mit einer farbigen Anzeige des Trends oder der Handelsrichtung und sendet Alerts oder Audiosignale im Falle eines Markteinstiegszeitpunktes.
Wenn sich ein Trend für den gewählten Balken fortsetzt, benachrichtigt einen der Indikator mittels eines graphischen Objektes in Form eines Rechtspfeils, dessen Farbe mit der Trendrichtung korrespondiert. Wenn sich der Trend für den gewählten Balken ändeert, benachrichtigt einen der Indikator durch einen Pfeil, dessen Farbe und Richtung mit einem ausgeführten Trade korrespondiert.
Alle Eingabeparameter können in drei große Gruppen eingeteilt werden:
- Eingabeparameter des HighsLowsSignal Indikator:
//+------------------------------------------------+ //| Indikator Eingabeparameter | //+------------------------------------------------+ input string Symbol_=""; // Ein Finanzinstrument input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Indikator TimeFrame für die Indikator Berechnung input uint HowManyCandles=3; // Anzahl der Kerzen einer Richtungsänderung des Preises
- Eingabeparameter des HighsLows_HTF_Signal Indikators, die für die Visualisierung des Indikators notwendig sind:
//---- Einstellungen zur Visualisierung des Indikators input uint SignalBar=0; // Balkennummer um ein Signal zu erhalten (0 - aktueller Balken) input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_"; // Namen der Indikatorlabels input Farbe Upsymbol_Color=clrDodgerBlue; // Farbe des Aufwärtssymbols input Farbe Dnsymbol_Color=clrMagenta; // Farbe des Abwärtssymbols input Farbe IndName_Color=clrDarkOrchid; // Farbe des Indikatornamens input uint Symbols_Size=60; // Größe des Signal Symbols input uint Font_Size=10; // Schriftgröße des Indikatornamen input int X_1=5; // Horizontale Verschiebung des Namen input int Y_1=-15; // Vertikale Verschiebung des Namen input bool ShowIndName=true; // Anzeige des Indikatornamens input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Ecke input uint X_=0; // Horizontale Verschiebung input uint Y_=20; // Vertikale Verschiebung
- Eingabeparameter des HighsLows_HTF_Signal Indikators, die für das Generieren von Benachrichtigungen und Audiosignalen notwendig sind:
//---- Einstellungen für Benachrichtigungen input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; // Option für Auslöung der Indikation input uint AlertCount=0; // Anzahl von erzeugten Alerts
-
Falls mehrere HighsLows_HTF_Signal Indikatoren auf einem Chart verwendet werden sollen, sollte jeder von ihnen seinen eigenen Symbols_Sirname (Indikator Labelname) haben.
Der Indikator benötigt die compilierte Indikatordatei HighsLowsSignal.mq5. Kopieren Sie diese in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.
Abbildung 1. Indikator HighsLows_HTF_Signal. Verkaufssignal
Abbildung 2. Indikator HighsLows_HTF_Signal. Signal einer Fortsetzung eines Aufwärtstrends
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2362
