Indikator HighsLows_HTF_Signal zeigt Informationen über die Trendrichtung basierend auf Daten des HighsLowsSignal Indikator für einen gewählten Balken als graphisches Objekt mit einer farbigen Anzeige des Trends oder der Handelsrichtung und sendet Alerts oder Audiosignale im Falle eines Markteinstiegszeitpunktes.

Wenn sich ein Trend für den gewählten Balken fortsetzt, benachrichtigt einen der Indikator mittels eines graphischen Objektes in Form eines Rechtspfeils, dessen Farbe mit der Trendrichtung korrespondiert. Wenn sich der Trend für den gewählten Balken ändeert, benachrichtigt einen der Indikator durch einen Pfeil, dessen Farbe und Richtung mit einem ausgeführten Trade korrespondiert.

Alle Eingabeparameter können in drei große Gruppen eingeteilt werden:



Eingabeparameter des HighsLowsSignal Indikator: input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ; input uint HowManyCandles= 3 ; Eingabeparameter des HighsLows_HTF_Signal Indikators, die für die Visualisierung des Indikators notwendig sind: input uint SignalBar= 0 ; input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME "_Label_" ; input Farbe Upsymbol_Color= clrDodgerBlue ; input Farbe Dnsymbol_Color= clrMagenta ; input Farbe IndName_Color= clrDarkOrchid ; input uint Symbols_Size= 60 ; input uint Font_Size= 10 ; input int X_1= 5 ; input int Y_1=- 15 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 20 ; Eingabeparameter des HighsLows_HTF_Signal Indikators, die für das Generieren von Benachrichtigungen und Audiosignalen notwendig sind:

input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; input uint AlertCount= 0 ; Falls mehrere HighsLows_HTF_Signal Indikatoren auf einem Chart verwendet werden sollen, sollte jeder von ihnen seinen eigenen Symbols_Sirname (Indikator Labelname) haben.

Der Indikator benötigt die compilierte Indikatordatei HighsLowsSignal.mq5. Kopieren Sie diese in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Abbildung 1. Indikator HighsLows_HTF_Signal. Verkaufssignal

Abbildung 2. Indikator HighsLows_HTF_Signal. Signal einer Fortsetzung eines Aufwärtstrends