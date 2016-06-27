CodeBaseKategorien
HighsLows_HTF_Signal - Indikator für den MetaTrader 5

Indikator HighsLows_HTF_Signal zeigt Informationen über die Trendrichtung basierend auf Daten des HighsLowsSignal Indikator für einen gewählten Balken als graphisches Objekt mit einer farbigen Anzeige des Trends oder der Handelsrichtung und sendet Alerts oder Audiosignale im Falle eines Markteinstiegszeitpunktes.

Wenn sich ein Trend für den gewählten Balken fortsetzt, benachrichtigt einen der Indikator mittels eines graphischen Objektes in Form eines Rechtspfeils, dessen Farbe mit der Trendrichtung korrespondiert. Wenn sich der Trend für den gewählten Balken ändeert, benachrichtigt einen der Indikator durch einen Pfeil, dessen Farbe und Richtung mit einem ausgeführten Trade korrespondiert.

Alle Eingabeparameter können in drei große Gruppen eingeteilt werden:

  1. Eingabeparameter des HighsLowsSignal Indikator:
    //+------------------------------------------------+ 
//|  Indikator Eingabeparameter                    |
//+------------------------------------------------+ 
input string Symbol_="";                               // Ein Finanzinstrument
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6;             // Indikator TimeFrame für die Indikator Berechnung
input uint HowManyCandles=3;                           // Anzahl der Kerzen einer Richtungsänderung des Preises
  2. Eingabeparameter des HighsLows_HTF_Signal Indikators, die für die Visualisierung des Indikators notwendig sind:
    //---- Einstellungen zur Visualisierung des Indikators
input uint SignalBar=0;                                // Balkennummer um ein Signal zu erhalten (0 - aktueller Balken)
input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_";  // Namen der  Indikatorlabels
input Farbe Upsymbol_Color=clrDodgerBlue;              // Farbe des Aufwärtssymbols
input Farbe Dnsymbol_Color=clrMagenta;                 // Farbe des Abwärtssymbols
input Farbe IndName_Color=clrDarkOrchid;               // Farbe des Indikatornamens
input uint Symbols_Size=60;                            // Größe des Signal Symbols
input uint Font_Size=10;                               // Schriftgröße des Indikatornamen
input int X_1=5;                                       // Horizontale Verschiebung des Namen
input int Y_1=-15;                                     // Vertikale Verschiebung des Namen
input bool ShowIndName=true;                           // Anzeige des Indikatornamens
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Ecke
input uint X_=0;                                        // Horizontale Verschiebung
input uint Y_=20;                                       // Vertikale Verschiebung
  3. Eingabeparameter des HighsLows_HTF_Signal Indikators, die für das Generieren von Benachrichtigungen und Audiosignalen notwendig sind:
    //---- Einstellungen für Benachrichtigungen
input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound;  // Option für Auslöung der Indikation
input uint AlertCount=0;                     // Anzahl von erzeugten Alerts
  4. Falls mehrere HighsLows_HTF_Signal Indikatoren auf einem Chart verwendet werden sollen, sollte jeder von ihnen seinen eigenen Symbols_Sirname (Indikator Labelname) haben.

Der Indikator benötigt die compilierte Indikatordatei HighsLowsSignal.mq5. Kopieren Sie diese in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Abbildung 1. Indikator HighsLows_HTF_Signal. Verkaufssignal

Abbildung 2. Indikator HighsLows_HTF_Signal. Signal einer Fortsetzung eines Aufwärtstrends

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2362

